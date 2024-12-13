Вспыхнули игрушки и горючие вещества. Чем осложнялось тушение пожара в Барнауле?

На месте крупного пожара в 9-м Заводском проезде до сих пор продолжаются работы

13 декабря 2024, 12:10, ИА Амител

На месте пожара / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спасатели продолжают работать на месте крупного пожара в 9-м Заводском проезде в Барнауле, из-за которого вечером 12 декабря без электричества остались 62 тысячи человек. Открытое возгорание было ликвидировано в 21:56, сейчас спасатели занимаются проливкой конструкций, чтобы пламя не вспыхнуло повторно, сообщили в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

"Площадь пожара составила около трех тысяч квадратных метров. Он зацепил помещения по адресам: 5г3, 5г3а, 5г3б. По нашим данным, горели игрушки, стройматериалы и горючие вещества, что способствовало быстрому распространению огня. Осложнял работу и сильный порывистый ветер. Точную причину возгорания и ущерб установит следствие. Сейчас об этом говорить рано, еще идут работы", – пояснили в ведомстве.

Напомним, из-за этого пожара в столице Алтайского края произошло отключение электроэнергии, что привело к ограничению подачи воды во многие жилые дома, возникли и проблемы с отоплением. Подачу ресурсов оперативно восстановили. Устранение последствий крупного пожара поставлено на контроль в администрации Барнаула.