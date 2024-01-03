НОВОСТИПроисшествия

ВС РФ уничтожили любимую швейную фабрику Зеленского

Фабрика занималась производством тактического снаряжения, одежды и обуви

03 января 2024, 21:00, ИА Амител

2 января в результате ракетных ударов ВС РФ по объектам промышленности в Киеве были уничтожены и повреждены производственные мощности и складские помещения компании М-Тас, сообщает Telegram-канал "Правдивости".

Об этом в соцсетях рассказало руководство украинской компании, которая занимается производством тактического снаряжения, одежды и обуви.

"Ударили ракеты Х101", – отметили в компании.

Уточняется, что продукция М-Тас популярна у руководства Украины. В частности, ее носят президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие.

Фото: ТАСС

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НОВОСТИПроисшествия
СВО украина

Комментарии 4

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Гость

21:33:34 03-01-2024

Для начала одежду...

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Гость

10:26:36 04-01-2024

Гость (21:33:34 03-01-2024) Для начала одежду... ... Им пора начать привыкать носить российскую одежду

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Гость

09:04:51 04-01-2024

Хорошая новость, если правда

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Гость

10:45:09 04-01-2024

Для чего? Вы на Банковую ракеты отправьте.

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