Вселяет уверенность в завтрашнем дне. Председатель АКЗС оценил послание Путина

По словам Александра Романенко, президент дал глубокий анализ ситуации в стране

21 февраля 2023, 20:25, ИА Амител

Председатель АКЗС Александр Романенко принял участие в торжественной церемонии оглашении послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. По словам председателя АКЗС, глава государства в ходе послания дал глубокий анализ ситуации в стране.

"Мы в течение всего года живём в глубоко изменившейся международной обстановке, в условиях проведения специальной военной операции. И программное заявление лидера нашей страны, президента Владимира Владимировича Путина вселяет лично в меня уверенность в завтрашнем дне, веру в могущество нашего государства и душевное спокойствие – за себя, за свою семью, детей и внуков, в целом за будущее нашей России", – сказал Александр Романенко.

Романенко подчеркнул, что послание пронизано оценками экономики страны, её противодействия санкциям. Также ещё раз было сказано о повышенном внимании к участникам СВО и их семьям.

"Даны поручения правительству, регионам о создании специального фонда, который бы занимался вопросами их поддержки. И, конечно же, президент глубоко и сердечно поблагодарил наших ребят, исполняющих свой гражданский долг на специальной военной операции, а также их матерей, сестёр, всех родственников. И зал это приветствовал стоя", – подчеркнул Романенко.

Глава государства также обозначил приоритеты развития науки, высшей школы, культуры, образования, здравоохранения. Путин озвучил и параметры новой социальной программы, которая регулировала бы вопросы предоставления арендного жилья для специалистов предприятий ОПК.