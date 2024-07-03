Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высоким доходом населения

ВНД на душу населения достиг 14 250 долларов

03 июля 2024, 17:32, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Эксперты Всемирного банка перевели Россию в категорию стран с высоким доходом населения. В 2023 году валовой национальный доход РФ на душу населения достиг 14 250 долларов.

Как пишет РБК, в 2022-м организация признала Россию страной с уровнем доходов выше среднего при ВНД на душу населения 12 830 долларов. Для перехода в более высокий ранг РФ должна была преодолеть отметку 14 005 долларов, что и было сделано по итогам 2023-го.

Этот переход эксперты связывают со "значительным ростом" военных расходов, а также с восстановлением торговли (+6,8% год к году), финансового сектора (+8,7%) и строительства (+6,6%).

В категорию стран с высоким уровнем доходов также перевели Болгарию и Палау. А Алжир, Иран, Монголия и Украина переместились из ранга с доходом ниже среднего в категорию выше среднего.