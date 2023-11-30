Временный пешеходный переход у моста на Ленина в Барнауле перекрыли
Демонтируют конструкцию уже весной, при наступлении благоприятных погодных условий
30 ноября 2023, 17:52, ИА Амител
В связи с открытием путепровода ограничили движение по лестнице, установленной в районе Дома быта. Об этом сообщает Telegram-канал "Мост".
Весной 2022 года, накануне реконструкции, для пешеходов обустроили тротуар и переход через трамвайные пути по улице Кулагина, а также лестницу от путей до парковочной площадки в районе Дома быта.
"В связи с открытием движения по путепроводу, где с обеих сторон обустроены тротуары и сделано освещение, движение по временно смонтированной лестнице и до здания № 104б пр. Ленина закрыто", – сообщили в канале. Пока демонтировать временное строение не будут. Демонтаж проведут весной, при наступлении благоприятных погодных условий.
18:15:43 30-11-2023
А чем лестница помешала?
18:55:34 30-11-2023
Гость (18:15:43 30-11-2023) А чем лестница помешала? ... дорога к ней идет через уже открытый участок ул. Кулагина.
19:02:44 30-11-2023
Гость (18:15:43 30-11-2023) А чем лестница помешала? ... Требует вложений из бюджета
15:54:20 01-12-2023
Студентам Санкт Петербургского университета было очень удобно по ней добираться до места учёбы. А теперь как к нему подойти?
16:06:21 01-12-2023
Татьяна (15:54:20 01-12-2023) Студентам Санкт Петербургского университета было очень удобн... А как они до аэропорта и обратно добирались? Ведь Санкт Петербургский университет находится в Санкт Петербурге.