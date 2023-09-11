"Все нуждается в актуализации". Закон о выборах президента РФ могут изменить

По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, в голосовании будут участвовать новые регионы

11 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Выборы / Фото: amic.ru

В закон о выборах президента РФ могут внести точечные изменения перед выборами, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон. Над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идет, все нуждается в актуализации", – цитирует его ТАСС.

Также Булаев отметил, что в ходе анализа решат, можно ли будет голосовать дистанционно, а еще добавил, что в выборах президента будут участвовать новые регионы.

Ранее замглавы Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что актив партии уже 11 сентября должен начать подготовку к президентским выборам.

Они запланированы на 17 марта 2024 года. Решение об их назначении принимается за 100-90 дней до даты голосования.