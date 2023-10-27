Amic.ru исполняется 24 года! Какие мы и как мы выглядим
Ведущий новостной портал Алтайского края начинает отмечать свой день рождения и принимать поздравления
27 октября 2023, 10:01, ИА Амител
А у нас праздник! Непохожие. Разные. Многогранные. Грандиозные. Несокрушимые. Непобедимые. Непредсказуемые. Яркие. Думающие. Отчаянные. Превосходные. Иногда ошибающиеся и заблуждающиеся. Смешные. Открытые. Курьезные. Обязательные. Редкостные. Надежные. Феноменальные. Красивые. Сенсационные. Неповторимые. Искрящиеся. Сильные. Добрые. Идущие напролом. Отзывчивые. Иногда уставшие, иногда окрыленные. Ненасытные. Очаровательные и очаровывающие. Правильные и не очень. Фантастические. Бесподобные. Дружные. Это все мы, команда портала amic.ru, которому 30 октября "стукнет" 24 года.
24 года 24 на 7. Делаем вашу жизнь чуть интереснее, насыщеннее и информированнее. И, пожалуй, довольно слов. Просто "залипните" на фото команды, материалы которой вы читаете каждый день. Хотя нет – слова еще есть. О том, что каждый из нас успел понять за время жизни в amic.ru.
Главный редактор amic.ru Елена Пацар:
Иногда надо позволять себе быть слабым. Ты не можешь тащить все на себе всегда – рвутся пупочки. Быть иногда слабой – это очень нормально, Лен.
Заместитель главного редактора amic.ru Елена Лепезина:
На самом деле никто не знает, как правильно. Но если ничего не делать, то будет скучно.
Административный директор amic.ru Надежда Овиденко:
Профессионалы всегда в цене.
Руководитель службы новостей amic.ru Денис Хаджинов:
У каждой хорошей новости есть свое "но", а у каждой плохой – свое "однако".
Редактор-корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков:
Все-таки надо было выбирать другую профессию. Какую? Да сам не знаю.
Редактор-корреспондент amic.ru Александр Соколов:
Работать надо так, чтобы когда ты уволишься (ну или умрешь), главреду пришлось искать на твое место трех человек. А лучше четырех.
Редактор-корреспондент amic.ru Ирина Киселева:
Если жизнь подкидывает тебе лимон, значит, пришло время выпить текилу.
Редактор-корреспондент amic.ru Антон Дегтярев:
Работа не волк, работа – это ворк, а волк – это ходить.
Редактор-корреспондент amic.ru Анастасия Чебакова:
Как меня все… Как я вас всех… Да пошли бы вы все в… Прошу предоставить мне очередной отпуск.
Руководитель коммерческих проектов amic.ru Александра Казанцева:
Моя работа – это хобби. Хорошо, что за него еще и платят.
Обозреватель amic.ru Дмитрий Негреев:
Спокойное среди бурь. Информационное агентство "Амител".
Старший редактор новостей amic.ru Илья Звягинцев:
Ничто не истинно. Все дозволено.
Старший редактор новостей amic.ru Никита Черников:
Самого главного глазами не увидишь.
Редактор новостей amic.ru Никита Бородкин:
Не нужно писать много новостей – нужно писать их в нужное время в нужном месте.
Редактор-корреспондент amic.ru Алена Жукова:
Декрет работе не помеха. Да и утренний топ сам себя не сделает.
Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина:
Собирай моменты, а не вещи.
Руководитель SMM-редакции amic.ru Мария Власова:
Дайте мне точку опоры и я на нее обопрусь.
Координатор проектов видеостудии amic.ru Галина Юмашева:
Мое кредо: позитивный настрой, стремление к лучшему и постоянные эксперименты.
Аналитик amic.ru Ирина Королева:
Счастье – это так просто: делать то, что нравится.
Корректор amic.ru Светлана Хуртина:
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями.
Продюсер видеостудии amic.ru Александр Михельсон:
Мое почтение! Don’t panic.
Технический директор amic.ru Константин Причиненко (лицом) и модератор amic.ru Сергей Бабенко (спиной) в окружении прекрасных дам:
Костя считает, что каждый час жизни приближает к смерти. А Сережа говорит: "Генералы не бегают. В мирное время это вызывает смех, а в военное – панику".
Благодарим за помощь в съемке:
– грандиозного семейного фотографа (потому что amic.ru – это семья) Татьяну Кытманову. Она творит невероятное. Здесь все о ней https://kytmanovatanya.ru;
– талантливого мастера создания образов Валерию Прудникову – стучитесь к ней, если хотите так же https://vk.com/duschasolnza.
10:19:05 27-10-2023
С Праздником !!!
10:21:22 27-10-2023
Поздравляю.Спасибо вам. Побольше оптимизма вам и вашим публикациям.
10:41:22 27-10-2023
Поздравляю вас друзья ! Все вы творческий народ и поэтому как бы с вами не приключалось в жизни "тащите" своё эго. Да это порой очень трудно ,но вы вальяжные люди и поэтому только пусть "ветер молодости" укрепляет вас в вашем порой не легком пути.Удачи и процветания вам!!!!!!!
