Время возможностей. Стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость и что лучше покупать
В жилье вкладывают и чтобы заработать, и чтобы сохранить накопления
28 августа 2023, 08:05, ИА Амител
Недвижимость – это ценная "валюта", говорят российские эксперты. Несмотря на различные колебания, график стоимости жилья все время идет вверх. То и дело в информационных потоках встречаются сообщения о том, что был побит очередной рекорд цен. Риелторы уверены, что покупка недвижимости всегда позволяет сохранить сбережения. Но как насчет их приумножения? И это тоже возможно. Даже в кризис. Какие варианты в Барнауле отлично подходят для инвестиций, что сейчас происходит с ценами и предложением и почему все чаще жители Алтайского края вкладывают в жилье в других городах, amic.ru рассказала руководитель агентства "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" Нонна Карпова.
Что сейчас происходит на рынке недвижимости Барнаула?
А происходит очередная турбулентность, отмечает Нонна Карпова. Стремительно растут ипотечные ставки, снижается объем вариантов как в первичном, так и вторичном сегменте. Это приводит к удорожанию жилья.
"Предложений стало гораздо меньше. Стоимость недвижимости не падает как раз из-за скудного выбора: достойных объектов на рынке очень мало. Некоторые собственники намеревались продать свое жилье и купить новое. Но что приобретать? У застройщиков нет новых площадок, они появятся не раньше октября. Хотя ожидались в августе. Как дальше сложится – неизвестно. Рассчитываем на конец года", – говорит эксперт.
При этом покупателей также пропорционально становится меньше. Многих отпугивают высокие ипотечные ставки. Из-за них, объясняет Нонна Карпова, средний размер ежемесячного платежа значительно вырос. При увеличении расходов на другие обязательные траты, сумма для семей становится неподъемной.
Вместе с тем банки стали использовать суровый "фильтр" для потенциальных заемщиков и не каждый желающий сможет получить кредит.
"Сейчас банки очень смотрят кредитную история, она должна быть идеальной. Сильно просчитывается существующая нагрузка. Учитываются микрозаймы, которые портят кредитную историю", – говорит эксперт.
То есть сейчас лучше отложить покупку недвижимости?
Отнюдь. Если у вас есть сбережения, то можно направить их на приобретение жилья. Это наиболее стабильный рынок для инвестиций. Однако Нонна Карпова советует внимательно подходить к выбору варианта: оценивать ЖК, его локацию, ближайшее окружение, репутацию застройщика и многие другие факторы.
"Самое выгодное вложение – это недвижимость. Этот рынок волнообразный. Но прогореть никогда не прогоришь. Стоимость квартир вряд ли будет снижаться, а потому сохранить деньги точно удастся. Вот, например, автомобиль теряет определенную в стоимости при выезде из автосалона. В сегодняшних реалиях, конечно, из-за отсутствия рынка ситуация иная. Но это краткосрочная история. Рынок недвижимости не сравним ни с чем, это самое выгодное вложение. Правда, нужно смотреть, когда ты покупаешь, что и на какие деньги", – отмечает риелтор.
Что лучше выбрать – новостройку или квартиру с готовым ремонтом?
Все зависит от финансового положения и жизненной ситуации. Кому-то нужна новая квартира, чтобы потом сделать ремонт под себя. А кому-то подходит вторичный объект, чтобы жить или сдавать в аренду. По словам Нонны Карповой, соотношение спроса на эти варианты составляет 50/50.
Студии по-прежнему популярны и их можно приобретать?
Да, малогабаритные квартиры вновь на пике спроса и популярности. Количество новых проектов, в которых застройщики предлагают студии и однокомнатные квартиры, стремительно растет. Однако Нонна Карпова не рекомендует при покупке этого типа жилья смотреть только на цену: нужно обязательно обращать внимание на локацию ЖК, его и ближайшую инфраструктуру. Если это не точечный, а квартальный проект, то важный фактор – срок сдачи всего микрорайона.
"Раньше при вложении на котловане после сдачи дома можно было получить прибыль в 30%. Сейчас такого нет и вряд ли уже когда-то будет. Сегодня дешевое жилье не обязательно принесет прибыль. Это было 3-4 года назад", – отмечает Нонна Карпова.
