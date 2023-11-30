Временный пешеходный переход у моста на Ленина в Барнауле перекрыли

Демонтируют конструкцию уже весной, при наступлении благоприятных погодных условий

30 ноября 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: "Мост"

В связи с открытием путепровода ограничили движение по лестнице, установленной в районе Дома быта. Об этом сообщает Telegram-канал "Мост".

Весной 2022 года, накануне реконструкции, для пешеходов обустроили тротуар и переход через трамвайные пути по улице Кулагина, а также лестницу от путей до парковочной площадки в районе Дома быта.

"В связи с открытием движения по путепроводу, где с обеих сторон обустроены тротуары и сделано освещение, движение по временно смонтированной лестнице и до здания № 104б пр. Ленина закрыто", – сообщили в канале. Пока демонтировать временное строение не будут. Демонтаж проведут весной, при наступлении благоприятных погодных условий.