14:31:02 27-10-2023
гость (10:41:22 27-10-2023) Поздравляю вас друзья ! Все вы творческий народ и поэтому ка... Я вас знаю , вот не ожидал вы и вдруг здесь - хотя вас сразу выдает стиль письма - очень рад за ваши поздравления и конечно присоединяюсь от всего сердца спасибо всему коллективу .Девочки и мальчики здоровья вам и так держать!!!!
10:46:05 27-10-2023
Фотошоп -наше все!
10:46:20 27-10-2023
Желаю побольше свободы слова в комментариях!
12:04:10 27-10-2023
Коллектив большей части либеральный, ждать свободы слова в комментариях не нужно.
10:58:54 27-10-2023
Одна красивая есть.Почитал должности,она же и оказалась и самой умной.
11:27:14 27-10-2023
Как замечательно вы сделали свой праздник! Мне показалось, что это и мой праздник. Наверное, это так - ведь мы ваши читатели!
11:31:06 27-10-2023
"24 года 24 на 7". Ну про 24 часа в сутки - красивая самохвала, не совпадающая с реальностью, поздним вечером и утром все же спите. Но все равно с Днем рождения! С.Ш., Гусева, Козерлыгу - и всех всех других, стоявших у истоков, с Днем Рождения!
11:53:57 27-10-2023
Привет, соседу по парте - Вячеславу Кондакову!
12:05:57 27-10-2023
Гость (11:53:57 27-10-2023) Привет, соседу по парте - Вячеславу Кондакову!... Век воли не видать! Из Рубца привет )
12:06:42 27-10-2023
Ниче такой коллектив, тёти самый сок!
12:21:04 27-10-2023
Почему Серегу не сфотали? За Серегу и двор стреляю в упор)
12:21:40 27-10-2023
Если кого и поздравлять, то СШ, но никак не Лену.
13:21:46 27-10-2023
А кто косячит все время в заголовках статей? )))
13:38:20 27-10-2023
Гость (13:21:46 27-10-2023) А кто косячит все время в заголовках статей? )))... да и в теле новости тоже. думаю там не один человек явно, двое-трое. один раньше спать ложится (ну или не заходит), второй позднее. третий почти все комменты пропускает под новостью.
14:36:13 27-10-2023
С ДР!!! Наливай!)))
16:03:40 27-10-2023
Кошкина (14:36:13 27-10-2023) С ДР!!! Наливай!)))... уау!
16:14:29 27-10-2023
Панночка (16:03:40 27-10-2023) уау! ... Привет дорогая ))) скучаю по те и форумчанам. Долгих лет. Лю.целю.
15:05:41 27-10-2023
Замечательныё коллектив! С праздником!
15:56:30 27-10-2023
Интересно, а премии (материальное вознаграждение) будут ко ДР?
16:00:58 27-10-2023
Ребята, поздравляю! И от имени руководителя туристско- оздоровительного комплекса «Бухта Удачи» приглашаем весь ваш дружный коллектив отдохнуть у нас на майские праздники. Сутки проживания в подарок. Вы нам очень помогли в свое время с рекламной кампанией. Если заинтересует наше предложение, свяжитесь со мной. Елена/89609500040/
17:24:51 27-10-2023
Поздравляю!!!
18:25:02 27-10-2023
Замечательный коллектив, замечательные новости... , а где атмосфЭра, где живой диалог комментаторов? Одни серые "гости". Амик много потерял с уходом СШ... грущу и соболезную. Панночке и Кошкиной особый привет!
23:19:05 27-10-2023
Дядька (18:25:02 27-10-2023) Замечательный коллектив Дядьке крепких жамканьев, долгих лет)
22:01:37 27-10-2023
так рада увидеть всех на позитиве и в прекрасном здравии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой пенсионный день с вас начинается и вами завершается....великолепный вернисаж получился, без подписи многих бы просто не узнала, так здорово все получились....Наде Овиденко и Диме Негрееву особый привет, когда-то, миллион лет назад, мы с вами уже встречались, надеюсь, еще помните.....Желаю нам и вам только позитивных новостей и хорошей погоды на улице, в студии
22:05:31 27-10-2023
блиииин...комп завис, не досказала...короче, отличной вам погоды на улице, на работе, в сердце.....творите, творите и не говорите, что уже все сотворили...С некруглым вас юбилеем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23:59:53 27-10-2023
А ребята-продажники, которые амик продвигают с помощью рекламы к празднику не относятся? (
11:57:24 28-10-2023
Гость (23:59:53 27-10-2023) А ребята-продажники, которые амик продвигают с помощью рекла... а еще бухгалтеры, уборщики, водители, завхозы и наверняка кто-то еще
06:18:36 28-10-2023
Давайте вспомним ники гостей прочитавших эту статью ? Будет интересно, мой бывший-?