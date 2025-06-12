Все 242 человека на борту разбившегося в Индии пассажирского самолета погибли

По предварительным данным, жертвы есть и среди тех, кто находился на земле

12 июня 2025, 19:47, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Все находившиеся на борту самолета Boeing Air India, который потерпел крушение в индийском Ахмадабаде, погибли. Авиакомпания заявляла, что на борту было 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на местную полицию.

Самолет, летевший до Лондона, вскоре после взлета упал на здание общежития медицинского колледжа. По предварительным данным, жертвы есть и на земле.

"Согласно информации региональных СМИ, в морги близлежащих больниц уже доставили более 100 тел", – передает издание.

На борту самолета находилось 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Канады и один – Португалии. Посольство РФ сообщило, что граждан России на рейсе не было.

Причина авиакатастрофы неизвестна.