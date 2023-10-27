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Amic.ru исполняется 24 года! Какие мы и как мы выглядим

Ведущий новостной портал Алтайского края начинает отмечать свой день рождения и принимать поздравления

27 октября 2023, 10:01, ИА Амител

А у нас праздник! Непохожие. Разные. Многогранные. Грандиозные. Несокрушимые. Непобедимые. Непредсказуемые. Яркие. Думающие. Отчаянные. Превосходные. Иногда ошибающиеся и заблуждающиеся. Смешные. Открытые. Курьезные. Обязательные. Редкостные. Надежные. Феноменальные. Красивые. Сенсационные. Неповторимые. Искрящиеся. Сильные. Добрые. Идущие напролом. Отзывчивые. Иногда уставшие, иногда окрыленные. Ненасытные. Очаровательные и очаровывающие. Правильные и не очень. Фантастические. Бесподобные. Дружные. Это все мы, команда портала amic.ru, которому 30 октября "стукнет" 24 года.

24 года 24 на 7. Делаем вашу жизнь чуть интереснее, насыщеннее и информированнее. И, пожалуй, довольно слов. Просто "залипните" на фото команды, материалы которой вы читаете каждый день. Хотя нет – слова еще есть. О том, что каждый из нас успел понять за время жизни в amic.ru.

Главный редактор amic.ru Елена Пацар:
Иногда надо позволять себе быть слабым. Ты не можешь тащить все на себе всегда – рвутся пупочки. Быть иногда слабой – это очень нормально, Лен.

Заместитель главного редактора amic.ru Елена Лепезина:

На самом деле никто не знает, как правильно. Но если ничего не делать, то будет скучно.

Административный директор amic.ru Надежда Овиденко:

Профессионалы всегда в цене.

Руководитель службы новостей amic.ru Денис Хаджинов:

У каждой хорошей новости есть свое "но", а у каждой плохой – свое "однако".

Редактор-корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков:

Все-таки надо было выбирать другую профессию. Какую? Да сам не знаю.

Редактор-корреспондент amic.ru Александр Соколов:

Работать надо так, чтобы когда ты уволишься (ну или умрешь), главреду пришлось искать на твое место трех человек. А лучше четырех.

Редактор-корреспондент amic.ru Ирина Киселева:

Если жизнь подкидывает тебе лимон, значит, пришло время выпить текилу.

Редактор-корреспондент amic.ru Антон Дегтярев:

Работа не волк, работа – это ворк, а волк – это ходить.

Редактор-корреспондент amic.ru Анастасия Чебакова:

Как меня все… Как я вас всех… Да пошли бы вы все в… Прошу предоставить мне очередной отпуск.

Руководитель коммерческих проектов amic.ru Александра Казанцева:

Моя работа – это хобби. Хорошо, что за него еще и платят.

Обозреватель amic.ru Дмитрий Негреев:

Спокойное среди бурь. Информационное агентство "Амител".

Старший редактор новостей amic.ru Илья Звягинцев:

Ничто не истинно. Все дозволено.

Старший редактор новостей amic.ru Никита Черников:

Самого главного глазами не увидишь.

Редактор новостей amic.ru Никита Бородкин:

Не нужно писать много новостей – нужно писать их в нужное время в нужном месте.

Редактор-корреспондент amic.ru Алена Жукова:

Декрет работе не помеха. Да и утренний топ сам себя не сделает.

Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина:

Собирай моменты, а не вещи.

Руководитель SMM-редакции amic.ru Мария Власова:

Дайте мне точку опоры и я на нее обопрусь.

Координатор проектов видеостудии amic.ru Галина Юмашева:

Мое кредо: позитивный настрой, стремление к лучшему и постоянные эксперименты.

Аналитик amic.ru Ирина Королева:

Счастье – это так просто: делать то, что нравится.

Корректор amic.ru Светлана Хуртина:

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями.

Продюсер видеостудии amic.ru Александр Михельсон:

Мое почтение! Don’t panic.

Технический директор amic.ru Константин Причиненко (лицом) и модератор amic.ru Сергей Бабенко (спиной) в окружении прекрасных дам:

Костя считает, что каждый час жизни приближает к смерти. А Сережа говорит: "Генералы не бегают. В мирное время это вызывает смех, а в военное – панику".

Благодарим за помощь в съемке: 

– фотостудию "Фабрика" (очень уютная и атмосферная, посмотреть тут https://fabrica22.ru/);
– грандиозного семейного фотографа (потому что amic.ru – это семья) Татьяну Кытманову. Она творит невероятное. Здесь все о ней https://kytmanovatanya.ru;
– талантливого мастера создания образов Валерию Прудникову – стучитесь к ней, если хотите так же https://vk.com/duschasolnza.

Комментарии 31

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Гость

10:19:05 27-10-2023

С Праздником !!!

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Гость

10:21:22 27-10-2023

Поздравляю.Спасибо вам. Побольше оптимизма вам и вашим публикациям.

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гость

10:41:22 27-10-2023

Поздравляю вас друзья ! Все вы творческий народ и поэтому как бы с вами не приключалось в жизни "тащите" своё эго. Да это порой очень трудно ,но вы вальяжные люди и поэтому только пусть "ветер молодости" укрепляет вас в вашем порой не легком пути.Удачи и процветания вам!!!!!!!

