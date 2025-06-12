Все 242 человека на борту разбившегося в Индии пассажирского самолета погибли
По предварительным данным, жертвы есть и среди тех, кто находился на земле
12 июня 2025, 19:47, ИА Амител
Все находившиеся на борту самолета Boeing Air India, который потерпел крушение в индийском Ахмадабаде, погибли. Авиакомпания заявляла, что на борту было 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на местную полицию.
Самолет, летевший до Лондона, вскоре после взлета упал на здание общежития медицинского колледжа. По предварительным данным, жертвы есть и на земле.
"Согласно информации региональных СМИ, в морги близлежащих больниц уже доставили более 100 тел", – передает издание.
На борту самолета находилось 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Канады и один – Португалии. Посольство РФ сообщило, что граждан России на рейсе не было.
Причина авиакатастрофы неизвестна.
20:55:45 12-06-2025
Летел медленно и снижался. Упал на землю.
20:58:05 12-06-2025
Гость (20:55:45 12-06-2025) Летел медленно и снижался. Упал на землю. ... Урал с высоты 200 метров и загорелся , можно выжить ....?
21:18:45 12-06-2025
Гость (20:58:05 12-06-2025) Урал с высоты 200 метров и загорелся , можно выжить ....?...
Упал на взлете с полными баками. Навряд ли.
21:45:24 12-06-2025
Неужели пакистанские террористы? Американцы в курсе?
04:01:58 13-06-2025
Гость (21:45:24 12-06-2025) Неужели пакистанские террористы? Американцы в курсе? ... В разработке принимали участие российские конструкторы
23:36:19 12-06-2025
Из находившихся в самолете один человек выжил
07:57:45 13-06-2025
ДМВ (23:36:19 12-06-2025) Из находившихся в самолете один человек выжил... Теперь он расскажет как все было. Сарказм.
13:35:13 13-06-2025
ДМВ (23:36:19 12-06-2025) Из находившихся в самолете один человек выжил... Да, западные СМИ пишут, что сам вышел из груд обломков, пишут что с 11 ряда. Подтверждено билетом и его документами. Чудо. Может, в туалет выходил? Хвост частично уцелел...
19:05:57 13-06-2025
Гость (13:35:13 13-06-2025) Да, западные СМИ пишут, что сам вышел из груд обломков, пишу... на взлете в туалет не ходят...
09:57:09 13-06-2025
Страшная новость.