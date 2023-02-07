Какие аварийные дома в ближайшие полгода снесут в Барнауле и сколько денег потратят

Сейчас власти ищут подрядчика на работы

07 февраля 2023, 08:46, Антон Дегтярев

Разрушенный дом / Фото: amic.ru

Власти Барнаула до конца июля 2023 года снесут 22 аварийных многоквартирных дома в городе. Сейчас чиновники ищут подрядчиков, которые выполнят работы. Лоты появилась на сайте госзакупок.

Аукционы по сносу аварийных домов разместили на сайте госзакупок 1-3 февраля. Заявки потенциальные подрядчики смогут подавать до 9-15 февраля.

Итак, власти планируют снести дома:

на ул. Цеховой, 21а (начальная цена – 1,8 млн рублей);

на ул. Парижской Коммуны, 66 (начальная цена – 3,6 млн рублей);

на ул. 2-й Строительной, 62 (начальная цена – 2 млн рублей);

на ул Петра Сухова, 50 (начальная цена – почти 4,9 млн рублей);

на ул. Кольцова, 2 (начальная цена – 630 тысяч рублей);

на ул. Петра Сухова, 4 (начальная цена – 3,7 млн рублей);

на ул. Водников, 26 (начальная цена – 1,2 млн рублей);

на ул. 1-й Западной, 45 (начальная цена – 2,1 млн рублей);

на ул. Кулагина, 36 (начальная цена – 2,2 млн рублей);

на ул. Эмилии Алексеевой, 13 (начальная цена – 2,3 млн рублей);

на ул. Петра Сухова, 59 (начальная цена – 1,7 млн рублей);

на Павловском тракте, 15 (начальная цена – 1,2 млн рублей);

на ул. Петра Сухова, 38 (начальная цена – 1,6 млн рублей);

на ул. Тимуровской, 42 (начальная цена – 3,3 млн рублей);

на ул. Кирова, 28а (начальная цена – почти 1,3 млн рублей);

на ул. Эмилии Алексеевой, 11 (начальная цена – 2,7 млн рублей);

на ул. Интернациональной, 4а (начальная цена – 3,7 млн рублей);

на ул. Цеховой, 14а (начальная цена – 1,7 млн рублей);

на ул. Тимуровской, 44 (начальная цена – 1,9 млн рублей);

на ул. Бехтерева, 1 (начальная цена – почти 700 тысяч рублей);

на ул. Лермонтова, 7 (начальная цена – почти 658 тысяч рублей);

на ул. Советской Армии, 164 (начальная цена – 2,9 млн рублей).

Таким образом, за снос всех перечисленных многоквартирных домов мэрия готова заплатить около 48 млн рублей. Все закупки разместил комитет муниципального заказа Барнаула.

Здания должны будут снести в течение 120 дней со дня подписания акта приёма-передачи объекта. Контракты действуют до 31 июля 2023 года.

Подрядчик должен будет самостоятельно отключить дом от всех инженерных систем и коммуникаций. После этого он обязуется демонтировать все строительные конструкции, постройки и инженерное оборудование по указанным адресам, а также погрузить и вывезти весь мусор на специализированный полигон бытовых отходов.

Если рядом с домом находятся объекты озеленения, то компания – победитель аукциона должна будет или их сохранить, или впоследствии восстановить.

Напомним, что предыдущие аукционы на снос аварийных многоквартирных домов разыгрывались в конце ноября – начале декабря 2022 года. Они касались 16 зданий. Их подрядчик должен был снести в течение 45 дней с даты подписания контракта.