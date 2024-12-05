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Врачи заявили о пользе пельменей для иммунитета

Все благодаря мясу в составе блюда

05 декабря 2024, 16:27, ИА Амител

Пельмени / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
Пельмени / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов обсудили влияние пельменей на иммунитет.

По их словам, несмотря на высокую калорийность, это блюдо содержит мясо, которое полезно для организма.

Коновалов добавил, что мясо – это источник селена, необходимого для работы макрофагов – клеток иммунной системы, которые борются с микробами.

"Без селена макрофаг работать не может", – отметил он.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 7

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Шинник

17:12:42 05-12-2024

"Что чёрт возьми, ты такое несёшь ?"
А мне в школе рассказывали о вреде продуктов содержащие в себе тесто и мясо (пельмени, самса и тп)

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бгг

09:04:12 06-12-2024

Шинник (17:12:42 05-12-2024) "Что чёрт возьми, ты такое несёшь ?"дык, мясо в белых халатах же

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Гость

18:35:31 05-12-2024

Вот оказывается почему у меня хороший иммунитет, я ем много мяса.

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Musik

19:15:41 05-12-2024

По статистике едим в среднем более 100 кило мяса каждый.

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RUSSKIY

21:00:14 05-12-2024

По статистике депутаты едят 300 кг мяса, а избиратели 100 кг теста, а в среднем все едят 200 кг пельменей в год.

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Гость

21:49:58 05-12-2024

"Мировая научная сенсация" от тети Лены и дяди Миши.

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Гость

08:14:52 06-12-2024

Слышали звон, но не знают где он. Какое там мясо ? Мяса нормального уже давно нет, химия одна и мешанина пищевых добавок, тем более в этих продуктах. А этих горе специалистов развелось последнее время. Все экспертами стали. Был Гост при союзе, было качество, сейчас всё, хорошее закончилось для простых смертных.

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