"Всё делаем правильно". Глава Алтая высказался о введённых против него санкциях США

По словам Олега Хорохордина, ограничения не остановят его помощь бойцам на передовой

25 февраля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: vk.com/olegkhorokhordin

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин высказался о введённых против него санкциях Государственным департаментом США.

Напомним, помимо него, туда вошли и главы ряда других российских регионов.

"Отношусь к этому спокойно, если не сказать равнодушно. С США, как и с другими странами коллективного Запада, меня ничего не связывает – никаких иностранных активов не имею, живу в Горно-Алтайске, мои дети живут и работают в России, – написал Хорохордин в телеграм-канале. – Если на другом континенте думают, что их санкции остановят нас, остановят нашу поддержку и помощь бойцам на передовой, то они ошибаются".

Он также добавил, что санкции – это "лишь очередное подтверждение того, что мы всё делаем правильно".