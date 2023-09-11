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"Все нуждается в актуализации". Закон о выборах президента РФ могут изменить

По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, в голосовании будут участвовать новые регионы

11 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Выборы / Фото: amic.ru
Выборы / Фото: amic.ru

В закон о выборах президента РФ могут внести точечные изменения перед выборами, заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

"Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон. Над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идет, все нуждается в актуализации", – цитирует его ТАСС.

Также Булаев отметил, что в ходе анализа решат, можно ли будет голосовать дистанционно, а еще добавил, что в выборах президента будут участвовать новые регионы. 

Ранее замглавы Совбеза и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что актив партии уже 11 сентября должен начать подготовку к президентским выборам.

Они запланированы на 17 марта 2024 года. Решение об их назначении принимается за 100-90 дней до даты голосования.

выборы законы

Комментарии 6

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Гость

10:07:38 11-09-2023

А Губернатор Алтайского края - В. Таменко - отличный руководитель и замечательный Человек!

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ВВП

10:22:37 11-09-2023

Гость (10:07:38 11-09-2023) А Губернатор Алтайского края - В. Таменко - отличный руковод... Выборы прошли или деньги на рекламу остались?))

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Гость

10:26:25 11-09-2023

Вся актуализация законов выборов системно зачищает страну от выборов.

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Гость

11:22:55 11-09-2023

Да отмените уже этот цирк, и деньги тратить на него не придется. Хотя... если есть люди, у которых на этом энная сумма к рукам пристает...

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Гость

11:53:50 11-09-2023

С учётом территориальных изменений,в марте 2024 года Путин будет избираться на первый срок? (за идею не благодарите!)

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гость

12:09:42 11-09-2023

Точно! Всё как в первый раз.

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