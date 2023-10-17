Все будет "Вживую": школьники Алтайского края посетят инженерные уроки в АлтГТУ

Рассказываем, какая программа ждет старшеклассников

17 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Старшеклассники / Фото: freepik.com

АлтГТУ им. И.И. Ползунова совместно с "Движением Первых" запускает программу научного ориентирования "Вживую" для алтайских школьников. Инженерные уроки посетят более 500 старшеклассников.

С 16 по 19 октября 2023 года барнаульские школьники расширят свои знания по химии, физике, информатике и биологии. В лабораториях инжинирингового центра "ХимБиоМаш" для них организуют интерактивные занятия с демонстрацией научно-исследовательских достижений ученых вуза.

А с 23 октября по 17 ноября научный десант АлтГТУ побывает в школах:

Тальменского;

Павловского;

Калманского;

Троицкого;

Шипуновского районов.

А также в поселках городского округа Барнаула.

На уроке физики "Полимеры вокруг нас" участники познакомятся с основными видами полимерных материалов, историей их создания, проведут экспресс-анализ и изучат основные свойства.

А на уроке "Очевидные и невероятные свойства света" школьники узнают об основных свойствах света, увидят интересные эксперименты и примут участие в игре "Что я знаю о свете?".

На информатике учащимся расскажут о мобильной робототехнике и обучат ей, а также проведут игру "Какой ты робототехник?".

Программа научного ориентирования "Вживую" направлена на популяризацию технического творчества, формирования навыков инженерного мышления и вовлечение в проектную активность.

Завершит мероприятие первый форум будущих инженеров Алтая с участием детей и студенческой молодежи региона и представителей предприятий промышленного сектора Алтайского края.

Итоги проекта подведут в ноябре.

Фото: Пресс-служба АлтГТУ