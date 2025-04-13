ВС объяснил, в каком случае отец не получит выплату за гибель сына на СВО

Родителю необходимо заботиться о детях и содержать их

13 апреля 2025, 12:43, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Получить компенсацию за гибель военного на специальной военной операции могут только родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в его детстве. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Причиной решения стал спор экс-супругов из Архангельска – их сын оказался мобилизован и погиб в ДНР. По закону членам семьи погибшего положена единовременная выплата в размере 5 млн рублей и другие выплаты. Однако мать потребовала лишить отца его части, поскольку он "не выполнял свои обязанности родителя". Ее доводы подтвердили свидетели, а также данные о задолженности по алиментам 600 тысяч рублей. Однако нижестоящие инстанции отказали женщине, указав, что семейные и родственные связи между отцом и сыном утрачены не были.

Верховный суд же решил иначе. Согласно постановлению, родители, даже проживающие отдельно, должны заботиться о своих детях и содержать их, а если нет – с них взыскиваются алименты. Невыплата алиментов – основание для лишения родительских прав. В результате выплаты положены лишь тем, кто длительное время воспитывал военнослужащего и содержал его до совершеннолетия. Дело направили на пересмотр.