"Всегда готов". В Барнауле вернули на линию трамвай повышенной вместимости "Пионер"

Вагон капитально отремонтировали и оформили ко Дню Победы

15 апреля 2025, 10:10, ИА Амител

Трамвай "Пионер" / Фото: пресс-служба МУП "Горэлектротранс"

В Барнауле после долгого перерыва вышел на линию трамвай повышенной вместимости "Пионер". В последние годы вагон находился на капитальном ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе МУП "Горэлектротранс".

У трамвая полностью отремонтировали тележки, токоприемник и заменили обшивку пассажирских сидений. Также кузов получил красочное оформление ко Дню Победы. Вагон прошел обкатку и все необходимые проверки. Сейчас он курсирует по трамвайному маршруту № 1.

Трамвайный вагон модели 71-152 "Пионер" петербургского производства появился в Барнауле в 2010 году в рамках программы обновления транспорта. Из-за удлиненного кузова с "гармошкой" он имеет большую вместимость, чем старые чешские трамваи Tatra.