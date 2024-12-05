Врачи заявили о пользе пельменей для иммунитета

Все благодаря мясу в составе блюда

05 декабря 2024, 16:27, ИА Амител

Пельмени / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов обсудили влияние пельменей на иммунитет.

По их словам, несмотря на высокую калорийность, это блюдо содержит мясо, которое полезно для организма.

Коновалов добавил, что мясо – это источник селена, необходимого для работы макрофагов – клеток иммунной системы, которые борются с микробами.