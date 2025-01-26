ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР

За минувшие сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад

26 января 2025, 22:59, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Населенный пункт удалось взять благодаря активным наступательным действиям подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии, а также 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток".

По информации Минобороны, за минувшие сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.