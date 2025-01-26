ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР
За минувшие сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад
26 января 2025, 22:59, ИА Амител
Российские войска взяли под контроль поселок Великая Новоселка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Населенный пункт удалось взять благодаря активным наступательным действиям подразделений 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии, а также 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток".
По информации Минобороны, за минувшие сутки бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражения подразделениям пяти украинских бригад.
05:04:12 27-01-2025
освободили Великую Новоселку --- хорошая новость
06:35:42 27-01-2025
А Россию , Курскую область ?
08:26:04 27-01-2025
Гость (06:35:42 27-01-2025) А Россию , Курскую область ?... А Россию --- Великая Новоселка это Россия. Если договорятся, с Курской стопудово уйдут, а вот с новых регионов, которые еще не освободили, не факт
09:03:37 27-01-2025
Гость (06:35:42 27-01-2025) А Россию , Курскую область ?... Скоро за такие вопросы статью нартсуют