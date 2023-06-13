Все стабильно. Что происходит с ценами и спросом на рынке малоэтажного жилья Барнаула
Уже третий год рынок "разгоняет" программа "Сельская ипотека", которую скоро ждут корректировки
13 июня 2023, 09:15, ИА Амител
Рынок малоэтажного строительства Барнаула и пригорода в 2023 году намного "живее", чем в 2022-м. У девелоперов забронированы все проекты, а в организованных поселках заканчиваются свободные земельные участки. Об этом amic.ru рассказали в строительных компаниях. Эксперты отмечают, что все чаще жители Барнаула рассматривают дома как альтернативу колоссально подорожавшим квартирам и выбирают коттеджи хоть и за городом, но зато площадью от 100 "квадратов". Сколько сейчас стоят малоэтажные дома и почему в ближайшее время их цена может резко пойти вверх, разбирался amic.ru.
Коттедж по цене квартиры
Строительный сезон в 2023 году стартовал чуть позднее, чем обычно: виной тому холодная весна. Однако погодный фактор не повлиял на спрос в сегменте малоэтажного строительства, отмечает директор компании "Фирсова слобода" Михаил Кочетов.
"Никакого спада не наблюдаем: интерес растет, потому что по сравнению с многоэтажным строительством у нас более интересная цена. Так, средняя стоимость дома с участком – 70-75 тыс. за квадратный метр. Сейчас наша задача – сделать качество жизни не хуже, чем в многоэтажном жилье, обеспечить достойное содержание дорог, инфраструктуры, чтобы люди не боялись переезжать за город", – говорит он.
Увеличение спроса на дома подтверждают и в компании "2 этажа". По словам директора Андрея Берга, в прошлом году рынок затормозили события февраля, которые "ввели в ступор" жителей. При этом интерес к "загородке" в компании также объясняют ценовой недоступностью квартир в многоэтажках Барнаула.
"На спрос повлиял и рост цен на многоквартирное жилье: сейчас дом 100-110 квадратных метров с земельным можно приобрести по цене квартиры 80 "квадратов", – отмечает Берг.
Цифра
Средняя стоимость квадратного метра строящегося жилья в Алтайском крае, по данным "Дом.рф", составляет 82,7 тыс. рублей. В июне 2022-го стоимость была 64,8 тыс. рублей. Однако реальные цифры намного больше, ведь статистика "Дом.рф" опирается на проектные декларации застройщиков, а не на рыночные предложения.
При этом стоимость загородных домов практически не изменилась в сравнении с 2022-м годом. Цены на строительные материалы, отмечают эксперты, сейчас стабильны, есть лишь сезонные удорожания на 5-10% на бетон и металлопрокат.
Однако если барнаульцы не захотят приобрести готовый дом с участком от застройщика, а решат сами покупать землю и заказывать услуги компании, то конечная цена дома их может шокировать. Дело в том, что стоимость участков выросла в десятки раз за последние годы.
"В поселке Фирсово (Первомайский район, – прим. ред.) цена доходит до 350 тыс. за сотку. Это очень-очень дорого. Девелоперы, которые развивают посёлки, устанавливают фиксированные цены. Однако новые собственники земли могут спекулятивно продавать наделы по завышенным ценам", – объясняет Андрей Берг.
Драйвер и стопор
Впрочем, в ближайшее время загородные дома могут подорожать еще и по другой причине: Россельхозбанк, который выдает "Сельскую ипотеку", ожидает увеличение лимитов с 3 млн рублей до 6 млн рублей на одного заемщика. То есть семья, где оба супруга получат одобрение от банка, в итоге может оформить до 12 млн рублей на приобретение коттеджа. Эксперты считают, что это спровоцирует рост цен. Однако колоссальным он вряд ли будет.
"Рост цен – штука обоюдоострая. К какому-то росту цены это точно приведет, но не в два раза. Поднять-то можно, но будут ли люди покупать? У нас ограничитель – покупательная способность. Застройщики многоквартирного жилья уже столкнулись с этим: в городах-миллионниках до 50-80% квартир не продано", – предполагает Михаил Кочетов.
Эксперты считают, что после увеличения лимитов спрос на программу вырастет: уже сейчас не каждая семья может найти подходящий вариант за 6 млн рублей. В целом строители уверены: если ситуация в политике и экономике в 2023 году останется стабильной, то и рынок малоэтажного жилья Барнаула по итогу года покажет стремительный рост.
