По словам эзотериков, это особенный энергетический день, в который можно загадать желание

12 декабря 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

12 декабря некоторые нумерологи и астрологи называют зеркальной датой. В полной мере этот день нельзя считать "зеркальным", но часть эзотериков уверяет: сочетания цифр "12.12" достаточно, чтобы энергетика вторника была особенной.

Считается, что в этот день сбудутся желания, если правильно их загадать. Но и вести себя нужно осторожно: некоторые вещи делать нельзя.

Рассказываем, что известно о зеркальной дате 12.12, чем она опасна и чего лучше не делать.

1 Правда ли, что 12 декабря 2023 года – это зеркальная дата? Не совсем. На самом деле, зеркальными считаются даты, которые будут полностью отражаться, если разделить их посередине. Например, зеркальной датой было 22 февраля 2022 года – 22.02.2022. Так что нет, формально 12 декабря – не зеркальная дата.

2 Почему дату 12.12.2023 называют магической и особенной? Некоторые астрологи все равно считают этот день особенным и энергетическим мощным. По их словам, сила этой даты заключается в повторяющихся числах – 12.12.2023. По их словам, сегодня открываются "Врата Вселенной", через которые мы получим множество энергии.

3 Чего ожидать от зеркальной даты 12.12? Нумерологи говорят, что дата 12.12.2023 несет в себе гармонию и единство. А потому день будет обладать умиротворяющей энергетикой: сегодня можно будет успешно разрешить давние конфликты и пойти на примирение. Кроме того, вторник подойдет для переговоров: велик шанс, что они окончатся успехом. Впрочем, сама "двойка" несет в себе и отрицательную энергетику, напоминают нумерологи. А потому они считают, что легкой удачи от Вселенной ждать не придется: нужно будет очень внимательно воспринимать все знаки этого дня и вести себя осторожно.

4 Как загадать желание в зеркальную дату 12.12.2023? Никаких специальных ритуалов не требуется. Эзотерики говорят, что желание должно быть в первую очередь искренним. Кроме того, оно не должно нести никому вреда. Если вы пожелаете плохого кому-то другому, Вселенная все вернет вам сполна. При этом нельзя желать что-то абстрактное или общее: желание обязательно должно быть конкретным.

5 Что можно делать в зеркальную дату 12.12.2023? В этот день астрологи и нумерологи советуют максимально внимательно прислушиваться к своей интуиции. Кроме того, можно сделать генеральную уборку и выбросить из дома ненужные вещи: это поможет очистить карму. Очень важно заниматься тем, что вам действительно нравится. Этот день отлично подойдет для того, чтобы хотя бы частично посвятить его своим увлечениям.