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сотрудник

14:31:02 27-10-2023

гость (10:41:22 27-10-2023) Поздравляю вас друзья ! Все вы творческий народ и поэтому ка... Я вас знаю , вот не ожидал вы и вдруг здесь - хотя вас сразу выдает стиль письма - очень рад за ваши поздравления и конечно присоединяюсь от всего сердца спасибо всему коллективу .Девочки и мальчики здоровья вам и так держать!!!!

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гость

10:46:05 27-10-2023

Фотошоп -наше все!

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Гость

10:46:20 27-10-2023

Желаю побольше свободы слова в комментариях!

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гость

12:04:10 27-10-2023

Коллектив большей части либеральный, ждать свободы слова в комментариях не нужно.

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Эрг Ноор

10:58:54 27-10-2023

Одна красивая есть.Почитал должности,она же и оказалась и самой умной.

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Гость

11:27:14 27-10-2023

Как замечательно вы сделали свой праздник! Мне показалось, что это и мой праздник. Наверное, это так - ведь мы ваши читатели!

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Гость

11:31:06 27-10-2023

"24 года 24 на 7". Ну про 24 часа в сутки - красивая самохвала, не совпадающая с реальностью, поздним вечером и утром все же спите. Но все равно с Днем рождения! С.Ш., Гусева, Козерлыгу - и всех всех других, стоявших у истоков, с Днем Рождения!

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Гость

11:53:57 27-10-2023

Привет, соседу по парте - Вячеславу Кондакову!

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Гость

12:05:57 27-10-2023

Гость (11:53:57 27-10-2023) Привет, соседу по парте - Вячеславу Кондакову!... Век воли не видать! Из Рубца привет )

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Гость

12:06:42 27-10-2023

Ниче такой коллектив, тёти самый сок!

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Гость

12:21:04 27-10-2023

Почему Серегу не сфотали? За Серегу и двор стреляю в упор)

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Гость

12:21:40 27-10-2023

Если кого и поздравлять, то СШ, но никак не Лену.

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Гость

13:21:46 27-10-2023

А кто косячит все время в заголовках статей? )))

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Гость

13:38:20 27-10-2023

Гость (13:21:46 27-10-2023) А кто косячит все время в заголовках статей? )))... да и в теле новости тоже. думаю там не один человек явно, двое-трое. один раньше спать ложится (ну или не заходит), второй позднее. третий почти все комменты пропускает под новостью.

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Кошкина

14:36:13 27-10-2023

С ДР!!! Наливай!)))

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Панночка

16:03:40 27-10-2023

Кошкина (14:36:13 27-10-2023) С ДР!!! Наливай!)))... уау!

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Кошкина

16:14:29 27-10-2023

Панночка (16:03:40 27-10-2023) уау! ... Привет дорогая ))) скучаю по те и форумчанам. Долгих лет. Лю.целю.

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Гость

15:05:41 27-10-2023

Замечательныё коллектив! С праздником!

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гость

15:56:30 27-10-2023

Интересно, а премии (материальное вознаграждение) будут ко ДР?

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Елена

16:00:58 27-10-2023

Ребята, поздравляю! И от имени руководителя туристско- оздоровительного комплекса «Бухта Удачи» приглашаем весь ваш дружный коллектив отдохнуть у нас на майские праздники. Сутки проживания в подарок. Вы нам очень помогли в свое время с рекламной кампанией. Если заинтересует наше предложение, свяжитесь со мной. Елена/89609500040/

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Дядька

17:24:51 27-10-2023

Поздравляю!!!

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Дядька

18:25:02 27-10-2023

Замечательный коллектив, замечательные новости... , а где атмосфЭра, где живой диалог комментаторов? Одни серые "гости". Амик много потерял с уходом СШ... грущу и соболезную. Панночке и Кошкиной особый привет!

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Кошкина

23:19:05 27-10-2023

Дядька (18:25:02 27-10-2023) Замечательный коллектив Дядьке крепких жамканьев, долгих лет)

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елизарьева тамара

22:01:37 27-10-2023

так рада увидеть всех на позитиве и в прекрасном здравии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой пенсионный день с вас начинается и вами завершается....великолепный вернисаж получился, без подписи многих бы просто не узнала, так здорово все получились....Наде Овиденко и Диме Негрееву особый привет, когда-то, миллион лет назад, мы с вами уже встречались, надеюсь, еще помните.....Желаю нам и вам только позитивных новостей и хорошей погоды на улице, в студии

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елизарьева тамара

22:05:31 27-10-2023

блиииин...комп завис, не досказала...короче, отличной вам погоды на улице, на работе, в сердце.....творите, творите и не говорите, что уже все сотворили...С некруглым вас юбилеем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

23:59:53 27-10-2023

А ребята-продажники, которые амик продвигают с помощью рекламы к празднику не относятся? (

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Гость

11:57:24 28-10-2023

Гость (23:59:53 27-10-2023) А ребята-продажники, которые амик продвигают с помощью рекла... а еще бухгалтеры, уборщики, водители, завхозы и наверняка кто-то еще

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Челендж

06:18:36 28-10-2023

Давайте вспомним ники гостей прочитавших эту статью ? Будет интересно, мой бывший-?

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