10:08:24 13-06-2023
Опять желаемое за действительное
10:42:42 13-06-2023
- не берут ? - не берут.....
10:53:53 13-06-2023
гость (10:42:42 13-06-2023) - не берут ? - не берут........ Неправы. Берут очень активно. Подводит то, что лимиты по сельской ипотеке время от времени заканчиваются с непредсказуемым сроком восстановления. Желающих очень много. Спрос не только на дома по 6 млн. р., но и более дорогие объекты тоже покупают. Типичный клиент: 35+, 2 детей.
11:53:49 13-06-2023
Гость (10:53:53 13-06-2023) Неправы. Берут очень активно. Подводит то, что лимиты по сел... Агада. И что потом делать с этими детьми? Двое - это значит, в семье должно быть две машины, и мама будет непрерывно занята тем, чтобы возить их в школу, из школы, в кружки и секции. Либо в дс, если дети - дошкольники. У нас что, вся инфраструктура есть в этих поселках? Или в поликлинику - в Барнаул, в дс - в Барнаул, на секцию - в Барнаул? Сестра под Н-ском с одной-то белого света не видит - только-только ребенок подрос, чтобы самой ездить на автобусе. Но это тоже такое себе - тот автобус раз в час ходит.
12:45:06 13-06-2023
Гость (11:53:49 13-06-2023) Агада. И что потом делать с этими детьми? Двое - это значит,... Не знаю, как в Фирсово, но знакомые в Бельмесево участок купили, там школа есть, в пешей доступности. Наверное, если есть дети школьного возраста, нужно выбирать так, чтобы школа была рядом.
15:42:31 13-06-2023
Гость (11:53:49 13-06-2023) Агада. И что потом делать с этими детьми? Двое - это значит,... Какая связь Вашего потока сознания с темой статьи? Я понимаю: да, Вам загородная жизнь не подходит. Но почему на основе индивидуального личного опыта Вы ставите под сомнение то, что описано в статье? Это называется "диванный эксперт". Спорить с Вами нет смысла. Да, вы не купите дом за городом. Но на общую рыночную тенденцию это вообще никак не повлияет.
16:25:26 13-06-2023
Гость (15:42:31 13-06-2023) Какая связь Вашего потока сознания с темой статьи? Я понима... Это было ответ комментатору на "Типичный клиент: 35+, 2 детей." Спорить со мной не надо, у меня не так давно друзья покупали дом - так вот, два дома продавались именно по причине "детей возить задолбало".
17:19:59 13-06-2023
Гость (16:25:26 13-06-2023) Гость (15:42:31 13-06-2023) Какая связь Вашего потока ... Новый поток вашего сознания.... Идем к исходным: статья описывает что - рыночную тенденцию: спрос на загородные дома. Типичный покупатель - семья с 2-я детьми 35+. В статье описано, что эти люди потом делают или не делают с купленными домами? НЕТ! К чему тогда Ваша рефлексия и как она соотносится с темой? Хотите - попросите чтобы журналисты Вас опросили как эксперта в вопросе, что потом делать с ненужным загородным жильем. Но не пытайтесь ставить под сомнение то, что сегодня является общероссийской тенденцией - спрос на загородку превышает спрос на городские квартиры. Это в общем-то все, о чем в данной статье написано и с чем вы упорно спорите. напрочь потеряны причинно-следственные связи, увы...
11:52:37 13-06-2023
Пора риелтерам возвращаться в родные деревни, коров за титьки дёргать. Или обратно в городские трущобы на завод многостаночницами.
15:56:36 13-06-2023
Гость (11:52:37 13-06-2023) Пора риелтерам возвращаться в родные деревни, коров за титьк... Извините, а вам самому-то никуда не пора? Не стоит давать советы, которые у вас не просят. Люди сами примут решения, как, где им работать, куда им возвращаться, а куда нет. Думайте о себе)
15:28:27 13-06-2023
Как далеки аборигены от жизни. На малоэтажку огромный спрос. Домики трёх поросят разлетаются как горячие пирожки. В палитре ни одного свободного участка. Рядом идёт процесс по нарезке других поселков. Многие используют как дом выходного дня.
16:46:12 13-06-2023
Гость (15:28:27 13-06-2023) Как далеки аборигены от жизни. На малоэтажку огромный спрос.... Причем тут аборигены? Аборигены в городе не любят жить, а вы как раз любителей городской жизни аборигенами называете.
23:32:01 13-06-2023
Выучить детей в Бельмесево... может быть, но надо подумать