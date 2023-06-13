Уже третий год рынок "разгоняет" программа "Сельская ипотека", которую скоро ждут корректировки

13 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Посёлок в пригороде Барнаула / Фото: vk.com/losihinostrov

Рынок малоэтажного строительства Барнаула и пригорода в 2023 году намного "живее", чем в 2022-м. У девелоперов забронированы все проекты, а в организованных поселках заканчиваются свободные земельные участки. Об этом amic.ru рассказали в строительных компаниях. Эксперты отмечают, что все чаще жители Барнаула рассматривают дома как альтернативу колоссально подорожавшим квартирам и выбирают коттеджи хоть и за городом, но зато площадью от 100 "квадратов". Сколько сейчас стоят малоэтажные дома и почему в ближайшее время их цена может резко пойти вверх, разбирался amic.ru.

Коттедж по цене квартиры

Строительный сезон в 2023 году стартовал чуть позднее, чем обычно: виной тому холодная весна. Однако погодный фактор не повлиял на спрос в сегменте малоэтажного строительства, отмечает директор компании "Фирсова слобода" Михаил Кочетов.

"Никакого спада не наблюдаем: интерес растет, потому что по сравнению с многоэтажным строительством у нас более интересная цена. Так, средняя стоимость дома с участком – 70-75 тыс. за квадратный метр. Сейчас наша задача – сделать качество жизни не хуже, чем в многоэтажном жилье, обеспечить достойное содержание дорог, инфраструктуры, чтобы люди не боялись переезжать за город", – говорит он.

Увеличение спроса на дома подтверждают и в компании "2 этажа". По словам директора Андрея Берга, в прошлом году рынок затормозили события февраля, которые "ввели в ступор" жителей. При этом интерес к "загородке" в компании также объясняют ценовой недоступностью квартир в многоэтажках Барнаула.

"На спрос повлиял и рост цен на многоквартирное жилье: сейчас дом 100-110 квадратных метров с земельным можно приобрести по цене квартиры 80 "квадратов", – отмечает Берг.

Цифра

Средняя стоимость квадратного метра строящегося жилья в Алтайском крае, по данным "Дом.рф", составляет 82,7 тыс. рублей. В июне 2022-го стоимость была 64,8 тыс. рублей. Однако реальные цифры намного больше, ведь статистика "Дом.рф" опирается на проектные декларации застройщиков, а не на рыночные предложения.

При этом стоимость загородных домов практически не изменилась в сравнении с 2022-м годом. Цены на строительные материалы, отмечают эксперты, сейчас стабильны, есть лишь сезонные удорожания на 5-10% на бетон и металлопрокат.

Однако если барнаульцы не захотят приобрести готовый дом с участком от застройщика, а решат сами покупать землю и заказывать услуги компании, то конечная цена дома их может шокировать. Дело в том, что стоимость участков выросла в десятки раз за последние годы.

"В поселке Фирсово (Первомайский район, – прим. ред.) цена доходит до 350 тыс. за сотку. Это очень-очень дорого. Девелоперы, которые развивают посёлки, устанавливают фиксированные цены. Однако новые собственники земли могут спекулятивно продавать наделы по завышенным ценам", – объясняет Андрей Берг.

Драйвер и стопор

Впрочем, в ближайшее время загородные дома могут подорожать еще и по другой причине: Россельхозбанк, который выдает "Сельскую ипотеку", ожидает увеличение лимитов с 3 млн рублей до 6 млн рублей на одного заемщика. То есть семья, где оба супруга получат одобрение от банка, в итоге может оформить до 12 млн рублей на приобретение коттеджа. Эксперты считают, что это спровоцирует рост цен. Однако колоссальным он вряд ли будет.

"Рост цен – штука обоюдоострая. К какому-то росту цены это точно приведет, но не в два раза. Поднять-то можно, но будут ли люди покупать? У нас ограничитель – покупательная способность. Застройщики многоквартирного жилья уже столкнулись с этим: в городах-миллионниках до 50-80% квартир не продано", – предполагает Михаил Кочетов.

Эксперты считают, что после увеличения лимитов спрос на программу вырастет: уже сейчас не каждая семья может найти подходящий вариант за 6 млн рублей. В целом строители уверены: если ситуация в политике и экономике в 2023 году останется стабильной, то и рынок малоэтажного жилья Барнаула по итогу года покажет стремительный рост.