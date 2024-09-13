"Второй шанс". Барнаульцам предлагают погасить долги за воду по акции

Специалисты водоканала подберут индивидуальный и удобный график платежей

13 сентября 2024, 15:30, ИА Амител

Женщина. Кран. Вода / Фото: freepik.com

С 16 сентября по 31 октября 2024 года барнаульцы, имеющие задолженность по оплате услуг водоснабжения и водоотведения, смогут воспользоваться акцией "Второй шанс". Это уже третья подобная инициатива, реализуемая водоканалом в течение последних лет.

Акция направлена на поддержку жителей города в решении финансовых вопросов, чтобы помочь абонентам на выгодных условиях погасить задолженность перед компанией. А также, чтобы напомнить о важности своевременной оплаты коммунальных услуг.

"Сегодня более 64 тысяч потребителей, а также 110 УК и ТСЖ имеют задолженность по коммунальным платежам за период от двух месяцев и более. Общая сумма долга превышает 379 млн рублей", ­– отметил коммерческий директор предприятия "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.Он подчеркнул, что своевременная оплата является залогом стабильной работы городской системы водоснабжения и водоотведения. Это возможность ремонтировать и обновлять городские коммуникации, строить сети для подключения новых абонентов, приобретать необходимые строительные материалы и новое оборудование, а также выплачивать зарплату работникам, которые круглосуточно обеспечивают город жизненно важными ресурсами.

Принять участие в акции "Второй шанс" могут все физические лица. Для этого необходимо:

Лично обратиться в Центр обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" по адресу пр. Калинина, 116 (с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, по пятницам ­– с 08:00 до 16:00). Позвонить в указанные часы по телефонам контакт-центра: 500-101, 202-200.

Специалисты предприятия окажут всю необходимую консультационную поддержку и помогут оформить комфортный график погашения задолженности.

"Призываем всех, кто имеет задолженность, воспользоваться этой возможностью и внести свой вклад в поддержание бесперебойной работы городской системы водоснабжения и водоотведения", ­– подытожил Андрей Звягинцев.Напомним, недавно "Росводоканал Барнаул" реализовал комплексные мероприятия по антитеррористической защите. Объекты водоканала защищают новые системы безопасности. После обновления правил и рекомендаций, требующих усиления охраны критически важных объектов, водоканал принял комплексные меры по повышению уровня безопасности. Одним из ключевых направлений работы стало постоянное обучение сотрудников действиям в случае возникновения террористических угроз.