Названа причина смерти ведущего КВН Александра Маслякова

В последние полгода он чувствовал себя очень плохо

09 сентября 2024, 07:30, ИА Амител

Александр Масляков / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября от неоперабельного рака легких, пишет телеграм-канал Shot.

Восемь месяцев назад врачи сказали, что лечение уже не поможет. А в последние полгода легенда отечественного телевидения находился в очень тяжелом состоянии – он с трудом разговаривал и дышал.

Осложнили ситуацию последствия перенесенного дважды ковида. Последнее время Масляков передвигался на гольф-каре с охраной.

Александр Масляков был бессменным ведущим КВН с 1964-го по 2022 год. Также вел шоу "Что? Где? Когда" и "Минута славы".