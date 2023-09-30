Baza: по всей России пройдут учения на случай мобилизации и радиации
Мероприятия якобы запланированы во всех регионах в один день
30 сентября 2023, 21:39, ИА Амител
По всей России 3 октября пройдут учения на случай мобилизации, тотальных разрушений и радиоактивного заражения. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на "приложение к приказу Роспотребнадзора".
В документе сказано, что в текущей ситуации растет опасность вооруженных конфликтов с участием ядерных держав, в том числе вблизи российских границ.
По легенде, в РФ закончилась всеобщая мобилизация, ряде регионов введено военное положение, а также возможно возникновение зон радиоактивного заражения и полное разрушение объектов жизнеобеспечения.
Напомним, 29 сентября прошел брифинг замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимира Цимлянского, на котором он ответил, планируется ли дополнительная мобилизация в стране.
Ранее один из бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона Грегори Уивер заявил, что применение Россией превентивного ядерного удара в случае войны с НАТО является наиболее вероятным сценарием конфликта.
22:35:49 30-09-2023
Ну, что россияне, начинаем привыкать к современным требованиям высшей власти страны. По графику 3 октября генеральная репетиция запланирована, во всех регионах одновременно. Видимо скоро рванёт. Зачем писать об этом, расстраивать народ. Перед смертью не надышишься.
11:04:30 01-10-2023
гость (22:35:49 30-09-2023) Ну, что россияне, начинаем привыкать к современным требовани... Таблеточки не забывайте принимать.
16:50:00 01-10-2023
гость (22:35:49 30-09-2023) Ну, что россияне, начинаем привыкать к современным требовани... Фу, какой мерзкий комментарий.
02:49:38 01-10-2023
Психически больным , ранее судимым за тяжкие преступления , больным заразными болезнями , туберкулёз , спид , сифилис , престарелые которым нужен уход и т.д. все они могут отдыхать , их учения не коснутся , не в какие бомбоубежища их никто не поведёт .
08:01:42 02-10-2023
для тех, кто на бронепоезде - 4 октября - день гражданской обороны, к нему приурочена тренировка
09:23:20 02-10-2023
О-о, моя оборона Солнечный зайчик стеклянного глаза...