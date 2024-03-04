Всех бездомных собак из алтайского райцентра увезут в Славгород
Владельцев домашних собак просят не отправлять питомцев на самовыгул, иначе они тоже уедут в Славгород
04 марта 2024, 14:05, ИА Амител
Стая бездомных собак / Фото: amic.ru
В Усть-Пристани всех безнадзорных собак выловят и навсегда отправят в спецучреждение в Славгород, пишет районная газета "Авангард".
Ранее администрация Усть-Пристанского района заключила контракт на отлов бездомных собак с предпринимателем из Славгорода. Специалисты уже планируют выезд в район.
"После их визита ряды беспривязных собак заметно поредеют. Усть-пристанские песики уедут на ПМЖ в специализированные учреждения", – отмечает издание.
14:23:51 04-03-2024
а можно барнаульских также вывезти?
14:30:16 04-03-2024
Владельцев домашних собак, которые отправляют их на самовыгул, нужно не просить, а штрафовать! Мне бы и в голову такое не пришло, чтобы отправить своего песа одного по улицам бродить...
15:33:00 04-03-2024
Гость (14:30:16 04-03-2024) Владельцев домашних собак, которые отправляют их на самовыг... А тех кто домашних блох и тараканов отправляет на самовыгул тоже штрафовать? Может проще отстрелять шариков.
20:51:29 06-03-2024
Гость (15:33:00 04-03-2024) А тех кто домашних блох и тараканов отправляет на самовыгул ... Может таких комментаторов отстреливать.Бездомные животные благодарнее чем некоторые люди.Вы найдите видео в сети про некоторых собак которые прибились к нашим солдатам,а потом отблагодарили их за это,отдав за ребят свои жизни.
19:08:08 07-03-2024
Гость (20:51:29 06-03-2024) Может таких комментаторов отстреливать.Бездомные животные бл... А может пора зоошиз объявлять экстремистами за призывы к насилию и убийствам людей?
И о бродячих собаках на фронте сказки не сочиняйте. Достаточно и видео в сети, и репортажей по федеральным каналам что они делают и чем питаются эти милые и благодарные создания.
01:46:28 09-03-2024
Гость (15:33:00 04-03-2024) А тех кто домашних блох и тараканов отправляет на самовыгул ... Придурок, друга человека, члена семьи приравнял к блохам и тараканам. Реально душно становится, зная что где "люди" с такими убеждениями живут где то рядом. Хорошо что таких организмов внешне похожих на людей очень мало. Но все равно очень противно....
01:56:31 09-03-2024
Гость (15:33:00 04-03-2024) А тех кто домашних блох и тараканов отправляет на самовыгул ... Бывают же "люди" . Ужасно душно и противно становится от того что такие бездушные и жестокие организмы внешне похожие на людей где то рядом обитают. Одно успокаивает что их меньше нескольких процентов. Остальные нормальные. Но все равно противно.
17:54:20 06-03-2024
Гость (14:30:16 04-03-2024) Владельцев домашних собак, которые отправляют их на самовыг... Так самовыгол запрещен по последнему закону. Все, кто бегают без хозяина, считаются бездомными и подлежат отлову, стерилизации.
15:03:04 04-03-2024
А спец учреждение это типа чего? Тюрьма для собак? Нафига их отлавливать,просто хозяин пусть штраф заплатит и всё. Дороже обойдётся пересылка собак. Сдурели совсем.
15:31:04 04-03-2024
Тараканов со всего края туда же! Пусть Славгород возрадуется!. PS Почему не усыпить собачек и переработать на мыло?
10:16:52 05-03-2024
Гость (15:31:04 04-03-2024) Тараканов со всего края туда же! Пусть Славгород возрадуется... Сказали же-в Славгороде.
15:55:00 04-03-2024
Крыс тоже. И мышей. Они тоже жить хотят!
16:47:40 04-03-2024
Отлично, а Славгороду своих куда девать?
16:48:40 04-03-2024
А тех кто домашних блох и тараканов отправляет на самовыгул---------- для начала неплохо бы штрафануть тех, кто своих несовершеннолетних детей на самовыгул отправляет, а потом, если вдруг что, виноватых везде ищет.
16:54:59 04-03-2024
А тех кто домашних блох и тараканов отправляет на самовыгул тоже штрафовать? ------ однозначно. За своими животными надо следить)
11:18:25 05-03-2024
Хоть кто либо задумайтесь, зачем хозяину в Славгороде в таком количестве, да ещё и чужие собаки, *гуманисты*, здесь своих хватает???!!!
17:05:12 05-03-2024
В Барнауле в березовой роще на пересечении Солнечной поляны и А.Петрова тоже заберите в Славгород. Их там стая целая, да еще кто-то "добрый" им будки там наколотил. На лыжах теперь не покатаешься
21:53:09 05-03-2024
В Яровом стаи таких упитанных с чипами в ушах "телят" по 11 шт в стае бегает. И нападают на прохожих. Жалобы есть, а решений никаких. Ответ один:Отстрел запрещён!!!! Тогда ждём, когда начнут не просто нападать, а грызть и разрывать.
