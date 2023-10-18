А теперь голосуем. Стартовал второй этап проекта "Народный знак качества"
Рассказываем, как поучаствовать в выборе победителя
18 октября 2023, 10:30, ИА Амител
В среду, 18 октября 2023 года, стартует второй этап премии "Народный знак качества", которую в третий раз проводят информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул. Это значит – мы снова зовем вас выбрать любимую компанию, но теперь из 10 номинантов.
В каждой номинации – 10 самых сильных
В течение месяца с 14 сентября 2023 года на сайте народныйзнаккачества.рф вы заявляли компании в 15 номинациях. Мы собрали все ваши голоса и отобрали по 10 номинантов в каждой категории – это те организации, которые вы упоминали чаще всего. Механика простая: в десятку вошли участники с наибольшим количеством номирований. Учитывалось только это. А вот размер компании, опыт работы на рынке, известность или какие-то иные показатели мы в расчет не брали. Нам была важна лишь та самая народная любовь.
Кстати, о том, какие номинации оказались самыми популярными, мы написали здесь.
Выбираем победителя
Это был первый этап. А теперь второй – собственно голосование.
Начиная с сегодняшнего дня, 18 октября, и до 8 ноября 2023 года включительно голосуйте на сайте за одного из номинантов в каждой категории. Выбрать лучшего из лучших получится только один раз в каждой номинации. При этом голоса, отданные за организацию на первом этапе, на втором обнуляются – голосование за победителя начинается "с чистого листа". То есть уже неважно, сколько номинирований компания получила на этапе выдвижения.
Перед тем как отдать свой голос, убедитесь, что у вас отключен VPN*. Об этом и других правилах, которые позволят избежать накрутки голосов, мы написали здесь. Как и на первом этапе, мы определяем лучших в 15 номинациях:
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"Автодилер"
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"Автосалон";
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"Автосервис";
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"Застройщик";
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"Медцентр";
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"Образовательный центр";
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"Производитель продуктов питания";
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"Производитель промышленных товаров";
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"Ресторан и кафе";
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"Фастфуд и доставка";
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"Сервис и услуги";
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"Спортивный клуб";
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"Стройка и ремонт";
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"Торговая сеть";
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ТРЦ.
Еще в трех закрытых номинациях победителей назовут организаторы проекта. А звание "Народная любовь года" достанется компании, которая наберет больше всего голосов среди всех участников.
Узнать, есть ли в числе номинантов ваша любимая компания, и проголосовать за лучших из лучших можно здесь. Уже 21 ноября мы наградим победителей, и сейчас начинается самое интересное – впереди борьба финалистов. Участвуйте и вы!
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*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ), VPN (ВиПиЭн).
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