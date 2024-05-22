ВС России освободили Клещеевку в ДНР

Населенный пункт удалось взять под контроль подразделениям Южной группировки войск в результате активных действий

22 мая 2024, 18:29, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Российские военные взяли под контроль Клещеевку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Населенный пункт удалось освободить подразделениям Южной группировки войск в результате активных действий. Также бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР.

Клещеевка находится на юго-западе от Артемовска и занимает господствующую высоту – она позволяет держать под огневым контролем окружающую местность. Вооруженные силы Украины пытались удержаться в населенном пункте фактически с момента освобождения Артемовска в прошлом году.