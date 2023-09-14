Все квартиры раскупили? Эксперт о ценах на жилье в Барнауле и откуда у людей деньги
Некоторые квартиры в Барнауле подорожали на 500 тысяч. Что происходит со стоимостью квадратного метра в Барнауле?
14 сентября 2023, 09:45, ИА Амител
Цены на жилье в Барнауле резко выросли после повышения ключевой ставки Центробанка и падать не собираются. Ажиотаж покупателей подогревают дефицит квартир на рынке и информация о якобы грядущей отмене льготной ипотеки. А вот загородные дома пока еще дешевле квартир, но цены вырастут и там. О том, что происходит на рынке недвижимости в Барнауле, в "Переговорке" на amic.ru рассказала президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина. Поговорили и о небывало высоких ценах на аренду квартир, а еще о том, почему риелторы уверены, что арктическая ипотека, в отличие от дальневосточной, будет интересна жителям Алтайского края.Кто в "Переговорке"
Марина Ракина, президент Союза риелторов Барнаула и Алтая, руководитель проекта корпоративного развития ООО "Проспект-Недвижимость". Родилась 17 декабря 1973 года в г. Горно-Алтайске. Окончила Горно-Алтайский государственный университет. С 2001 года занимается риелторским бизнесом. В 2011 году под ее руководством создано ООО "Проспект-Недвижимость", которое сегодня входит в тройку ведущих агентств недвижимости краевой столицы. В 2014 году Ракина избрана президентом Союза риелторов Барнаула и Алтайского края.
01:11 Правда ли, что в Барнауле раскупили все долевки и квартиры?
02:46 "Берут все". Какие квартиры сейчас больше всего пользуются спросом у жителей Барнаула.
03:06 Берут в ипотеку или достали "из-под подушки"? Откуда у людей деньги покупать квартиры по таким высоким ценам?
03:37 "Государство давно говорит, что будет сокращать". Правда ли, что в России могут отменить льготную ипотеку?
04:39 Некоторые квартиры подорожали на 500 тысяч. Что происходит со стоимостью квадратного метра в Барнауле и на сколько выросла цена?
06:22 Сколько стоит сейчас квадратный метр в Барнауле на первичном и вторичном рынках. А еще о том, почему в нашем городе такие высокие цены.
07:53 О ключевой ставке и стагнации на рынке недвижимости. Эксперт считает, что вскоре ключевая ставка будет снижаться. А пока люди будут брать меньше денег в кредит.
09:49 Значительно дешевле, чем квартиры. О том, что происходит на рынке загородной недвижимости, какая цена держится на дома в Барнауле и чем удивляют застройщики.
11:27 На дачи тоже большой спрос. Эксперт рассказывает, что привлекает жителей города в этом сегменте.
12:18 Арктическая ипотека жителям Алтайского края может быть более интересна, чем дальневосточная. Марина Ракина объясняет почему.
13:34 Об "огромном интересе" на Республику Алтай.
14:15 О небывало высоких ценах на аренду жилья в Барнауле. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 20-25%, говорит эксперт и объясняет, по каким причинам. А еще дает советы, как противостоять мошенникам.
16:50 Правда ли, что теперь ипотеку можно оформить за 24 часа? Да, правда, подтверждает Марина Ракина. А регистрацию договоров долевого участия – за 60 минут.
18:16 Возможен ли дефицит квартир в Алтайском крае в ближайшие годы?
19:39 Нестабильный рубль, высокие цены, рост ключевой ставки. Стоит ли сейчас вкладывать средства в недвижимость?
10:06:48 14-09-2023
Вера граждан в бетон и в вечный рост его стоимости непоколебима. Внешняя ситуации способствует укреплению этой веры. Покупая квартиры впрок детям, внукам, да и просто так "чтобы было", люди тем самым говорят, что не верят ни деньгам, ни возросшим ставкам, ни всяким там финансовым инструментам, а верят только самому надежному материальному активу с их точки зрения - недвижимости. Это все чертовски странно - обычно в такие сложные времена люди покупали другой вечный актив - золото. Но на него спрос не растет, а вот недвижимость - да, сейчас продается хорошо, невзирая на такие цены
10:58:20 14-09-2023
Экономист (10:06:48 14-09-2023) Вера граждан в бетон и в вечный рост его стоимости непоколеб... Вечный актив в цене так не растет, как недвижимость, логично, что люди вкладывают в тот актив, в котором деньги, как минимум сохраняются в условиях высокой инфляции.
