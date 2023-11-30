Власти Барнаула рассказали, почему выросла цена ремонта путепровода на Новом рынке
Цена реконструкции получилась больше заявленной на 400 млн рублей
30 ноября 2023, 15:45, ИА Амител
Цена реконструкции путепроводов на Новом рынке в Барнауле выросла на 400 млн рублей – с 1,7 млрд до 2,1 млрд рублей. Почему это произошло, рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерий Ведяшкин, который присутствовал на открытии моста 30 ноября.
Напомним, что в 2022 году власти говорили, что стоимость контракта – около 1,7 млрд рублей, такая же цена значилась и на портале госзакупок. Однако к концу 2023 года стоимость работ выросла уже до 2,1 млрд рублей.
Валерий Ведяшкин пояснил журналистам amic.ru, что цена работ поднялась из-за того, что некоторые работы в изначальном проекте не учитывались, а потом их добавили в договор.
"Цена поднялась за счет того, что изначально в проекте не были учтены подходы к путепроводу. После проведения дополнительных мероприятий и корректировки проектно-сметной документации с учетом этих дополнительных объемов работ цена увеличилась. Мы об этом знали, у нас были предусмотрены эти средства, просто они не учитывались в рамках данного контракта. После корректировки и прохождения экспертизы мы увеличили и объем работ, и финансирование, которое предусмотрено на реконструкцию", – объяснил Ведяшкин.
Кроме того, чиновник отметил, что весной реконструкция путепровода продолжится. Директор компании-подрядчика Николай Данилин объяснил, что на путепроводах остались "косметические" работы по заполнению межпутевого пространства рельсов плиткой и асфальтобетоном, а также покраска и благоустройство.
Все эти работы обойдутся примерно в 350-400 млн рублей. Однако они пройдут в рамках уже заключенного контракта, который продлен до 30 июня, отметил Данилин. То есть новые деньги на мост выделяться уже не будут. Полностью в эксплуатацию путепровод на Новом рынке введут в июне-июле 2024 года, сообщил Данилин.
Напомним, что путепровод на Новом рынке в Барнауле открылся для движения транспорта 30 ноября после полуторагодового ремонта. На открытии присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и другие первые лица края. Они поблагодарили рабочих и торжественно открыли движение. Сначала по нему прошла строительная техника, а за ними уже поехали легковые автомобили. Кроме того, по мосту пустили два украшенных шариками трамвая.
15:49:43 30-11-2023
Ухаха. 400 тыщ... Почему не 400млн? Деноминация? 2,1 - 1,7млрд = 400млн
15:56:36 30-11-2023
Цена реконструкции путепроводов на Новом рынке в Барнауле выросла на 400 тысяч рублей — с 1,7 млрд рублей до 2,1 млрд рублей/// Совсем плохи дела с математикой))
16:01:58 30-11-2023
Да уж, арифметики ))))
16:02:06 30-11-2023
Так и считают! Потом случайно 400 тысяч превратились в 400 миллионов!
17:01:49 30-11-2023
при делёжке кому то не хватило
17:34:50 30-11-2023
Властям Барнаула премию Ганса Христиана Андерсена
18:31:32 30-11-2023
слава богу,открыли мост,хоть до вокзала добираться будет быстрее!!!!!!!!!!!
21:34:37 01-12-2023
плакали от счастья несколько дней!!! друзья, семья, соседи, поздравляли друг друга, обнимались, мы сделали это, мы победили!!!!
22:01:38 01-12-2023
А были случаи когда подрячик укладывался в меньшую сумму и лишние деньги возвращал заказчику? А ? Только не в нашем городе!