ВС РФ провели удары высокоточным оружием в рамках операции "Возмездие"
Целью атаки стали объекты, где готовились террористические акты против России с применением беспилотных катеров
18 июля 2023, 16:38, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Вооруженные силы РФ в рамках операции "Возмездие" нанесли удар по украинским объектам, где готовились террористические акты против России с применением беспилотных катеров. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Так, удары нанесены по местам их изготовления в районе Одессы, а неподалеку от Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. С них осуществлялась заправка техники Вооруженных сил Украины.
В ведомстве подчеркнули, что все намеченные цели поражены. После ударов зафиксированы детонация и пожары.
18:43:15 18-07-2023
Так, удары нанесены по местам их изготовления в районе Одессы, а неподалеку от Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн. С них осуществлялась заправка техники Вооруженных сил Украины.--- ежели мы всё это знали, то почему не наносили удары раньше?
09:15:43 19-07-2023
Гость (18:43:15 18-07-2023) Так, удары нанесены по местам их изготовления в районе Одесс... Зерновая сделка, порты нельзя бомбить было, по соглашению мы обеспечивали безопасный вывоз зерна. Ну а теперь можно хоть в ноль снести. Только надо все просчитать, порты в дальнейшем все равно нам отойдут, деньги тратить на восстановление.