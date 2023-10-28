"Все включено". В барнаульском зоопарке построили отель для насекомых
По словам Сергея Писарева, в нем уютно и комфортно
28 октября 2023, 15:31, ИА Амител
Фото: Сергей Писарев
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появился отель для насекомых, сообщил директор Сергей Писарев.
По его словам, к зиме в зверинце позаботились не только о животных, но и "насекомых не обидели".
"У них теперь есть свой отель. Пять звезд. Уютно. Комфортно. Все включено", – написал Писарев в ВК.
В октябре зоопарк пополнился двумя сурками. Для новоселов построили вольер, но на зиму они залягут в спячку.
Комментарии 0