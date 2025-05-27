Информации о пострадавших пока нет

27 мая 2025, 07:48, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 27 мая взрывы прогремели в Тульской области над городами Новомосковск и Узловая. По предварительным данным, система ПВО сработала по украинским беспилотникам. Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, над Новомосковском было слышно не менее пяти взрывов, а над городом Узловая – не менее двух. Очевидцы утверждают, что в небе были видны вспышки и слышен грохот. По предварительным данным, российская система ПВО сбивает украинские беспилотные летательные аппараты.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на фоне атаки БПЛА. Воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы.

Напомним, в ночь на 26 мая украинские беспилотники атаковали Московскую и Тульскую области, а также Республику Татарстан. В результате тульский город Алексин и окраина столицы региона временно остались без электроэнергии.