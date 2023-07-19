ВС РФ заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области

Авиация и артиллерия поразили подразделения украинских войск в районе Синьковки, Кисловки, Берестового Харьковской области, а также в Новоселовском Луганской Народной Республики

19 июля 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы РФ на купянском направлении в Харьковской области заняли железнодорожную станцию Молчаново. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

Авиация и артиллерия поразили подразделения украинских войск в районе Синьковки, Кисловки, Берестового Харьковской области, а также в Новоселовском Луганской Народной Республики.

По подсчетам ведомства, на купянском направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 70 человек. Также потеряны две бронемашины, три автомобиля, две САУ, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.