Также она отмечает, что малогабаритное жилье не станет доходным, если его покупать в ипотеку: в этом случае прибыль будет "съедена" процентами.
Какие города России лучше всего подходят для инвестиций?
Одно из самых популярных направлений – Санкт-Петербург. Это туристический город, который популярен у отдыхающих с апреля по октябрь. Там регулярно появляются интересные площадки, выходят на рынок новые застройщики. Большой спрос есть и на апартаменты.
"В Москву чуть реже направляют инвестиции. По моим наблюдениям, туда чаще переезжают и приобретают квартиры у застройщиков. А вот вторичный рынок нередко рассматривают для последующей аренды. В российской столице налаживают доступ с отдаленными кварталами, но там стоимость жилья растет не так активно, поэтому эти районы больше подходят для проживания", – говорит риелтор.
Популярен Сочи, который уже несколько лет считается одним из самых дорогих городов России. Хорошо развивается Калининград. Нонна Карпова говорит, что это туристический город с большим количеством новых проектов.
Есть спрос и на Новосибирск. Там готовое жилье можно найти по 85-90 тыс. рублей за квадратный метр.
"Каждый кризис дается для развития. Кто-то подумает, посмотрит и сделает правильное вложение. В Крыму развивается рынок земельных участков, туда заходят застройщики малоэтажного жилья. Нужно изучать этот вопрос тщательно, детально, необходимо привлекать специалистов, изучать информацию: кто строил, из каких материалов. Тогда вложения будут оправданы и принесут прибыль", – резюмирует эксперт.
08:21:18 28-08-2023
Ещё бы не инвестировать?! Квартиры гарантированно увеличиваются в цене в 2 раза минимум! И их расхватывают как горячие пирожки. Не менее 100% годовых гарантированно дохода!
09:37:01 28-08-2023
Гость (08:21:18 28-08-2023) Ещё бы не инвестировать?! Квартиры гарантированно увеличиваю... Давай посмотрим на сколько не жалко?
12:35:42 28-08-2023
Гость (08:21:18 28-08-2023) Ещё бы не инвестировать?! Квартиры гарантированно увеличиваю... Конечно с такими зарплатами будут расхватывать недвигу, куда деньги то еще девать, зарплаты у всех бешеные
08:22:53 28-08-2023
Зачем эта статья? Квартиры и так расхватывают пачками. Лучше расскажите где купить? Свободных квартир нет ни одной!!!
12:37:55 28-08-2023
Гость (08:22:53 28-08-2023) Зачем эта статья? Квартиры и так расхватывают пачками. Лучше... Лучше расскажите где купить? --- можно в Москве, там много непроданных стоят
09:25:46 28-08-2023
какие то риэторы комменты пишут выше)
09:27:25 28-08-2023
Боты подъехали
09:35:47 28-08-2023
Интересно здесь есть люди которые думали покупать лишнюю квартиру или не покупать? Для кого статья?
10:12:17 28-08-2023
Гость (09:35:47 28-08-2023) Интересно здесь есть люди которые думали покупать лишнюю ква... Естественно есть. Или вы думаете, что на АМИКе место обиталища исключительно нищебродов??
10:58:04 28-08-2023
Гость (10:12:17 28-08-2023) Естественно есть. Или вы думаете, что на АМИКе место обитали... Конечно уверен, здесь переживают за повышение коммуналки и проезда на два рубля. Типичные проблемы богатых?
11:10:13 28-08-2023
Как бы то ни было, но квартиры хапают по безумным ценам, и чем выше поднимается цена, тем больше увеличивается спрос!
11:40:28 28-08-2023
Было уже такое в Китае. Ипотечный пузырь называется. Кончилось тем, что там квартиры можно только купить в ипотеку, но по цене покупки уже никогда не продать. А разрушающиеся стекловатные человейники массово сносят взрывами.
11:42:55 28-08-2023
Вообще-то, уже есть куча обзоров, где честно признают, что более 70% новостроя в стране стоит нераскупленным. А те, кто влип в ипотеку, вынуждены оплачивать содержание и отопление пустующих квартир.
