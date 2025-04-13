ВС объяснил, в каком случае отец не получит выплату за гибель сына на СВО
Родителю необходимо заботиться о детях и содержать их
13 апреля 2025, 12:43, ИА Амител
Получить компенсацию за гибель военного на специальной военной операции могут только родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в его детстве. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.
Причиной решения стал спор экс-супругов из Архангельска – их сын оказался мобилизован и погиб в ДНР. По закону членам семьи погибшего положена единовременная выплата в размере 5 млн рублей и другие выплаты. Однако мать потребовала лишить отца его части, поскольку он "не выполнял свои обязанности родителя". Ее доводы подтвердили свидетели, а также данные о задолженности по алиментам 600 тысяч рублей. Однако нижестоящие инстанции отказали женщине, указав, что семейные и родственные связи между отцом и сыном утрачены не были.
Верховный суд же решил иначе. Согласно постановлению, родители, даже проживающие отдельно, должны заботиться о своих детях и содержать их, а если нет – с них взыскиваются алименты. Невыплата алиментов – основание для лишения родительских прав. В результате выплаты положены лишь тем, кто длительное время воспитывал военнослужащего и содержал его до совершеннолетия. Дело направили на пересмотр.
13:30:57 13-04-2025
Даже здесь хотят сэкономить.
14:44:41 13-04-2025
Гость (13:30:57 13-04-2025) Даже здесь хотят сэкономить.... Если ребенка не растил, материально не помогал, "плевал" на него - какие могут быть выплаты? Не жирно будет?
17:29:06 13-04-2025
Давайте тогда и депутатов лишать выплат за то, что они прогуливают заседания и не встречаются с избирателями.
20:12:06 13-04-2025
Очередная непонятка: допустим, что злостный неплательщик алиментов получит дырку от бублика. Все ли пять млн достанутся добросовестной мамаше или половина причитающейся обоим суммы, которой за нерадивость будет лишён её муженёк, окажется в собственности государства?
10:15:22 14-04-2025
Гость (20:12:06 13-04-2025) Очередная непонятка: допустим, что злостный неплательщик али... Вся сумма ей достанется, если нет жены и детей у погибшего.
11:23:40 15-04-2025
Гость (10:15:22 14-04-2025) Вся сумма ей достанется, если нет жены и детей у погибшего. ... Абсолютно верно ответили.
09:39:02 14-04-2025
Сына нет, а родители в судах деньги пилят, ужас какой-то. Светлая память погибшему.