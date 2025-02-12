Все идет по плану. Как строят самую большую школу Барнаула?

Работы на строящемся объекте проинспектировал глава города

12 февраля 2025, 15:47, ИА Амител

Строительство школы в квартале 2033 / Фото: пресс-служба мэрии

12 февраля глава города Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание на площадке строительства новой школы в квартале 2033 по адресу ул. Попова, 130. В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светлана Чаузова, глава администрации Индустриального района Денис Летягин, генеральный директор ГК "Союз" Владимир Отмашкин, депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Аганов.

Будущая школа на 1100 мест станет самой большой в Барнауле. Образовательное учреждение будет четырехэтажным общей площадью свыше 18 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов, гардеробов и других помещений, согласно проекту, в здании будет пищеблок на 550 посадочных мест, актовый зал на 463 посадочных места. Физкультурно-оздоровительный блок будет включать в себя два спортивных зала с раздельными раздевалками, душевыми и санитарными узлами, бассейн 7 на 24 метра глубиной от 0,9 до 1,8 метра, зал для хореографии и занятий лечебной физкультурой и тренажерный зал.

На сегодняшний день завершены разработка котлована, вертикальная планировка и забивка свай, сообщил генеральный директор ГК "Союз" Владимир Отмашкин. Продолжаются работы по устройству ростверка, монтажу стен подвала и первого этажа, гидроизоляции. Общий процент строительной готовности – 10%. Все идет в соответствии с графиком, уверил эксперт.

"Это будет самая большая школа города. Индустриальный район выбран не случайно, он быстро развивается и застраивается, численность населения в районе увеличивается с каждым годом. В данном микрорайоне новая школа необходима. Я благодарю губернатора края Виктора Петровича Томенко и Правительство региона за поддержку краевой столицы в развитии сети образования и выделение средств на этот объект. Также хочу сказать спасибо Владимиру Николаевичу Отмашкину за то, что взялся за строительство такого крупного социального объекта. Я уверен, что он подойдет к работе с ответственностью и душой", - отметил Вячеслав Франк.

Напомним, школа в квартале 2033 в Барнауле строится в рамках федерального проекта "Все лучшее детям" национального проекта "Молодежь и дети", сообщили в администрации города. В августе 2024 года был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО "Спецстрой", работы планируется завершить до 1 ноября 2027 года. Общая стоимость строительства составляет более 1,875 млрд рублей, большая часть средств – 80% – поступит из краевого бюджета.