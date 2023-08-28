В жилье вкладывают и чтобы заработать, и чтобы сохранить накопления

28 августа 2023, 08:05, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Недвижимость – это ценная "валюта", говорят российские эксперты. Несмотря на различные колебания, график стоимости жилья все время идет вверх. То и дело в информационных потоках встречаются сообщения о том, что был побит очередной рекорд цен. Риелторы уверены, что покупка недвижимости всегда позволяет сохранить сбережения. Но как насчет их приумножения? И это тоже возможно. Даже в кризис. Какие варианты в Барнауле отлично подходят для инвестиций, что сейчас происходит с ценами и предложением и почему все чаще жители Алтайского края вкладывают в жилье в других городах, amic.ru рассказала руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова.

Что сейчас происходит на рынке недвижимости Барнаула?

А происходит очередная турбулентность, отмечает Нонна Карпова. Стремительно растут ипотечные ставки, снижается объем вариантов как в первичном, так и вторичном сегменте. Это приводит к удорожанию жилья.

"Предложений стало гораздо меньше. Стоимость недвижимости не падает как раз из-за скудного выбора: достойных объектов на рынке очень мало. Некоторые собственники намеревались продать свое жилье и купить новое. Но что приобретать? У застройщиков нет новых площадок, они появятся не раньше октября. Хотя ожидались в августе. Как дальше сложится – неизвестно. Рассчитываем на конец года", – говорит эксперт.

При этом покупателей также пропорционально становится меньше. Многих отпугивают высокие ипотечные ставки. Из-за них, объясняет Нонна Карпова, средний размер ежемесячного платежа значительно вырос. При увеличении расходов на другие обязательные траты, сумма для семей становится неподъемной.

Вместе с тем банки стали использовать суровый "фильтр" для потенциальных заемщиков и не каждый желающий сможет получить кредит.

"Сейчас банки очень смотрят кредитную история, она должна быть идеальной. Сильно просчитывается существующая нагрузка. Учитываются микрозаймы, которые портят кредитную историю", – говорит эксперт.

То есть сейчас лучше отложить покупку недвижимости?

Отнюдь. Если у вас есть сбережения, то можно направить их на приобретение жилья. Это наиболее стабильный рынок для инвестиций. Однако Нонна Карпова советует внимательно подходить к выбору варианта: оценивать ЖК, его локацию, ближайшее окружение, репутацию застройщика и многие другие факторы.

"Самое выгодное вложение – это недвижимость. Этот рынок волнообразный. Но прогореть никогда не прогоришь. Стоимость квартир вряд ли будет снижаться, а потому сохранить деньги точно удастся. Вот, например, автомобиль теряет определенную в стоимости при выезде из автосалона. В сегодняшних реалиях, конечно, из-за отсутствия рынка ситуация иная. Но это краткосрочная история. Рынок недвижимости не сравним ни с чем, это самое выгодное вложение. Правда, нужно смотреть, когда ты покупаешь, что и на какие деньги", – отмечает риелтор.

Что лучше выбрать – новостройку или квартиру с готовым ремонтом?

Все зависит от финансового положения и жизненной ситуации. Кому-то нужна новая квартира, чтобы потом сделать ремонт под себя. А кому-то подходит вторичный объект, чтобы жить или сдавать в аренду. По словам Нонны Карповой, соотношение спроса на эти варианты составляет 50/50.

Студии по-прежнему популярны и их можно приобретать?

Да, малогабаритные квартиры вновь на пике спроса и популярности. Количество новых проектов, в которых застройщики предлагают студии и однокомнатные квартиры, стремительно растет. Однако Нонна Карпова не рекомендует при покупке этого типа жилья смотреть только на цену: нужно обязательно обращать внимание на локацию ЖК, его и ближайшую инфраструктуру. Если это не точечный, а квартальный проект, то важный фактор – срок сдачи всего микрорайона.

"Раньше при вложении на котловане после сдачи дома можно было получить прибыль в 30%. Сейчас такого нет и вряд ли уже когда-то будет. Сегодня дешевое жилье не обязательно принесет прибыль. Это было 3-4 года назад", – отмечает Нонна Карпова.

Также она отмечает, что малогабаритное жилье не станет доходным, если его покупать в ипотеку: в этом случае прибыль будет "съедена" процентами.

Какие города России лучше всего подходят для инвестиций?

Одно из самых популярных направлений – Санкт-Петербург. Это туристический город, который популярен у отдыхающих с апреля по октябрь. Там регулярно появляются интересные площадки, выходят на рынок новые застройщики. Большой спрос есть и на апартаменты.

"В Москву чуть реже направляют инвестиции. По моим наблюдениям, туда чаще переезжают и приобретают квартиры у застройщиков. А вот вторичный рынок нередко рассматривают для последующей аренды. В российской столице налаживают доступ с отдаленными кварталами, но там стоимость жилья растет не так активно, поэтому эти районы больше подходят для проживания", – говорит риелтор.

Популярен Сочи, который уже несколько лет считается одним из самых дорогих городов России. Хорошо развивается Калининград. Нонна Карпова говорит, что это туристический город с большим количеством новых проектов.

Есть спрос и на Новосибирск. Там готовое жилье можно найти по 85-90 тыс. рублей за квадратный метр.

"Каждый кризис дается для развития. Кто-то подумает, посмотрит и сделает правильное вложение. В Крыму развивается рынок земельных участков, туда заходят застройщики малоэтажного жилья. Нужно изучать этот вопрос тщательно, детально, необходимо привлекать специалистов, изучать информацию: кто строил, из каких материалов. Тогда вложения будут оправданы и принесут прибыль", – резюмирует эксперт.