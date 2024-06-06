Врио главы Республики Алтай Турчака представит полпред президента в СФО
Мероприятие состоится на следующей неделе, 10 июня
06 июня 2024, 17:14, ИА Амител
10 июня полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представит депутатам Госсобрания и общественности временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на пресс-службу полпредства.
Отметим, что 7 июня состоится сессия Эл Курултая – на ней депутаты назначат выборы главы региона. Они состоятся в единый день голосования, 8 сентября.
Напомним, что 4 июня Олег Хорохордин объявил о добровольной отставке с поста главы Республики Алтай. Его место (пока в статусе врио) занял секретарь генерального совета партии "Единая Россия", сенатор Андрей Турчак.
Ранее amic.ru узнал, что думают жители Республики Алтай о правлении Хорохордина и его уходе, а также чего ожидают от Турчака.
18:43:33 06-06-2024
Средства пойдут и немалые. Повезло РА
21:05:23 06-06-2024
Гость (18:43:33 06-06-2024) Средства пойдут и немалые. Повезло РА... Жди. Пересидит и в Москву на повышение. Таких парашютистов сколь уже было.
07:38:58 07-06-2024
Андрей (21:05:23 06-06-2024) Жди. Пересидит и в Москву на повышение. Таких парашютистов с... Он с «верхов» и пришел, ему здесь задачу поставили. Я вот твои комментарии читаю, и тихо ахреневаю - не нельзя же быть ну настолько примитивным.
21:03:11 06-06-2024
А чего его представлять? Его кто-то в республике выбирал???
01:10:39 07-06-2024
Андрей (21:03:11 06-06-2024) А чего его представлять? Его кто-то в республике выбирал???... А мы думали он приедет как в художественном фильме "Шестой" , на телеге с документом о назначении ?
07:40:27 07-06-2024
Андрей (21:03:11 06-06-2024) А чего его представлять? Его кто-то в республике выбирал???... Он временно исполняющий обязанности главы республики. До выборов. Про какие выборы СЕЙЧАС ты буровишь? Есть закон Республики Алтай, выборы проводятся в ЕДГ осенью.