Может быть, именно она станет победителем

25 октября 2023, 08:00, ИА Амител

Статуэтка "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Второй этап премии "Народный знак качества" в самом разгаре. В части номинаций будущие победители, кажется, наметились, в других – нешуточная борьба. Как голосуют жители Алтайского края, может увидеть каждый, кто уже отдал свой голос. Сделать это можно до 8 ноября 2023 года включительно.

Напоминаем, во втором этапе в каждой категории только те 10 компаний, которые вы номинировали чаще всего. О том, как завершился первый этап проекта и кто попал в шорт-листы, мы написали здесь.

В проекте от информационного портала amic.ru* и радиостанции Business FM* Барнаул* уже поучаствовали более 500 алтайских компаний. Выберем вместе самые народные бренды!

Альфа-Банк – стратегический партнер проекта.

Альфа Банк – масштабная финансовая группа, запустившая офисы будущего с открытым пространством, современными технологиями, комфортом для людей и совершенно новым процессом обслуживания. Предлагает полную линейку финансовых продуктов и сервисов для всех категорий клиентов и входит в тройку лидеров по работе с частными лицами.



Генеральный партнер проекта "Жилищная инициатива".

"Жилищная инициатива": "Строим город, в котором хочется жить!"* Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ)