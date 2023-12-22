Все надоедает. Какой должна быть фотостудия, чтобы нравиться и клиентам, и фотографам

Барнаульские предприниматели о том, почему фотостудия должна постоянно меняться

22 декабря 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Одним из подарков, который редакция amic.ru сделала себе на 24-й день рождения, стала яркая и красивая фотосессия. Она прошла в фотостудии Fabrica, которая работает на месте бывшей мебельной фабрики. Даже с учетом того, что фотографироваться любят далеко не все из нас, все прошло комфортно и спокойно. И результат порадовал.

Барнаульские фотографы часто замечают, что Fabrica отличается от других студий. Ее создатели постоянно экспериментируют и стараются избегать банальностей. Здесь уже проходили и съемки с огромным парашютом, и фотосессия в бескрайней пустыне (с настоящим песком).

Amic.ru еще раз сходил в гости к создателям студии и узнал, как угодить барнаульцам, которым надоели шаблонные фотосессии.

Ковер и тапочки

Вход в студию больше напоминает уютную квартиру: на полу знакомый каждому ретроковер, а на нем – милые разноцветные тапочки для гостей. В углу приятно шуршит радио.

Здесь нас встречают Дайнис, Марина и Александра – создатели фотостудии. Они же сами трудятся тут администраторами.

"Мы втроем решили все это организовать, втроем и работаем. Читал много отзывов о других фотостудиях и понимаю, насколько важно отношение к клиенту. Встретить, проводить, создать комфорт для человека, элементарно вещи помочь поднять. Поэтому тема администратора для нас очень сложная, предпочитаем сами выполнять эти функции, чтобы клиент точно был доволен", – рассказывает Дайнис.

Фотостудия Fabrica в Барнауле

Есть и другие сходства с квартирой: в помещении есть собственные туалет и душ.

"Мы не из тусовки фотографов, поэтому рассуждали как клиенты. Хочется ведь, чтобы когда приходишь на фотосессию, был отдельный туалет рядом, а не приходилось бегать по этажам, коридорам и искать его. Плюс, часто проводят съемки с блестками, маслом или краской. Вот выйдешь ты в этом всем из студии и куда пойдешь? А тут сходил в душ, помылся, привел себя в порядок и спокойно поехал домой", – говорит создатель "Фабрики".Рядом – гримерка, где можно подготовиться к съемкам.

Не залы, а цеха

На площадях бывшей мебельной фабрики по ул. Партизанской, 266, ребята своими руками построили три больших зала для фотосессий. Вернее, три цеха: здесь их называют так из уважения к прошлому здания.

Цеха отличаются друг от друга. Например, наша редакция фотографировалась во втором, где есть огромная циклорама – пространство со скругленными углами, в котором фон получается однотонным. Места хватило всему amic.ru, и получилось вот так:

В этом же цехе есть еще несколько декораций: например, серебристый фон для новогоднего фотосета.

Фотостудия Fabrica в Барнауле

Цех № 1 еще больше. Здесь тоже есть циклорама: она чуть меньше, но зато с теплым полом.

"Все-таки в помещении не жарко, да и хотелось создать комфортный вариант для мамочек с детьми. Поэтому заморочились и сделали циклораму с подогревом", – рассказывает Дайнис.

В этом цехе есть металлический фон для фотосессий. По словам ребят, сейчас это один из главных трендов в фотографии, так что стена пользуется огромной популярностью.

Кроме того, есть самые разные сменные фоны (они задергиваются, как шторы): и бархат, и глянец, и любой цвет по желанию. Практически все объекты в студии можно свободно передвигать так, как нужно для съемок.

Вся "Фабрика" задумывалась как "конструктор", который можно легко подогнать под любые требования заказчика, объясняет Дайнис.

Фотостудия Fabrica в Барнауле

"Елки и камины всех достали"

К идее минимализма и "конструктора" студия пришла, посмотрев на работу коллег в других городах. Плюс, барнаульцы давно жалуются, что устали от банальностей и шаблонов, говорит Марина.

"Нам постоянно звонят и спрашивают, есть ли что-то без новогодних локаций. Без елочек, каминов и прочих атрибутов. Может, людям это и нравится, но этого вокруг так много, что надоело. Поэтому мы и сделали студию такой, чтобы за две минуты можно было все убрать, поменять фон и создать абсолютно новую обстановку", – рассказывает Марина. Фото: amic.ru

По ее словам, приходится постоянно следить, что происходит в самых крутых фотостудиях страны. А потом ребята заимствуют эти, порой очень смелые идеи.

"Нельзя все время держать один и тот же интерьер – людям надоест. Поэтому мы вечно что-то придумываем, подсматриваем и переделываем. У нас была локация с бассейном, куда мы набирали воду. Есть настоящий парашют, который мы развешивали над циклорамой. Однажды в одном из цехов была даже импровизированная пустыня, для которой завозили настоящий песок", – рассказывает Дайнис.

Пофоткайся и прими себя

Один из последних трендов – автопортретные. Это отдельные мини-студии, где клиенту не нужен никакой фотограф.

Вы просто стоишь перед зеркалом и нажимаешь на кнопку маленького пульта. Камера, расположенная за зеркалом, делает фото, обрабатывает его в черно-белом цвете и автоматически отправляет на вашу почту. Никто, кроме вас, этих снимков больше не видит.

Фотостудия Fabrica в Барнауле

Дайнис, Марина и Саша оборудовали такую комнату у себя и назвали ее SELFAB. По словам ребят, барнаульцы пока немного знают об этом направлении в фотографии, но комната постепенно набирает популярность.

"Здесь ты можешь фотографироваться как угодно: один, с ребенком, с кошкой. Как пожелаешь. Только ты, зеркало и маленький пульт. Здесь нет момента, как тебя видит фотограф. Вот как ты есть в зеркале, так и получишься на фото, другого не дано. Психологам очень интересна эта комната: такая фототерапия помогает людям принять себя", – рассказывает Дайнис.

И вечеринку устроить, и кино посмотреть

Фотостудия должна быть полноценным арт-пространством, считают создатели. Поэтому в своих цехах они проводят не только фотосессии, но и мероприятия.

Здесь устраивают кинопросмотры, психологические сеансы и многие другие активности. По словам организаторов, однажды в одном из цехов проходило даже романтическое свидание.

Фото: amic.ru

В большом цехе уже проводили модные показы и даже театральную постановку.

"Мы только рады, что в наших цехах людям приятно находиться и они хотят организовывать тут мероприятия. Мы открыты к любым идеям и нам нравится помогать их реализовывать", – говорит Дайнис.