Вреднее, чем представляете. Врач о том, почему от электронных сигарет умирают дети

Электронные сигареты содержат химические вещества, которые наносят невосполнимый вред здоровью

29 мая 2024, 15:20, ИА Амител

Правда ли, что электронные сигареты вреднее, чем табак, рассказала гость "Переговорки" на amic.ru Людмила Петрова, заведующая подростковым стационаром Алтайского краевого наркологического диспансера.

Врач утверждает, что гораздо вреднее, чем многие могут себе представить. Дело в том, что электронные сигареты содержат специально разработанные химические вещества, в том числе синтетический никотин, которые быстро и в полном составе усваиваются организмом человека, нанося огромный вред здоровью. Они практически сразу влияют на нервную систему и даже приводят к отеку мозга.

Именно поэтому особенно опасны электронные сигареты для детей – вредных веществ слишком много для ребенка, его организм не способен с этим справиться и в итоге такое отравление часто приводит к летальным исходам.

Поговорили о том, помогают ли запреты и ограничения на курение сделать нацию здоровее, правда ли, что в России люди стали меньше курить и насколько "безобидным" развлечением является кальян. А также узнали, что вообще заставляет людей курить и почему так сложно бросить.

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