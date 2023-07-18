ВС РФ провели удары высокоточным оружием в рамках операции "Возмездие"

Целью атаки стали объекты, где готовились террористические акты против России с применением беспилотных катеров

18 июля 2023, 16:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы РФ в рамках операции "Возмездие" нанесли удар по украинским объектам, где готовились террористические акты против России с применением беспилотных катеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, удары нанесены по местам их изготовления в районе Одессы, а неподалеку от Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. С них осуществлялась заправка техники Вооруженных сил Украины.

В ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели поражены. После ударов зафиксированы детонация и пожары.