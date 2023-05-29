Врио гендиректора центра "Вектор" назначен Александр Агафонов

17 мая стало известно о том, что генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Максютов отправлен в отставку

29 мая 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Временно исполняющим обязанности гендиректора новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора назначен заместитель руководителя центра Александр Агафонов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова из-за бездействия при конфликте интересов. В ведомстве сообщали, что он нарушил закон "О противодействии коррупции". Сам центр продолжит работать в соответствии с научными планами и поставленными задачами. В "Векторе" он работал с 2003 года.

23 мая СМИ сообщили, что более 400 сотрудников центра подписали письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину в защиту Максютова.