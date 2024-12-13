Вспыхнули игрушки и горючие вещества. Чем осложнялось тушение пожара в Барнауле?
На месте крупного пожара в 9-м Заводском проезде до сих пор продолжаются работы
13 декабря 2024, 12:10, ИА Амител
Спасатели продолжают работать на месте крупного пожара в 9-м Заводском проезде в Барнауле, из-за которого вечером 12 декабря без электричества остались 62 тысячи человек. Открытое возгорание было ликвидировано в 21:56, сейчас спасатели занимаются проливкой конструкций, чтобы пламя не вспыхнуло повторно, сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
"Площадь пожара составила около трех тысяч квадратных метров. Он зацепил помещения по адресам: 5г3, 5г3а, 5г3б. По нашим данным, горели игрушки, стройматериалы и горючие вещества, что способствовало быстрому распространению огня. Осложнял работу и сильный порывистый ветер. Точную причину возгорания и ущерб установит следствие. Сейчас об этом говорить рано, еще идут работы", – пояснили в ведомстве.
Напомним, из-за этого пожара в столице Алтайского края произошло отключение электроэнергии, что привело к ограничению подачи воды во многие жилые дома, возникли и проблемы с отоплением. Подачу ресурсов оперативно восстановили. Устранение последствий крупного пожара поставлено на контроль в администрации Барнаула.
12:16:22 13-12-2024
По нашим данным, горели игрушки... --- А лисички взяли спички...
12:38:04 13-12-2024
Гость (12:16:22 13-12-2024) По нашим данным, горели игрушки... --- А лисички взяли спичк... Такое впечатление, что в Барнауле бо-о-ольшущее лисье логово со спичками. И что-то не видно действий охотников на пушнину. Лисички очень ловкие? Или охотники нерасторопные?
13:39:54 13-12-2024
Подачу ресурсов оперативно восстановили. ///6 часов это оперативно?
13:49:32 13-12-2024
Гость (13:39:54 13-12-2024) Подачу ресурсов оперативно восстановили. ///6 часов это опер... Какие 6 часов? Нам часа через 2 с половиной дали. Да и подать такие мощности в аварийной ситуации это вам не мышкой на ферме в одноклассниках кликать.
14:07:06 13-12-2024
Гость (13:49:32 13-12-2024) Какие 6 часов? Нам часа через 2 с половиной дали. Да и подат... Вам может и через 2, по новостям прочтите, во сколько все возобновилось это раз, а зачем было такие мощности МЧС отключать? Причина в чем? а то пожар в нахаловке, а полгорода без света, воды и отопления...
15:57:22 13-12-2024
вопрос почему склад с горючими и взрывоопасными веществами вообще находится в пределах города и примыкает еще к линиям и другим складам???? Хаклатность или несоотвествие занимаемым должностям????
01:17:40 14-12-2024
Гость (15:57:22 13-12-2024) вопрос почему склад с горючими и взрывоопасными веществами в... И то и другое во всей красе.
17:05:10 13-12-2024
"игрушки"..для взрослых?