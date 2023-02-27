"Временный" двухэтажный барак без воды и канализации расселяют в центре Барнаула

Здание построили 85 лет назад и не предусмотрели никаких удобств

27 февраля 2023, 10:15, ИА Амител

Дом на ул. Папанинцев, 159а / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула расселяет двухэтажный аварийный барак, который был построен в 1938 году как временное общежитие для работников трикотажной фабрики. Здание находится на ул. Папанинцев, 159а. В конце февраля мэрия приняла постановление, по которому намерена изъять у собственников недвижимость и земельный участок. После этого аварийный объект снесут, а бывшие жильцы получат компенсации.

Всего владельцами имущества в доме являются 17 человек. Однако многие в аварийном здании не живут: в 2020 году, когда корреспондент amic.ru делал репортаж о жильцах дома, три из восьми квартир были заброшенными. И это объяснимо: условия проживания в бараке были невыносимы.

Дом на ул. Папанинцев, 159а / Фото: amic.ru

Так, в здании при строительстве не предусмотрели водопровод, канализацию и центральное отопление (предполагалось, что семьи проживут в двухэтажке недолго): в каждой квартире установлена печь, туалет был во дворе, а за водой люди ходили на колонку недалеко от Центрального суда.

Собственники добивались, чтобы объекту присвоили статус "аварийный" несколько лет. В 2019 году даже состоялось заседание комиссии, которая рассматривает вопрос о признании здания как непригодного для жилья.

Но заявители не предоставили заключение специализированной организации о состоянии дома: её заказывают сами жильцы и стоит услуга несколько тысяч рублей. В результате барак отказались признавать аварийным и даже поставили в очередь на капремонт.

Дом на ул. Папанинцев, 159а / Фото: amic.ru

Однако в конце 2020-го экспертизу дома всё-таки провели. Она показала, что здание изношено на 65%, и в январе 2021 года объект признали аварийным. Поэтому двухэтажку исключили из программы капремонта и поставили в очередь на снос. По информации сайта реформы ЖКХ, он назначен на начало 2024 года.