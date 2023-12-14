Время здоровья. Какие анализы стоит сдать в новогодние праздники

Обратите внимание на комплексные исследования

14 декабря 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KNA9E

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Новогодние праздники – отличный повод не только отдохнуть и побыть с семьей, но и уделить время своему здоровью. Например, пройти комплексные исследования. Посещение медицинского офиса почти не занимает времени, но при этом позволяет проверить сразу несколько показателей организма за одно взятие биоматериала. Лаборатория "ЛабКвест" поможет позаботиться о себе и поучаствовать в программе доступной диагностики из пяти комплексных исследований со скидкой до 50%.

Управляй усталостью

Долгая и напряженная работа неизбежно вызывает усталость, к которой часто присоединяется стресс. Отдых в новогодние праздники поможет восстановить силы и вернуться в рабочий ритм, но иногда причина усталости кроется в самом организме.

Обнаружить у себя хроническое утомление может помочь комплекс "Управляй усталостью. Эффективно борись с усталостью и стрессом". В его состав входит общий анализ крови вместе с СОЭ и лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи с микроскопией осадка, ферритин, витамин D (Д) и тиреотропный гормон.

Оцени состояние сосудов и сердца

Сердечно-сосудистая система требует особого внимания каждого. Малоподвижный образ жизни, вредные привычки и обилие фастфуда привели к тому, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире.

Для оценки ее есть комплекс "Не рискуй! Оцени состояние сосудов и сердца". В него входит общий анализ крови вместе с СОЭ и лейкоцитарной формулой, скрининг системы гемостаза, тиреотропный гормон, холестерин не-ЛПВП, общий холестерин и холестерин липопротеинов высокой плотности.

Оцени риски физического состояния

Для поддержания бодрости и здоровья многие занимаются спортом. Умеренная физическая активность действительно полезна каждому, но и спорт несет определенные риски для здоровья.

Комплекс "На спорте? Оцени риски своего физического состояния" может помочь вовремя обнаружить вред от тренировок или программы питания и оценить возможности организма для дальнейшего повышения физических нагрузок. В состав комплекса входит общий анализ крови вместе с СОЭ и лейкоцитарной формулой, глюкоза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза и общий анализ мочи с микроскопией осадка.

Будь в тонусе

Каждый из нас расходует энергию в своем темпе и имеет свои способы ее восстановить, будь то хобби, медитация, чтение или общение с друзьями. Но настоящие источники энергии находятся внутри организма – комплекс "Будь в тонусе. Поддержи свою энергию и жизненный тонус" создан для того, чтобы точно следить за уровнем своих сил и понимать, когда отдых действительно необходим. В состав комплекса входит ферритин, витамин D, глюкоза и тиреотропный гормон.

Профилактика и контроль анемии

К сожалению, иногда причиной плохого самочувствия и усталости становится не стресс, от которого можно отдохнуть, а патология, которую нужно лечить. Особенно часто встречается анемия – при этом состоянии весь организм не получает достаточного количества кислорода, что нарушает его работу на всех уровнях. Для диагностики анемии есть комплекс "Риски анемии. Профилактика и контроль анемии". В его состав входят общий анализ крови вместе с СОЭ и лейкоцитарной формулой, ферритин, железо и фолиевая кислота.

Самостоятельно интерпретировать результаты анализов не нужно – "расшифровать" их и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис "Доктор Q" (Доктор Кью).

Адреса медицинских офисов "ЛабКвест" в Барнауле:

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ул. Советская, 6

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