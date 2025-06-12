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Все 242 человека на борту разбившегося в Индии пассажирского самолета погибли

По предварительным данным, жертвы есть и среди тех, кто находился на земле

12 июня 2025, 19:47, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

Все находившиеся на борту самолета Boeing Air India, который потерпел крушение в индийском Ахмадабаде, погибли. Авиакомпания заявляла, что на борту было 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на местную полицию.

Самолет, летевший до Лондона, вскоре после взлета упал на здание общежития медицинского колледжа. По предварительным данным, жертвы есть и на земле.

"Согласно информации региональных СМИ, в морги близлежащих больниц уже доставили более 100 тел", – передает издание.

На борту самолета находилось 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Канады и один – Португалии. Посольство РФ сообщило, что граждан России на рейсе не было.

Причина авиакатастрофы неизвестна.

Происшествия самолёт

Комментарии 10

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Гость

20:55:45 12-06-2025

Летел медленно и снижался. Упал на землю.

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Гость

20:58:05 12-06-2025

Гость (20:55:45 12-06-2025) Летел медленно и снижался. Упал на землю. ... Урал с высоты 200 метров и загорелся , можно выжить ....?

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Гость

21:18:45 12-06-2025

Гость (20:58:05 12-06-2025) Урал с высоты 200 метров и загорелся , можно выжить ....?...
Упал на взлете с полными баками. Навряд ли.

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Гость

21:45:24 12-06-2025

Неужели пакистанские террористы? Американцы в курсе?

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ДВМ

04:01:58 13-06-2025

Гость (21:45:24 12-06-2025) Неужели пакистанские террористы? Американцы в курсе? ... В разработке принимали участие российские конструкторы

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ДМВ

23:36:19 12-06-2025

Из находившихся в самолете один человек выжил

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Гость

07:57:45 13-06-2025

ДМВ (23:36:19 12-06-2025) Из находившихся в самолете один человек выжил... Теперь он расскажет как все было. Сарказм.

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Гость

13:35:13 13-06-2025

ДМВ (23:36:19 12-06-2025) Из находившихся в самолете один человек выжил... Да, западные СМИ пишут, что сам вышел из груд обломков, пишут что с 11 ряда. Подтверждено билетом и его документами. Чудо. Может, в туалет выходил? Хвост частично уцелел...

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Гость

19:05:57 13-06-2025

Гость (13:35:13 13-06-2025) Да, западные СМИ пишут, что сам вышел из груд обломков, пишу... на взлете в туалет не ходят...

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Из деревни

09:57:09 13-06-2025

Страшная новость.

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