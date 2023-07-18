Путин: Россия ответит на теракт на Крымском мосту, Минобороны готовит предложения

Он назвал эту атаку "бессмысленной" — мост давно не используется для военных перевозок

18 июля 2023, 00:07, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту очередным террористическим актом киевского режима, "бессмысленным" по своей сути – Крымский мост давно не используется для военных перевозок. Об этом он заявил в ходе совещания по факту происшествия. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

"Ответ со стороны России на теракт конечно будет, Минобороны России уже готовит соответствующие предложения", – заявил глава государства.

Напомним, что новый теракт произошел ранним утром 17 июля. В результате происшествия погибли двое взрослых, пострадал один ребенок – он в реанимации. Хуснуллин отправился на место происшествия по поручению президента России Владимира Путина. О том, что известно о взрыве, – в материале amic.ru.