12:32:50 28-08-2023
Гость (11:42:55 28-08-2023) Вообще-то, уже есть куча обзоров, где честно признают, что б... Тоже недавно слышал по Вести ФМ, что 70 % построенного, стоит непроданным
14:34:44 28-08-2023
Гость (12:32:50 28-08-2023) Тоже недавно слышал по Вести ФМ, что 70 % построенного, стои... А что не все 146? А я вот слышал, что в Барнауле большинство - клинические идиоты. Так что, в это тоже верить?
13:13:01 28-08-2023
Гость (11:42:55 28-08-2023) Вообще-то, уже есть куча обзоров, где честно признают, что б... Это неправда! 100% квартир расхватывают ещё до стадии котлована!
11:57:13 28-08-2023
Покупайте больше. Только комуналку вовремя платите
12:35:49 28-08-2023
это канеш прикол в один день две статьи в этой выгодно, в статье про аренду - невыгодноя
12:54:05 28-08-2023
Про Питер правда. Знакомая в Питере лет пять назад купила однушку в новостройке за 4 млн руб. Просто сдаёт ее посуточно приезжим. Сейчас такие квартиры стоят уже около 12 млн руб. Т.е. за пять лет цена выросла в три раза.
20:26:45 28-08-2023
Гость (12:54:05 28-08-2023) Про Питер правда. Знакомая в Питере лет пять назад купила од... Смысл минусовать реальные факты? =) Не нравится, что цены так быстро растут на ликвидные квартиры? Так от ваших глупых минусов они расти не перестанут. Ну суньте голову в песок, как страус, полегчает, может =)
14:32:00 28-08-2023
Гость (11:40:28 28-08-2023) Было уже такое в Китае. Ипотечный пузырь называется. Кончило... Тебе давно пора в клинику Эрдмана! Что осенью-то с тобой будет твориться.
15:51:09 28-08-2023
Гость (14:32:00 28-08-2023) Тебе давно пора в клинику Эрдмана! Что осенью-то с тобой бу... С маникально-параноидальной навязчивостью воображаете себя виртуальным психиатром? Сочувствую!
14:50:08 28-08-2023
Будущее=неопределенность. Как можно сейчас делать какие-то долгосрочные прогнозы по недвижимости, а это ведь инвестиционная покупка не на один год вперед? Спикер говорит, что мол покупай недвижимость - точно не прогоришь (то есть свое вернешь). А свое - это сколько? 5 млн вложил и 5 вернул через 5 лет, например. Свое вернул, а дальше что? А накопленная инфляция за эти пять лет сколько? Ставки сейчас пошли вверх, деньги дорожают и это похоже общемировой тренд. Будет ли недвижимость расти пропорционально вслед, пока большой вопрос?
15:07:30 28-08-2023
Взрывной рост цен на недвижимость не прекратится никогда и ни при каких обстоятельствах! Это гарантировано! Причём этот рост цены будет во много раз опережать инфляцию
15:49:38 28-08-2023
Взрывной рост цен на недвижимость не прекратится никогда и ни при каких обстоятельствах! ***** Даже когда на каждого жителя Барнаула будет по нескольку пустых квартир в новострое, как это уже имеет место быть в более чем 60-то городах в Китае, где квартиры можно только купить, но уже никогда не продать? Что такое капиталистические кризисы перепроизводства не слышали?
16:13:41 28-08-2023
Гость (15:49:38 28-08-2023) Взрывной рост цен на недвижимость не прекратится никогда и н... Ты реально больной.
22:37:41 29-08-2023
Странные эти люди, типо эксперты риэлторы, руководители агенств. Я уже много лет слежу за рынком недвижимости, хобби (покупаю продаю). Так вот. В настоящее время покупать у застройщика квартиру это дурной тон, как бы не говорила реклама и риэлторы, которые хотят тупо заработать. Если посмотреть на вторичный рынок, там цены процентов на 15, а то и 30 ниже, причём квартиры с ремонтом!!!, не бох весть с каким но жить можно. Люди не ведитесь на рекламу и на горе экспертов. Сколько ни общался с риэлторами ни один мне не рассказал про техническую составляющую домов, квартир которые они продают. Они рассуждают только про обёртку. Я давно сделал вывод, риэлторам нужно продать вам то где они больше заработают и не важно что это будет возможно хуже.