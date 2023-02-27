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"Временный" двухэтажный барак без воды и канализации расселяют в центре Барнаула

Здание построили 85 лет назад и не предусмотрели никаких удобств

27 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Дом на ул. Папанинцев, 159а / Фото: amic.ru
Дом на ул. Папанинцев, 159а / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула расселяет двухэтажный аварийный барак, который был построен в 1938 году как временное общежитие для работников трикотажной фабрики. Здание находится на ул. Папанинцев, 159а. В конце февраля мэрия приняла постановление, по которому намерена изъять у собственников недвижимость и земельный участок. После этого аварийный объект снесут, а бывшие жильцы получат компенсации.

Всего владельцами имущества в доме являются 17 человек. Однако многие в аварийном здании не живут: в 2020 году, когда корреспондент amic.ru делал репортаж о жильцах дома, три из восьми квартир были заброшенными. И это объяснимо: условия проживания в бараке были невыносимы.

Дом на ул. Папанинцев, 159а / Фото: amic.ru

Так, в здании при строительстве не предусмотрели водопровод, канализацию и центральное отопление (предполагалось, что семьи проживут в двухэтажке недолго): в каждой квартире установлена печь, туалет был во дворе, а за водой люди ходили на колонку недалеко от Центрального суда.

Собственники добивались, чтобы объекту присвоили статус "аварийный" несколько лет. В 2019 году даже состоялось заседание комиссии, которая рассматривает вопрос о признании здания как непригодного для жилья.

Но заявители не предоставили заключение специализированной организации о состоянии дома: её заказывают сами жильцы и стоит услуга несколько тысяч рублей. В результате барак отказались признавать аварийным и даже поставили в очередь на капремонт.

Дом на ул. Папанинцев, 159а / Фото: amic.ru

Однако в конце 2020-го экспертизу дома всё-таки провели. Она показала, что здание изношено на 65%, и в январе 2021 года объект признали аварийным. Поэтому двухэтажку исключили из программы капремонта и поставили в очередь на снос. По информации сайта реформы ЖКХ, он назначен на начало 2024 года.

Комментарии 18

  • Центр столицы края. 2023 год. Как мы живем. Караул. Разруха в головах. Люди сидят и ждут, не шевелятся. Кто то что то должен. Позорищще.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • И не последний барак в Барнауле.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • у нас ничего нет более постоянного, чем временное
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Зданию 85 лет и строили его как временное, но заключение экспертизы обязательно, лишь бы деньги с людей собрать.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Временный барак без воды, канализации, отопления без экспертизы не могут признать непригодным для жилья? Или не хотят? Власти не стыдно, что в 21 веке люди живут в этих сараях?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Ну а вообще, конечно, додумались, строить жилье, хоть и временное без туалета, воды и отопления... И как по их мнению, люди должны были там жить? Весь день работает человек на заводе, пришел домой, не помыться не пос..ать. Чтобы согреться, нужно где-то в городе искать дрова, чтобы отопиться.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Да люди сидят и ждут. Расселять аварийные дома это обязанность администрации города. Как должны шевелиться люди? Брать ИПОТЕКИ?? Как многие лохи долбанутые это делают....
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, 2023 - 85 = 1938 год. Какая вода, какой туалет в доме, вы о чём?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, 2023 - 85 = 1938 год. Какая вода, какой туалет в доме, вы о чём? - Соединённые Штаты Америки являются исторической родиной небоскрёбов: первым небоскрёбом считают 10-этажный «Home Insurance Building», построенный в Чикаго в 1885 году))) пол века прошло, как бы, с тех пор, когда у нас построили этот барак)))
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, 2023 - 85 = 1938 год. Какая вода, какой туалет в доме, вы о чём? - и в догонку))) Наиболее ранние сооружения, выполняющие роль канализации, обнаружены в городах индской цивилизации: в Мохенджо-Даро, возникшем около 2598 года до н. э., обнаружены едва ли не первые известные археологам общественные туалеты, а также система городской канализации.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, 2023 - 85 = 1938 год. Какая вода, какой туалет в доме, вы о чём? - Когда появилась канализация на Руси? Первая известная нам водосточная труба в Москве датируется 1367 годом, она проходила от центральной части Кремля до Москвы-реки.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, 2023 - 85 = 1938 год. Какая вода, какой туалет в доме, вы о чём? - Первые водопроводы появились в Месопотамии примерно 4000 лет до н. э.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • В Новоалтайске в центре города стоят бараки. Не знаю какого года постройки. Но , по моему мнению, их должны были снести еще лет 30-40 назад. До сих пор там живут люди. В детстве, когда жила в Алтайке, заходила туда к подруге. Наверно, только наши внуки или правнуки увидят снос этих бараков, а нам уж не судьба. Такое позорище стоит, гниет посреди города, а самое позорное, что там продолжают жить люди.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Чикаго в 1885 году)))" возможно вы не только про небоскребы Чикаго знаете? может расскажите нам про человеческие зоопарки и резервации для коренного населения Америки?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Ну а вообще, конечно, додумались" Жертва реформы образования? Это 1938 год! Большая часть страны в то время жила в частных домах и бараках, воду брали в колодце или колонке и ходили в уличный туалет. В свободном доступе есть фото Барнаула, так вот в начале 60х годов на пл.Советов еще стояли натуральные землянки.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Власти не стыдно,---------Ты дурак?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • " Жертва реформы образования? Это 1938 год!" Ну сейчас то не 1938 год! Или до сих пор наши суды считают такие сараи пригодными для жилья? За 85 лет можно было 8 семей расселить?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Чикаго в 1885 году)))" возможно вы не только про небоскребы Чикаго знаете? может расскажите нам про человеческие зоопарки и резервации для коренного населения Америки? - какое отношение имеют зоопарки и резервации индейцев к тому, что у нас в столице в центре города в 2023 году, граждане России живут, как в доисторическую эпоху??? индейцы что ли виноваты??? кстати индейцы Майя, были талантливыми инженерами древнего мира. Обнаруженное археологами поселение майя в Гватемале обладало собственной системой водоснабжения.
    27 февраля, Гость   Ответить
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