Прием и выпуск самолетов запретили утром 28 апреля

28 апреля 2025, 13:30, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге временно ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Такие меры действуют в воздушной гавани с 07:25 по московскому времени. Как отметил представитель ведомства, ограничения необходимы "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Согласно данным с табло аэропорта Пулково, несколько рейсов задерживаются на вылет и прилет. Посадки на некоторые из них завершили, лайнеры ожидают разрешения на вылет. Задержки начались в 06:10 по московскому времени, с 07:00 ни один самолет не покинул аэропорт.

В российских аэропортах периодически вводят ограничения на фоне атак беспилотников. Так, ночью 28 апреля средства ПВО сбили над территорией России 115 беспилотников ВСУ, 102 из которых – над территорией Брянской области, где в результате налета погиб местный житель.