"Всегда готов". В Барнауле вернули на линию трамвай повышенной вместимости "Пионер"
Вагон капитально отремонтировали и оформили ко Дню Победы
15 апреля 2025, 10:10, ИА Амител
В Барнауле после долгого перерыва вышел на линию трамвай повышенной вместимости "Пионер". В последние годы вагон находился на капитальном ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе МУП "Горэлектротранс".
У трамвая полностью отремонтировали тележки, токоприемник и заменили обшивку пассажирских сидений. Также кузов получил красочное оформление ко Дню Победы. Вагон прошел обкатку и все необходимые проверки. Сейчас он курсирует по трамвайному маршруту № 1.
Трамвайный вагон модели 71-152 "Пионер" петербургского производства появился в Барнауле в 2010 году в рамках программы обновления транспорта. Из-за удлиненного кузова с "гармошкой" он имеет большую вместимость, чем старые чешские трамваи Tatra.
10:14:26 15-04-2025
Когда запустят двухэтажные трамваи?
10:30:43 15-04-2025
Гость (10:14:26 15-04-2025) Когда запустят двухэтажные трамваи?... после запуска второй линии метро
10:46:50 15-04-2025
Гость (10:14:26 15-04-2025) Когда запустят двухэтажные трамваи?... Это когда на крыше едут?
14:55:31 15-04-2025
Гость (10:46:50 15-04-2025) Это когда на крыше едут?... Да. держась руками за пантограф.
11:26:08 15-04-2025
Гость (10:14:26 15-04-2025) Когда запустят двухэтажные трамваи?... Лучше пятиэтажные. Народу больше перевезут.
10:19:43 15-04-2025
А сколько он ездил до ремонта лет? Пару раз выезжал? Чета не помню такого
11:29:01 15-04-2025
Гость (10:19:43 15-04-2025) А сколько он ездил до ремонта лет? Пару раз выезжал? Чета не... Ни разу не встречался в Барнауле.
11:09:02 15-04-2025
Несколько лет был на ремонте... Впечатляет. А чего не десятилетий?
11:40:55 15-04-2025
сцепку из татр помню, пионер - нет. два вагона - вполне неплохой вариант был для часа пик. кондуктору неудобно, наверное. так можно бы при входе турникеты, или на остановках - есть такие варианты в других городах
12:14:24 15-04-2025
А мне кажется, что если трамваи стандартной вместимости будут ходить с тактовой частотой, например каждые 10 минут, то это решит проблему переполненности салона
12:24:21 15-04-2025
Гость (12:14:24 15-04-2025) А мне кажется, что если трамваи стандартной вместимости буду... кондукторов и вожатых надо вдвое больше. не знаю уж, что в большем дефиците
13:49:45 15-04-2025
Ага, 12 лет стоял на ремонте. Вчера двери сломались, пересадили на следующий. Вот так
17:39:04 15-04-2025
Спустя гооды!! Годы = 15 лет!!!
19:44:30 15-04-2025
ну это прямо гордиться надо, ОДИН трамвай на столицу территории, размером "с пять франций" да еще и отремонтированный! несколько (!!!) лет!!! го спа ди
20:17:32 15-04-2025
Гость (19:44:30 15-04-2025) ну это прямо гордиться надо, ОДИН трамвай на столицу террито... Да тыж мамкин географо-математик... Прежде чем жидко обделаться, мог бы потратить минуту времени и загуглить... Площадь АК 168 т. км.кв, площадь Франции (материковой) больше 540 т. км.кв.