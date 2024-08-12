Время не щадит. Как выглядит 70-летняя поликлиника в Барнауле, которую ждет переезд

Здание поликлинической базы городской больницы № 3 находится в удручающем состоянии

12 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Поликлиника на ул. Бехтерева в Барнауле / Фото: amic.ru

После почти семидесятилетней службы барнаульцам, поликлиника на ул. Бехтерева, 26, переедет в новое, современное здание на ул. Матросова, 115.

Старое здание, построенное еще в 1956 году, уже не соответствует современным стандартам здравоохранения. Однако, переедет поликлиника не раньше 2026 года. Новый медицинский центр еще ждет третий этап капитального ремонта. А в корпусах на Бехтерева в ожидании перемен сделают текущий ремонт.

Как выглядит поликлиника сейчас - в нашем фоторепортаже.