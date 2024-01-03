ВС РФ уничтожили любимую швейную фабрику Зеленского
Фабрика занималась производством тактического снаряжения, одежды и обуви
03 января 2024, 21:00, ИА Амител
2 января в результате ракетных ударов ВС РФ по объектам промышленности в Киеве были уничтожены и повреждены производственные мощности и складские помещения компании М-Тас, сообщает Telegram-канал "Правдивости".
Об этом в соцсетях рассказало руководство украинской компании, которая занимается производством тактического снаряжения, одежды и обуви.
"Ударили ракеты Х101", – отметили в компании.
Уточняется, что продукция М-Тас популярна у руководства Украины. В частности, ее носят президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие.
21:33:34 03-01-2024
Для начала одежду...
10:26:36 04-01-2024
Гость (21:33:34 03-01-2024) Для начала одежду... ... Им пора начать привыкать носить российскую одежду
09:04:51 04-01-2024
Хорошая новость, если правда
10:45:09 04-01-2024
Для чего? Вы на Банковую ракеты отправьте.