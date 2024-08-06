Когда ветхая барнаульская поликлиника на ул. Бехтерева переедет в новое здание?

Решение наболевшей проблемы уже нашли, но реализация требует времени

06 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Корпус на ул. Матросова, 115 / Фото: amic.ru

В ближайшее время будет объявлен конкурс на завершение ремонта медицинского корпуса по адресу ул. Матросова, 115. Подготовка необходимой документации практически завершена, рассказали amic.ru в Минздраве Алтайского края.

Объект, который по разным причинам не могут достроить уже несколько лет, должен стать новым домом для поликлиники горбольницы № 3. Пока же медучреждение вынуждено принимать пациентов в ветхом здании, поэтому в Минздраве намерены решить вопрос как можно скорее.

О том, когда медики смогут переехать на новый адрес, а горожане будут лечиться в комфортных условиях, – в материале amic.ru.

Тянуть уже некуда

Одна из поликлинических баз городской больницы № 3 уже много лет работает в двухэтажном корпусе на ул. Бехтерева, 26.

Подразделение обслуживает большое количество населения и очень важно для этой части города. Пациентов здесь принимают хирурги, неврологи, стоматологи, эндокринологи, участковые-терапевты. Работают отделения рентгена, эндоскопии, ультразвуковой и функциональной диагностики. Есть даже инфекционный блок с отдельным входом для температурящих людей.

Поликлиника на ул. Бехтерева / Фото: amic.ru

Только вот находится это все в очень старом здании, состояние которого признано неудовлетворительным. Степень износа огромная: невооруженным глазом видно, что необходим срочный ремонт.

Причины очевидны: объект построен в 1956 году, и почти за 70 лет эксплуатации капитально не ремонтировался. Проблема не нова, а здание находится в плохом состоянии уже не первый год.

В Минздраве ситуацию не игнорируют и уже давно пытаются ее решить. Несколько лет назад даже было найдено оптимальное решение, но возникли сложности.

Поликлиника на ул. Бехтерева / Фото: amic.ru

Проблему почти решили, но вмешался ковид

Идея состояла в том, что поликлиника переедет в здание по адресу ул. Матросова, 115, где раньше располагалась база онкологического диспансера. В 2016 году ее перенесли в "Надежду", и помещения освободились.

Изначально корпус на ул. Матросова планировалось целиком отдать под первый в крае государственный центр амбулаторной хирургии. Но медучреждение не требует такого большого количества площадей, которое есть в освободившемся здании. В краевом Минздраве пришли к выводу, что в одном корпусе свободно разместятся сразу два учреждения – хирургический центр и поликлиника.



В итоге было решено, что первые три этажа займет поликлиническое отделение горбольницы № 3, а на четвертом и пятом разместятся хирурги.Естественно, перед переездом корпус на ул. Матросова нужно было отремонтировать. Работы начались в 2019-м и должны были закончиться уже к концу года.

К ноябрю завершили два этапа, объект был готов на 70%. Но затем выяснилось, что быстро ввести здание в эксплуатацию не получится. Позднее подробности в ходе прямой линии в 2023-м рассказывал губернатор Виктор Томенко.

"Работы практически были завершены, однако проект был с изъяном. Ввести этот объект не представилось возможным", – рассказывал глава региона.Третий этап работ пришлось отложить. А в 2020-м на Алтай пришла пандемия COVID-19. Больничных коек не хватало, и краевые власти искали любые способы открыть дополнительные ковидные отделения. Одно из них как раз развернули в построенном, но так и не запущенном корпусе на Матросова. Госпиталь на 350 коек работал там в течение 2021 года. Естественно, это тоже отложило решение судьбы здания.

Время было упущено, как и заложенные на ремонт деньги. Краевые власти вновь начали искать возможность выделить необходимые средства.

Корпус на ул. Матросова, куда переедет поликилника / Фото: amic.ru

Ясность уже есть

Наконец, в 2024-м все сложности практически улажены, рассказали amic.ru в краевом Минздраве. В ведомстве пояснили, что заявка на определение подрядчика уже находится на рассмотрении в центре госзакупок. В ближайшее время конкурс будет объявлен официально.

Ожидается, что третий этап капитального ремонта медицинского корпуса начнется сразу после определения подрядной организации. Предполагается, что работы продлятся в 2025 и 2026 годах.

В региональном Минздраве подчеркнули, что новые площади позволят поликлинике организовать работу не только участковых терапевтов, но и узких специалистов.

Ну а пока идет ремонт, поликлиника продолжит работать в здании на ул. Бехтерева. Чтобы и врачам, и пациентам было комфортнее, там решено провести текущий ремонт. Уже в этом году там отремонтируют входные группы. Деньги на работы выделены из регионального бюджета.