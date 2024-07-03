Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высоким доходом населения

Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высоким доходом населения
ВНД на душу населения достиг 14 250 долларов
03 июля 2024, 17:32, ИА Амител
Эксперты Всемирного банка перевели Россию в категорию стран с высоким доходом населения. В 2023 году валовой национальный доход РФ на душу населения достиг 14 250 долларов.
Как пишет РБК, в 2022-м организация признала Россию страной с уровнем доходов выше среднего при ВНД на душу населения 12 830 долларов. Для перехода в более высокий ранг РФ должна была преодолеть отметку 14 005 долларов, что и было сделано по итогам 2023-го.
Этот переход эксперты связывают со "значительным ростом" военных расходов, а также с восстановлением торговли (+6,8% год к году), финансового сектора (+8,7%) и строительства (+6,6%).
В категорию стран с высоким уровнем доходов также перевели Болгарию и Палау. А Алжир, Иран, Монголия и Украина переместились из ранга с доходом ниже среднего в категорию выше среднего.
17:43:22 03-07-2024
с высоким доходом ----- офигеть, 10 лет санкций и вот результат. Может Всемирный банк прокремлевский пропагандист?
17:53:17 03-07-2024
С высоким доходом небольшой части населения
07:17:59 04-07-2024
Денис (17:53:17 03-07-2024) С высоким доходом небольшой части населения... До санкций с этой же частью населения доход был ниже, походу санкционеры им помогают
17:55:20 03-07-2024
У бывшего заместителя карлина по фамилии Карл доход за месяц был 90 миллионов, а у меня зп 30 тысяч. А среднем мы получаем по 45 015 000 рублей. Прорыв!!!
18:10:27 03-07-2024
А зачем американцы ввели санкции в результате которых Карл стал получать так много, что в сумме с остальными доходы в России выросли?
18:41:02 03-07-2024
только банк забыл дописать что высокий доход у чинуш и депутатов а так же у самого банка
ну и у грабителей банков временами.
07:13:58 04-07-2024
средний класс (18:41:02 03-07-2024) только банк забыл дописать что высокий доход у чинуш и депут... банк забыл дописать --- он не забыл, он дописал слово "средний". Еще написал что такой же средний, с такими же чинушами и депутатами, до санкций был ниже
19:28:50 03-07-2024
Как здорово у них там в России! Вот бы Алтайский край туда попал, а то мой доход 25-30 тыщ недолларов.
06:22:18 04-07-2024
Гость (19:28:50 03-07-2024) Как здорово у них там в России! Вот бы Алтайский край туда п... работать не пробовали? Те, кто работают, как правило, имеют хороший доход
11:20:59 04-07-2024
Гость (06:22:18 04-07-2024) работать не пробовали? Те, кто работают, как правило, имеют ... Конечно!!! Роман Абрамович, например.
07:16:31 04-07-2024
Гость (19:28:50 03-07-2024) Как здорово у них там в России! Вот бы Алтайский край туда п... Алтайский края уже там, они же написали средний в России. А до санкций этот средний, с этим же Алтайским краем, был ниже
20:25:36 03-07-2024
Надо этих граждан выслать за рубеж , на новую родину, пусть штиблеты начинают там. А здесь все конфисковать!
22:19:19 03-07-2024
Эксперты Всемирного банка пошутили, ..
07:11:10 04-07-2024
dok_CФ (22:19:19 03-07-2024) Эксперты Всемирного банка пошутили, .. ... Одной шуткой 10 лет санкций обвалили
06:15:05 04-07-2024
Это, что? Новый анекдот?
07:08:18 04-07-2024
Гость (06:15:05 04-07-2024) Это, что? Новый анекдот?... Это Всемирный банк
07:44:23 04-07-2024
Интересно, а кто-нибудь из комментирующих знает, что такое валовой национальный доход? Трудно нашему населению без основ экономики. Это тоже самое, что многие выручку считают доходом, но при этом забывают про себестоимость.
08:00:57 04-07-2024
кто-нибудь из комментирующих знает, что такое валовой национальный доход? --- Всемирный банк знает. Он констатирует, что после санкций стал выше
09:13:37 04-07-2024
Гость (08:00:57 04-07-2024) кто-нибудь из комментирующих знает, что такое валовой национ... что-то из статистики по экономике.
обычное вранье.
по другим индикаторам смотреть надо. и там у самого ВБ все грустно
09:32:32 04-07-2024
"эксперты связывают со "значительным ростом" военных расходов" , всё верно ВНД это общие расходы страны на душу населения, а ЗПЛ в них составляет лишь маленькую толику и даже при росте ВНД и даже при росте ВНД, ЗПЛ может не только не расти, но может и снижаться.
10:34:33 04-07-2024
Сегодня 1 апреля? Или весь мир уже смеется над нами?????
11:13:07 04-07-2024
Елена (10:34:33 04-07-2024) Сегодня 1 апреля? Или весь мир уже смеется над нами?????... Весь мир охренел, после 10 лет санкций и вывода Всемирного банка в итоге