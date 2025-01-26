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ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР

За минувшие сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад

26 января 2025, 22:59, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт удалось взять благодаря активным наступательным действиям подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии, а также 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток".

По информации Минобороны, за минувшие сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.

Политика

Комментарии 4

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Гость

05:04:12 27-01-2025

освободили Великую Новоселку --- хорошая новость

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Гость

06:35:42 27-01-2025

А Россию , Курскую область ?

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Гость

08:26:04 27-01-2025

Гость (06:35:42 27-01-2025) А Россию , Курскую область ?... А Россию --- Великая Новоселка это Россия. Если договорятся, с Курской стопудово уйдут, а вот с новых регионов, которые еще не освободили, не факт

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Гость

09:03:37 27-01-2025

Гость (06:35:42 27-01-2025) А Россию , Курскую область ?... Скоро за такие вопросы статью нартсуют

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