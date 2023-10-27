Ведущий новостной портал Алтайского края начинает отмечать свой день рождения и принимать поздравления

27 октября 2023, 10:01, ИА Амител

А у нас праздник! Непохожие. Разные. Многогранные. Грандиозные. Несокрушимые. Непобедимые. Непредсказуемые. Яркие. Думающие. Отчаянные. Превосходные. Иногда ошибающиеся и заблуждающиеся. Смешные. Открытые. Курьезные. Обязательные. Редкостные. Надежные. Феноменальные. Красивые. Сенсационные. Неповторимые. Искрящиеся. Сильные. Добрые. Идущие напролом. Отзывчивые. Иногда уставшие, иногда окрыленные. Ненасытные. Очаровательные и очаровывающие. Правильные и не очень. Фантастические. Бесподобные. Дружные. Это все мы, команда портала amic.ru, которому 30 октября "стукнет" 24 года.









































































































Коллектив amic.ru / Фото: Татьяна Кытманова

24 года 24 на 7. Делаем вашу жизнь чуть интереснее, насыщеннее и информированнее. И, пожалуй, довольно слов. Просто "залипните" на фото команды, материалы которой вы читаете каждый день. Хотя нет – слова еще есть. О том, что каждый из нас успел понять за время жизни в amic.ru.

Главный редактор amic.ru Елена Пацар:

Иногда надо позволять себе быть слабым. Ты не можешь тащить все на себе всегда – рвутся пупочки. Быть иногда слабой – это очень нормально, Лен.

Заместитель главного редактора amic.ru Елена Лепезина:

На самом деле никто не знает, как правильно. Но если ничего не делать, то будет скучно.

Административный директор amic.ru Надежда Овиденко:

Профессионалы всегда в цене.

Руководитель службы новостей amic.ru Денис Хаджинов:

У каждой хорошей новости есть свое "но", а у каждой плохой – свое "однако".

Редактор-корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков:

Все-таки надо было выбирать другую профессию. Какую? Да сам не знаю.

Редактор-корреспондент amic.ru Александр Соколов:

Работать надо так, чтобы когда ты уволишься (ну или умрешь), главреду пришлось искать на твое место трех человек. А лучше четырех.

Редактор-корреспондент amic.ru Ирина Киселева:

Если жизнь подкидывает тебе лимон, значит, пришло время выпить текилу.

Редактор-корреспондент amic.ru Антон Дегтярев:

Работа не волк, работа – это ворк, а волк – это ходить.

Редактор-корреспондент amic.ru Анастасия Чебакова:

Как меня все… Как я вас всех … Да пошли бы вы все в … Прошу предоставить мне очередной отпуск.

Руководитель коммерческих проектов amic.ru Александра Казанцева:

Моя работа – это хобби. Хорошо, что за него еще и платят.

Обозреватель amic.ru Дмитрий Негреев:

Спокойное среди бурь. Информационное агентство "Амител".

Старший редактор новостей amic.ru Илья Звягинцев:

Ничто не истинно. Все дозволено.

Старший редактор новостей amic.ru Никита Черников:

Самого главного глазами не увидишь.

Редактор новостей amic.ru Никита Бородкин:

Не нужно писать много новостей – нужно писать их в нужное время в нужном месте.

Редактор-корреспондент amic.ru Алена Жукова:

Декрет работе не помеха. Да и утренний топ сам себя не сделает.

Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина:

Собирай моменты, а не вещи.

Руководитель SMM-редакции amic.ru Мария Власова:

Дайте мне точку опоры и я на нее обопрусь.

Координатор проектов видеостудии amic.ru Галина Юмашева:

Мое кредо: позитивный настрой, стремление к лучшему и постоянные эксперименты.

Аналитик amic.ru Ирина Королева:

Счастье – это так просто: делать то, что нравится.

Корректор amic.ru Светлана Хуртина:

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями.

Продюсер видеостудии amic.ru Александр Михельсон:

Мое почтение! Don’t panic.

Технический директор amic.ru Константин Причиненко (лицом) и модератор amic.ru Сергей Бабенко (спиной) в окружении прекрасных дам:

Костя считает, что каждый час жизни приближает к смерти. А Сережа говорит: "Генералы не бегают. В мирное время это вызывает смех, а в военное – панику".

Благодарим за помощь в съемке: