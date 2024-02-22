ВС РФ освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении
Войска улучшили положение по переднему краю
22 февраля 2024, 18:34, ИА Амител
Российский флаг / Фото: unsplash.com
Войска России освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении и улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта, сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа, улучшили положение по переднему краю", – говорится в сводке.
Напомним, что накануне министр обороны РФ генерaл армии Сергей Шойгу доложил президенту России Влaдимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.
19:56:19 22-02-2024
Победа — село на Украине, находится в Покровском районе Донецкой области. Население по переписи 2001 года составляет 144 человека
20:02:35 22-02-2024
Гость (19:56:19 22-02-2024) Победа — село на Украине, находится в Покровском районе Доне... Любая победа в нашу копилку!
20:06:28 22-02-2024
Гость (19:56:19 22-02-2024) Победа — село на Украине, находится в Покровском районе Доне... И что далее? Хочешь сказать, что хохлят надо было в этой деревушке оставить и пройти мимо?
07:08:06 23-02-2024
Гость (19:56:19 22-02-2024) Победа — село на Украине, находится в Покровском районе Доне... а ты оторви задницу от дивана ,съездий туда и освободи хоть сарайку-тогда будешь иметь моральное право верещать.
08:19:56 23-02-2024
Гость (19:56:19 22-02-2024) Победа — село на Украине, находится в Покровском районе Доне... 144 человека --- зато название символичное. Может отсюда начнется
08:18:16 23-02-2024
Неужели поперли