НОВОСТИЗдоровье

Время не щадит. Как выглядит 70-летняя поликлиника в Барнауле, которую ждет переезд

Здание поликлинической базы городской больницы № 3 находится в удручающем состоянии

12 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Поликлиника на ул. Бехтерева в Барнауле / Фото: amic.ru

После почти семидесятилетней службы барнаульцам, поликлиника на ул. Бехтерева, 26, переедет в новое, современное здание на ул. Матросова, 115.

Старое здание, построенное еще в 1956 году, уже не соответствует современным стандартам здравоохранения. Однако, переедет поликлиника не раньше 2026 года. Новый медицинский центр еще ждет третий этап капитального ремонта. А в корпусах на Бехтерева в ожидании перемен сделают текущий ремонт. 

Как выглядит поликлиника сейчас - в нашем фоторепортаже.

Корпус на ул. Матросова, 115 / Фото: amic.ru

Когда ветхая барнаульская поликлиника на ул. Бехтерева переедет в новое здание?

Решение наболевшей проблемы уже нашли, но реализация требует времени
НОВОСТИЗдоровье

Барнаул фоторепортажи здравоохранение

Комментарии 9

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Сергей

08:00:39 12-08-2024

Ремонт здания надо было делать вовремя, а не ждать когда начнёт разваливаться

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Гость

08:27:32 12-08-2024

Сергей (08:00:39 12-08-2024) Ремонт здания надо было делать вовремя, а не ждать когда нач... ну все логично , там 25 этажка скоро вырастет

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Гость

08:58:52 12-08-2024

Гость (08:27:32 12-08-2024) ну все логично , там 25 этажка скоро вырастет ... А я предвкушал колоритную заброшку...

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Татьяна

17:46:59 12-08-2024

Сергей (08:00:39 12-08-2024) Ремонт здания надо было делать вовремя, а не ждать когда нач... Сергей, я с вами на 100% согласна . Ремонта фасада лет 20 , а то и больше не было Внутри для отмазки что то делали А вот траву вокруг выкосить и вырубить поросль ни каких дополнительных средств не требуется Это прямая обязанность дворника Ему надо только дать указание и проконтролировать Ведь это должен поработать ответственный за здание Ответственный.......... АУ!

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Гость

10:17:48 12-08-2024

Просто хозяйственная служба больницы годами ни за что деньги получала, текущего ремонта не было. Как-то другие здания до такого состояния не доходят.
На фото результат халатности

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Гость

10:18:42 12-08-2024

Интересно сколько выделялось в больнице денег на текущий ремонт

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Гость

14:15:16 12-08-2024

скорей всего деньги на ремонт не выделялись специально, ведь "уважаемый" человек там собирался жилую высотку воткнуть, вот и делал все для этого нужное на своем высоком посту, да еще денежки из края качал.

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Татьяна

17:50:28 12-08-2024

А 6ти этажка стоит на Титова сколько лет безхозная! Тоже скоро начнет разваливаться

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Гость

09:58:54 13-08-2024

Надо за это головотяпство с кого то было серьезно спросить ,если вовремя делать текущий ремонт здание служило бы долгие долгие годы ,даже территория не обкошена ,это просто жесть …

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