12:13:33 14-09-2023
Экономист (10:06:48 14-09-2023) Вера граждан в бетон и в вечный рост его стоимости непоколеб... недвижимостьможно сдать и она будет деньги тебе приносить, что непонятного то
10:43:17 14-09-2023
Какая красивая, харизматичная женщина! Не сталкивалась лично в профессиональном плане, но как грамотно и красиво рассказывает! Приятно смотреть и слушать.
13:37:35 14-09-2023
Гость (10:43:17 14-09-2023) Какая красивая, харизматичная женщина! Не сталкивалась лично... Марина С. Ракина)))
10:58:26 14-09-2023
зайдите на сайт сбера и все поймете. Купить 1 гр залота - 7033р, продать слиток залота в отличном состоянии 5570р убыток 1463р. Только банки нажываются что на золоте, что на скачках $, что на ипотеках...
11:18:00 14-09-2023
Юрий (10:58:26 14-09-2023) зайдите на сайт сбера и все поймете. Купить 1 гр залота - 70... Около года назад грамм золота стоил чуть больше трех тысяч.
13:23:12 14-09-2023
Гость (11:18:00 14-09-2023) Около года назад грамм золота стоил чуть больше трех тысяч. ... основная проблема в натуральном золоте в слитках была в том , что покупаете вы его с НДС (+ 20%) а назад в банк сдаете без НДС.... вроде в марте 2022 для физоиц это отменили, но по ценам в Сбере этого не видно.... А так то год назад в сентябре 2022 $ был по ЦБ 60,9364... Народ уже столько раз обманывали - поэтому он верит в то что можно пощупать - недвижимость, $ под подушкой и т.п.
11:31:38 14-09-2023
Юрий (10:58:26 14-09-2023) зайдите на сайт сбера и все поймете. Купить 1 гр залота - 70... Покупка золота - это игра вдолгую, чтобы почувствовать результат.
13:47:18 14-09-2023
Гость (11:31:38 14-09-2023) Покупка золота - это игра вдолгую, чтобы почувствовать резул... Только хранить в банке его страшновато, людей уже на деньги власть кинула, не когда не забудем.
11:30:50 14-09-2023
Тогда получается, что маленькие зарплаты в Барнауле - это миф. Средняя з/п населения никак не меньше 100 тысяч. Судя по тому что плата по ипотеке не ниже этой суммы в месяц.
12:08:41 14-09-2023
Гость (11:30:50 14-09-2023) Тогда получается, что маленькие зарплаты в Барнауле - это ми... В вашей голове все одинаково зарабатывают и не существует разделение по классам, если покупает кто-то квартиры, то непременно все богаты в Барнауле.
11:32:52 14-09-2023
откуда у людей деньги --- наверное с больших зарплат
15:14:15 14-09-2023
Гость (11:32:52 14-09-2023) откуда у людей деньги --- наверное с больших зарплат... Проведите исследование и увидите, что квартиры не грузчики, дворники, уборщики помещений и воспитатели покупают!
19:31:02 14-09-2023
Гость (15:14:15 14-09-2023) Проведите исследование и увидите, что квартиры не грузчики, ... И зачем такое исследование? Ну покупают, инженеры, айтишники, врачи, учителя, высококвалифицированные работники, военные, юристы, бухгалтера и т.д. Да в ипотеку, да совместно со второй половинкой. Но покупают. Будь у тебя голова или руки - то тоже смогла бы
12:05:19 14-09-2023
Ехала с таксистом, так рассказывал, что у него 7 квартир. И ноет и страдает, что их всех надо обслуживать, оплачивать, сдавать, ремонтировать - голова забита, но собирается ещё прикупить 8ю
13:08:20 14-09-2023
Гость (12:05:19 14-09-2023) Ехала с таксистом, так рассказывал, что у него 7 квартир. И ... Красивая сказочка.
13:09:09 14-09-2023
Гость (12:05:19 14-09-2023) Ехала с таксистом, так рассказывал, что у него 7 квартир. И ... таксисты все такие) с 7ю квартирами, а еще обычно директорами работают, но в свободное время таксуют) для души!
19:31:48 14-09-2023
Гость (13:09:09 14-09-2023) таксисты все такие) с 7ю квартирами, а еще обычно директорам... Это правда. Я простой пенсионер, но с большой пенсией, а таксую от скуки, адреналин, либо хорошая компания, по всякому лучше, чем дома сидеть.
11:25:12 15-09-2023
Ситуация все равно ненормальная. ЖК Мотор на Северо-Западная x Ленина. Квартира в новом доме с ремонтом стоит как в недостроенной высотке через дорогу.
19:19:40 16-09-2023
Очевидно же что загоняют стадо, а они сами летят , как умные , даже мыслишки не проскочит.