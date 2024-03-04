Всех бездомных собак из алтайского райцентра увезут в Славгород

Владельцев домашних собак просят не отправлять питомцев на самовыгул, иначе они тоже уедут в Славгород

04 марта 2024, 14:05, ИА Амител

Стая бездомных собак / Фото: amic.ru

В Усть-Пристани всех безнадзорных собак выловят и навсегда отправят в спецучреждение в Славгород, пишет районная газета "Авангард".

Ранее администрация Усть-Пристанского района заключила контракт на отлов бездомных собак с предпринимателем из Славгорода. Специалисты уже планируют выезд в район.