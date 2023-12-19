Все дороги ведут в Китай. Эксперт рассказал, как развивается рынок логистики на Алтае

И как не нарваться на недобросовестную транспортную компанию

19 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Железная дорога / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сфера логистики развивается очень активно. Еще некоторое время назад условный фермер сам доставлял свою продукцию, а теперь, не вставая с дивана, может заказать эту услугу через маркетплейс. Куда сегодня регион отправляет грузы, каким транспортом и как выбрать надежную логистическую компанию – в программе "5 вопросов по делу" на радио "Бизнес ФМ Барнаул" рассказал эксперт, генеральный директор компании "Евразийское Транспортное Объединение" (ЕТО) Виталий Перевалов.

– Какова специфика Алтайского края в сфере грузоперевозок? Какие товары везут из нашего региона, куда и на чем: авто-, ж/д или авиаперевозки?

– У нас уникальный край – аграрный, а потому преобладают грузы зерновые, масличные. И у нас огромный экспортный потенциал. Но поскольку продукция тяжеловесная и расстояния достаточно большие, авиаперевозки у нас практически не развиты. В основном это железнодорожный и автотранспорт.

Куда везем? Как все сейчас: в Китай, в Среднюю Азию – дружественные нам страны.

– А что привозят в регион и откуда?

– Нам импортируют готовую продукцию, потребительские товары, бытовую технику. Опять же из Китая.

В последнее время стало много автомобильного экспорта из Поднебесной, но эта группа товаров в основном приходит в Новосибирск и уже оттуда к нам.

– Достаточно в нашем регионе транспортных компаний на весь объем перевозимых грузов?

– Раньше на рынке было много мелких транспортных компаний. Такие, где работали пара человек с парой автомобилей.

Сейчас же происходит серьезное укрупнение, федерализация. Мелким места просто не находится, они уходят и отдают транспорт более крупным. В том числе и в сфере ж/д перевозок.

Рынок меняется, но при этом становится более сложным. Есть такое понятие – PL-logistic (ПиЭль Логистик). Это стороны логистики, их бывает пять.

Так, 1PL – это когда фермер произвел и сам отвез свой товар в магазин. 2PL – повез не сам, а заказал автомобиль или вагон в транспортной компании. Самый востребованный сегодня вариант – 3PL: производитель подает заявку в транспортную компанию, и уже она предоставляет автомобиль/вагон, производит перевалку груза, оформление документов, выдачу непосредственно на месте.

И для понимания: 4PL – когда есть аутсорсинг транспортных услуг (включая закуп, складскую логистику), а 5PL – это уже платформенное решение, включающее продажу, закуп товара, то есть маркетплейс.

– Конкуренция на рынке серьезная?

– Конкуренция есть. Причем не только между компаниями, но и между типами подвижного состава, которые они имеют. Сейчас клиент выбирает между автомобилем, контейнером, крытым вагоном, полувагоном. Преимущества у компаний, которые работают с разными составами.

И они должны подсказать клиенту наиболее выгодный вариант.

– На что еще стоит обратить внимание при выборе транспортной компании? На цену?

– Момент о цене – важный. Разбег в тарифах разных компаний иногда достигает 20-30%. Но если цена на услугу отличается так разительно от средней, клиенту стоит задуматься: а все ли нормально с компанией, которая дает такие дешевые тарифы.

В моей практике были случаи, когда транспортное средство грузили лишь бы погрузить, а потом возникали судебные претензии по возмещению затрат. Например, вам подали автомобиль, время на погрузку отвели два часа. А вы не успели и потратили три часа. Вам говорят: да ладно, мы не будем выставлять штрафные санкции. А потом направляют претензии.

Мой профессиональный совет: все фиксируйте, четко следите за документооборотом.

Недобросовестные игроки, к сожалению, встречаются. Поэтому я призываю клиентов быть внимательными и выбирать те компании, которые работают давно, оказывают полный комплекс услуг, имеют свои активы и имя.

– Предприниматели в разных сферах говорят о дефиците кадров. Есть ли такая история в сфере транспортных и грузоперевозок? И как решаете проблему?

– Есть. Сфера настолько быстро развивается, что человек, не выходя из офиса в Барнауле, может влиять на доставку груза по всему миру. А специалистам здесь неоткуда взяться. Их учат в профильных заведениях, но мало. Потом они приходят к нам и понимают, что и учили-то не тому. Переучиваем.

Поэтому я советую всем, кто хочет развиваться в этой сфере, а перспективы здесь внушительные, идти в крупные компании. Такие, которые каждый день решают серьезные логистические задачи, где работают профессионалы и сразу достойная зарплата.

– И можно оставаться работать в Барнауле?

– Конечно. Это тоже важный момент. Например, у нас в компании приходишь и сразу видишь трек своего развития – каким будешь через год-два. Люди, которые попадают к нам в команду, становятся профессионалами, вносят вклад в развитие рынка, при этом оставаясь в родном регионе.