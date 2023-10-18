Рассказываем, как поучаствовать в выборе победителя

18 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Церемония вручения премии "Народный знак качества – 2022" / Фото: amic.ru

В среду, 18 октября 2023 года, стартует второй этап премии "Народный знак качества", которую в третий раз проводят информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул. Это значит – мы снова зовем вас выбрать любимую компанию, но теперь из 10 номинантов.

В каждой номинации – 10 самых сильных

В течение месяца с 14 сентября 2023 года на сайте народныйзнаккачества.рф вы заявляли компании в 15 номинациях. Мы собрали все ваши голоса и отобрали по 10 номинантов в каждой категории – это те организации, которые вы упоминали чаще всего. Механика простая: в десятку вошли участники с наибольшим количеством номирований. Учитывалось только это. А вот размер компании, опыт работы на рынке, известность или какие-то иные показатели мы в расчет не брали. Нам была важна лишь та самая народная любовь.

Кстати, о том, какие номинации оказались самыми популярными, мы написали здесь.

Выбираем победителя

Это был первый этап. А теперь второй – собственно голосование.

Начиная с сегодняшнего дня, 18 октября, и до 8 ноября 2023 года включительно голосуйте на сайте за одного из номинантов в каждой категории. Выбрать лучшего из лучших получится только один раз в каждой номинации. При этом голоса, отданные за организацию на первом этапе, на втором обнуляются – голосование за победителя начинается "с чистого листа". То есть уже неважно, сколько номинирований компания получила на этапе выдвижения.

Перед тем как отдать свой голос, убедитесь, что у вас отключен VPN*. Об этом и других правилах, которые позволят избежать накрутки голосов, мы написали здесь. Как и на первом этапе, мы определяем лучших в 15 номинациях:

"Автодилер"

"Автосалон";

"Автосервис";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Образовательный центр";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Сервис и услуги";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Торговая сеть";

ТРЦ.

Еще в трех закрытых номинациях победителей назовут организаторы проекта. А звание "Народная любовь года" достанется компании, которая наберет больше всего голосов среди всех участников.

Узнать, есть ли в числе номинантов ваша любимая компания, и проголосовать за лучших из лучших можно здесь. Уже 21 ноября мы наградим победителей, и сейчас начинается самое интересное – впереди борьба финалистов. Участвуйте и вы!

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*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ), VPN (ВиПиЭн).