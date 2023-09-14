Некоторые квартиры в Барнауле подорожали на 500 тысяч. Что происходит со стоимостью квадратного метра в Барнауле?

14 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Цены на жилье в Барнауле резко выросли после повышения ключевой ставки Центробанка и падать не собираются. Ажиотаж покупателей подогревают дефицит квартир на рынке и информация о якобы грядущей отмене льготной ипотеки. А вот загородные дома пока еще дешевле квартир, но цены вырастут и там. О том, что происходит на рынке недвижимости в Барнауле, в "Переговорке" на amic.ru рассказала президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина. Поговорили и о небывало высоких ценах на аренду квартир, а еще о том, почему риелторы уверены, что арктическая ипотека, в отличие от дальневосточной, будет интересна жителям Алтайского края.Кто в "Переговорке"



Марина Ракина, президент Союза риелторов Барнаула и Алтая, руководитель проекта корпоративного развития ООО "Проспект-Недвижимость". Родилась 17 декабря 1973 года в г. Горно-Алтайске. Окончила Горно-Алтайский государственный университет. С 2001 года занимается риелторским бизнесом. В 2011 году под ее руководством создано ООО "Проспект-Недвижимость", которое сегодня входит в тройку ведущих агентств недвижимости краевой столицы. В 2014 году Ракина избрана президентом Союза риелторов Барнаула и Алтайского края.

01:11 Правда ли, что в Барнауле раскупили все долевки и квартиры?

02:46 "Берут все". Какие квартиры сейчас больше всего пользуются спросом у жителей Барнаула.

03:06 Берут в ипотеку или достали "из-под подушки"? Откуда у людей деньги покупать квартиры по таким высоким ценам?

03:37 "Государство давно говорит, что будет сокращать". Правда ли, что в России могут отменить льготную ипотеку?

04:39 Некоторые квартиры подорожали на 500 тысяч. Что происходит со стоимостью квадратного метра в Барнауле и на сколько выросла цена?

06:22 Сколько стоит сейчас квадратный метр в Барнауле на первичном и вторичном рынках. А еще о том, почему в нашем городе такие высокие цены.

07:53 О ключевой ставке и стагнации на рынке недвижимости. Эксперт считает, что вскоре ключевая ставка будет снижаться. А пока люди будут брать меньше денег в кредит.

09:49 Значительно дешевле, чем квартиры. О том, что происходит на рынке загородной недвижимости, какая цена держится на дома в Барнауле и чем удивляют застройщики.

11:27 На дачи тоже большой спрос. Эксперт рассказывает, что привлекает жителей города в этом сегменте.

12:18 Арктическая ипотека жителям Алтайского края может быть более интересна, чем дальневосточная. Марина Ракина объясняет почему.

13:34 Об "огромном интересе" на Республику Алтай.

14:15 О небывало высоких ценах на аренду жилья в Барнауле. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 20-25%, говорит эксперт и объясняет, по каким причинам. А еще дает советы, как противостоять мошенникам.

16:50 Правда ли, что теперь ипотеку можно оформить за 24 часа? Да, правда, подтверждает Марина Ракина. А регистрацию договоров долевого участия – за 60 минут.

18:16 Возможен ли дефицит квартир в Алтайском крае в ближайшие годы?

19:39 Нестабильный рубль, высокие цены, рост ключевой ставки. Стоит ли сейчас вкладывать средства в недвижимость?