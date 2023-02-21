НОВОСТИПолитика

Вселяет уверенность в завтрашнем дне. Председатель АКЗС оценил послание Путина

По словам Александра Романенко, президент дал глубокий анализ ситуации в стране

21 февраля 2023, 20:25, ИА Амител

Председатель АКЗС Александр Романенко принял участие в торжественной церемонии оглашении послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. По словам председателя АКЗС, глава государства в ходе послания дал глубокий анализ ситуации в стране.

"Мы в течение всего года живём в глубоко изменившейся международной обстановке, в условиях проведения специальной военной операции. И программное заявление лидера нашей страны, президента Владимира Владимировича Путина вселяет лично в меня уверенность в завтрашнем дне, веру в могущество нашего государства и душевное спокойствие – за себя, за свою семью, детей и внуков, в целом за будущее нашей России", – сказал Александр Романенко.

Романенко подчеркнул, что послание пронизано оценками экономики страны, её противодействия санкциям. Также ещё раз было сказано о повышенном внимании к участникам СВО и их семьям.

"Даны поручения правительству, регионам о создании специального фонда, который бы занимался вопросами их поддержки. И, конечно же, президент глубоко и сердечно поблагодарил наших ребят, исполняющих свой гражданский долг на специальной военной операции, а также их матерей, сестёр, всех родственников. И зал это приветствовал стоя", – подчеркнул Романенко. 

Глава государства также обозначил приоритеты развития науки, высшей школы, культуры, образования, здравоохранения. Путин озвучил и параметры новой социальной программы, которая регулировала бы вопросы предоставления арендного жилья для специалистов предприятий ОПК.

Читайте также в сюжете: Послание Путина Федеральному собранию - 2023

Комментарии 8

  • Вот оказывается на кого действуют речи путина утешительно.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • да чем вселяет то
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Чё ему бы не вселяло ? Декларации стали закрытыми Тут щас такие надежды ему повселяются...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Председатель был неуверен, сомневался? Как?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ему может и вселяет.. А простым людям АК, которые перебиваются с хлеба на воду, вселяет? Царь уже много чего анализировал и обещал. Особенно про обещание на повышать пенсионный возраст. Помните? Ну и? А Романенко по принципу "главное что бы мне было хорошо". А ему и так хорошо.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А что ему еще пропагандировать,будучи чиновником этого государства-кормушку то терять не охота
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Не его это дело. Вовремя поднять руку .
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Ничего хорошего не вселяет абсолютно!
    22 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров