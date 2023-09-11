"Все нуждается в актуализации". Закон о выборах президента РФ могут изменить
По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, в голосовании будут участвовать новые регионы
11 сентября 2023, 09:45, ИА Амител
В закон о выборах президента РФ могут внести точечные изменения перед выборами, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.
"Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон. Над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идет, все нуждается в актуализации", – цитирует его ТАСС.
Также Булаев отметил, что в ходе анализа решат, можно ли будет голосовать дистанционно, а еще добавил, что в выборах президента будут участвовать новые регионы.
Ранее замглавы Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что актив партии уже 11 сентября должен начать подготовку к президентским выборам.
Они запланированы на 17 марта 2024 года. Решение об их назначении принимается за 100-90 дней до даты голосования.
10:07:38 11-09-2023
А Губернатор Алтайского края - В. Таменко - отличный руководитель и замечательный Человек!
10:22:37 11-09-2023
Гость (10:07:38 11-09-2023) А Губернатор Алтайского края - В. Таменко - отличный руковод... Выборы прошли или деньги на рекламу остались?))
10:26:25 11-09-2023
Вся актуализация законов выборов системно зачищает страну от выборов.
11:22:55 11-09-2023
Да отмените уже этот цирк, и деньги тратить на него не придется. Хотя... если есть люди, у которых на этом энная сумма к рукам пристает...
11:53:50 11-09-2023
С учётом территориальных изменений,в марте 2024 года Путин будет избираться на первый срок? (за идею не благодарите!)
12:09:42 11-09-2023
Точно! Всё как в первый раз.