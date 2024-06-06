Врио главы Республики Алтай Турчака представит полпред президента в СФО

Мероприятие состоится на следующей неделе, 10 июня

06 июня 2024, 17:14, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

10 июня полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представит депутатам Госсобрания и общественности временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на пресс-службу полпредства.

Отметим, что 7 июня состоится сессия Эл Курултая – на ней депутаты назначат выборы главы региона. Они состоятся в единый день голосования, 8 сентября.

Напомним, что 4 июня Олег Хорохордин объявил о добровольной отставке с поста главы Республики Алтай. Его место (пока в статусе врио) занял секретарь генерального совета партии "Единая Россия", сенатор Андрей Турчак.

Ранее amic.ru узнал, что думают жители Республики Алтай о правлении Хорохордина и его уходе, а также чего ожидают от Турчака.