Эту работу провели в рамках нацпроекта

16 июля 2024, 13:15, ИА Амител

Сотрудник "Алтайкрайэнерго" / Фото:

В АО "СК Алтайкрайэнерго" внедрили основные инструменты бережливого производства во всех филиалах. Первыми это сделали "Новоалтайские МЭС", компания стала участником национального проекта "Производительность труда" в 2020 году.

Теперь ежедневный производственный анализ, инфоцентры, матрицу компетенций, стандартизацию процессов, наставничество используют все девять филиалов. Поддержку в реализации нацпроекта предприятию оказывали эксперты АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

На "Новоалтайские МЭС" начинали с цеха по ремонту трансформаторных подстанций. Там создали эталонный участок с учетом принципов бережливого производства для повышения эффективности транспорта электрической энергии.

Затем специалисты компании распространили опыт и на остальные филиалы. Для каждого подразделения провели производственный аудит, выявили проблемы, разработали план по их устранению.

"Реализация такого уникального по масштабу и подходу проекта стала возможной благодаря высокому уровню вовлечения руководства компании. Это же позволило оперативно перейти к распространению приобретенного опыта на все филиалы", – прокомментировали в Федеральном центре компетенций.

В "Алтайкрайэнерго" объясняли сотрудникам каждый шаг, его значение для достижения главной цели и в ответ в большинстве случаев получали конструктивную обратную связь, добавила заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "СК Алтайкрайэнерго" Татьяна Чередова.

"Это позволило нам или корректировать свои действия, или убеждаться в том, что мы идем по правильному пути", – подчеркнула она.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. В нем участвуют компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).