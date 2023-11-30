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Власти Барнаула рассказали, почему выросла цена ремонта путепровода на Новом рынке

Цена реконструкции получилась больше заявленной на 400 млн рублей

30 ноября 2023, 15:45, ИА Амител

Мост на Новом рынке / Фото: amic.ru
Мост на Новом рынке / Фото: amic.ru

Цена реконструкции путепроводов на Новом рынке в Барнауле выросла на 400 млн рублей – с 1,7 млрд до 2,1 млрд рублей. Почему это произошло, рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерий Ведяшкин, который присутствовал на открытии моста 30 ноября.

Напомним, что в 2022 году власти говорили, что стоимость контракта – около 1,7 млрд рублей, такая же цена значилась и на портале госзакупок. Однако к концу 2023 года стоимость работ выросла уже до 2,1 млрд рублей.

Валерий Ведяшкин пояснил журналистам amic.ru, что цена работ поднялась из-за того, что некоторые работы в изначальном проекте не учитывались, а потом их добавили в договор.

"Цена поднялась за счет того, что изначально в проекте не были учтены подходы к путепроводу. После проведения дополнительных мероприятий и корректировки проектно-сметной документации с учетом этих дополнительных объемов работ цена увеличилась. Мы об этом знали, у нас были предусмотрены эти средства, просто они не учитывались в рамках данного контракта. После корректировки и прохождения экспертизы мы увеличили и объем работ, и финансирование, которое предусмотрено на реконструкцию", – объяснил Ведяшкин.

Кроме того, чиновник отметил, что весной реконструкция путепровода продолжится. Директор компании-подрядчика Николай Данилин объяснил, что на путепроводах остались "косметические" работы по заполнению межпутевого пространства рельсов плиткой и асфальтобетоном, а также покраска и благоустройство.

Все эти работы обойдутся примерно в 350-400 млн рублей. Однако они пройдут в рамках уже заключенного контракта, который продлен до 30 июня, отметил Данилин. То есть новые деньги на мост выделяться уже не будут. Полностью в эксплуатацию путепровод на Новом рынке введут в июне-июле 2024 года, сообщил Данилин.

Напомним, что путепровод на Новом рынке в Барнауле открылся для движения транспорта 30 ноября после полуторагодового ремонта. На открытии присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и другие первые лица края. Они поблагодарили рабочих и торжественно открыли движение. Сначала по нему прошла строительная техника, а за ними уже поехали легковые автомобили. Кроме того, по мосту пустили два украшенных шариками трамвая.

Барнаул ремонт Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 9

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Гость

15:49:43 30-11-2023

Ухаха. 400 тыщ... Почему не 400млн? Деноминация? 2,1 - 1,7млрд = 400млн

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Гость

15:56:36 30-11-2023

Цена реконструкции путепроводов на Новом рынке в Барнауле выросла на 400 тысяч рублей — с 1,7 млрд рублей до 2,1 млрд рублей/// Совсем плохи дела с математикой))

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Гость

16:01:58 30-11-2023

Да уж, арифметики ))))

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С

16:02:06 30-11-2023

Так и считают! Потом случайно 400 тысяч превратились в 400 миллионов!

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гость

17:01:49 30-11-2023

при делёжке кому то не хватило

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Гость

17:34:50 30-11-2023

Властям Барнаула премию Ганса Христиана Андерсена

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юля

18:31:32 30-11-2023

слава богу,открыли мост,хоть до вокзала добираться будет быстрее!!!!!!!!!!!

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Гость

21:34:37 01-12-2023

плакали от счастья несколько дней!!! друзья, семья, соседи, поздравляли друг друга, обнимались, мы сделали это, мы победили!!!!

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Гость

22:01:38 01-12-2023

А были случаи когда подрячик укладывался в меньшую сумму и лишние деньги возвращал заказчику? А ? Только не в нашем городе!

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