22:06:41 05-03-2024
Лучше бы людей в клетку посадили,кто собак выбрасил , человек виноват,нет чтоб каждому помочь .Звери так не делают ,а люди называемые делают,детей бросают своих.Жалости у вас нет!
23:50:05 05-03-2024
Ольга (22:06:41 05-03-2024) Лучше бы людей в клетку посадили,кто собак выбрасил , челове... Жалость есть, но желающих собрать всех бездомных недостаточно...
04:57:36 06-03-2024
Ольга (22:06:41 05-03-2024) Лучше бы людей в клетку посадили,кто собак выбрасил , челове... предлагаю блоховозов отправлять не в Славгород, а к Ольге - у неё жалости много, а ума мало. Подружатся.
17:05:06 06-03-2024
Гость (04:57:36 06-03-2024) предлагаю блоховозов отправлять не в Славгород, а к Ольге - ... Побойтесь Бога Гость,
00:08:30 07-03-2024
Ольга (22:06:41 05-03-2024) Лучше бы людей в клетку посадили,кто собак выбрасил , челове... Уличные собаки никак не причастны к человеку и к выброшенным собакам. Выброшенные собаки не выживают, максимум оставляют потомство, в котором уже как раз и есть доля генов уличных собак, и те вряд ли выживут. 3личные собаки - бич современности.
22:26:57 05-03-2024
У нас в Барнауле бабушки берут в приютах,собак дворняжек,гуляют в парках,так в глазах у этой собаке счастья видно что собака счастлива по глазам и благодарна и предона.
13:22:32 06-03-2024
А своих собак стаи куда девать? Стоит задуматься,зачем ещё и чужих завозить
13:53:35 06-03-2024
Они своих бы отловили да отвезли куда подальше, а они ещё и откуда то собрались завозить. Какие молодцы
14:30:46 06-03-2024
А Славгородских собак кто отлавливать будет???!!!
15:43:33 06-03-2024
По информации полученной от собственника приюта "Оскар", расположенного в г.Славгороде, с администрацией Усть-Пристанского района не заключено никакого контракт на отлов бездомных собак. Для чего писать такие статьи непонятно?
18:08:52 06-03-2024
Самовыгул собак и кошек в РФ запрещен. КоАП РФ Статья 8.52. Несоблюдение требований...влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Примечание. Предусмотренная частью 3 настоящей статьи административная ответственность не применяется к владельцу животного в случае, если такое нарушение допущено в результате действий (бездействия) иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным, а также в случае, если животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.
23:51:56 06-03-2024
У нас в Славгороде , собачьи стаи бегают, мест в приюте для них нет!!! Зачем нам ещё чьи то бездомные псы нужны🤬
10:38:22 07-03-2024
Ольга (22:26:57 05-03-2024) У нас в Барнауле бабушки берут в приютах,собак дворняжек,гул... Так на улице б брали, чё с приюта берут раз добрые такие
10:41:27 07-03-2024
Жалко животных это понятно. Но где взять их хозяев чтоб им штраф дать ? Нереально! Поэтому какая может быть жалость, всех усыпить, пока не случилось беды, нападут на старого человека, ребенка, смогут отбиться ? Сомневаюсь. Эту проблему можно решить только истреблением таких собак, причем срочно. И конечно введением огромного штрафа за выброс животных, чтобы думали прежде чем избавляться
13:06:49 08-03-2024
Не понимаю почему нет конкретного штрафа не в 20000, а в 200000 , о принудительной стеризации домашних животных. Самое лучшее решение вопроса. А то блин выносят детей на улицы, а мы потом спасай.
20:03:46 08-03-2024
Гость (15:33:00 04-03-2024) А тех кто домашних блох и тараканов отправляет на самовыгул ... Может отстреливать тех кто заводит собачек, а потом вышвыривает их на улицу.
05:35:31 09-03-2024
Надо строить приюты,и нормально содержать животных на те деньги,которые выделяют на эти нужды из бюджета государство. А не ратовать за убийство живых существ,отстрел и эвтаназию. Вопрос не к собакам,вопрос к властям...
10:24:07 09-03-2024
В (14:23:51 04-03-2024) а можно барнаульских также вывезти?... Ага всех в Славгород. Что бы нас 1тут они сожрали!!! Всё, что не гоже суда прут. Своих им не хватает. На мусорки ходить страшно. Совсем уже с ума посходили!!!
12:30:23 09-03-2024
Гость (19:08:08 07-03-2024) А может пора зоошиз объявлять экстремистами за призывы к нас... ]За все в этой жизни придется отвечать, кто вас воспитал такой дрянью бессердечной.
19:28:41 09-03-2024
Собака- плследний ангел на земле, двуногая мразь, подумай лучше о своей душе