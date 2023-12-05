Банк внедряет удаленные сервисы и разрабатывает индивидуальные предложения

05 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KXwPc

Региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае Ирина Бубенко и директор алтайского филиала "ВСК" Николай Зюзин на премии "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бизнес – главная поддержка бюджета любого уровня. Но кто поддержит бизнес? В Альфа-Банке прекрасно понимают, как важно финансовое содействие предпринимателям Алтайского края. А потому внедряют удаленные сервисы и предлагают индивидуальные пакеты услуг, рассказала amic.ru региональный управляющий Альфа-Банка Ирина Бубенко.

Банк продолжает обновлять работающие офисы, а новые открывает сразу в формате phygital*. В таком современном пространстве, больше напоминающем уютный коворкинг, для предпринимателей – полный спектр услуг с заботой о клиенте.

Чтобы бизнесу было удобно, здесь активно внедряют удаленные решения. Например, в Альфа-Банке можно открыть счет с использованием единой биометрической системы – полностью в формате онлайн. Курс на реализацию самых удобных современных решений давно обозначен: Альфа-Банк позиционирует себя как банк, где развивают новые технологии и новые возможности для своих клиентов.

Понимают здесь и потребности молодых предпринимателей и компаний, ищущих пути для своего развития.

"Мы активно работаем с предпринимателями, и для них у нас всегда гибкие тарифы и индивидуальные кредитные предложения", – подчеркнула Ирина Бубенко.

Неслучайно, что именно Альфа-Банк стал стратегическим партнером проекта "Народный знак качества" в 2023 году. Это премия, где награду по решению жителей Алтайского края получили самые любимые компании.

"Если компания появилась в числе номинантов, значит, ее оценили. Значит, она уже сделала что-то ощутимое для края, для бизнеса", – заявила региональный управляющий Альфа-Банка.

Проект призван поддержать бизнес-сообщество края и это, по словам Ирины Бубенко, совпадает с видением коллектива кредитной организации. Альфа-Банк в Алтайском крае проводит постоянную работу, нацеленную на поддержку предпринимателей и региональных компаний.

* Phygital ("Фиджитал") – от английского physical ("физикал").

АО "Альфа-Банк"

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