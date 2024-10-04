Вспышки все мощнее. Что за магнитная буря обрушится на Землю 4 октября 2024 года?
Метеопатов ждут страшные выходные: "лихорадить" будет несколько дней
04 октября 2024, 10:42, ИА Амител
Вспышка на Солнце 3 октября / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
И без того неутешительный прогноз по магнитным бурям на ближайшие дни стал только хуже. Еще одна сверхмощная вспышка произошла на Солнце 3 октября, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным ученых, это крупнейший взрыв с 2017 года. Из-за этого магнитные бури, которые начали "мучать" Землю еще вчера, могут не утихать в течение нескольких дней.
О том, какой по мощности будет магнитная буря 4 октября 2024 года и когда она закончится, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 4 октября 2024 года?
Да. Согласно прогнозу, опубликованному на портале Лаборатории солнечной астрономии, магнитная буря ударит по Земле уже сегодня, 4 октября.
Сообщается, что магнитная обстановка на планете ухудшится примерно к полудню по московскому времени. После этого она довольно быстро начнет набирать мощность.
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Насколько мощной будет эта магнитная буря?
Пика магнитная буря достигнет к 18:00 по московскому времени. Из прогноза следует, что сила колебаний приблизится к 7 баллам – это почти уровень G3, который обозначает сильную магнитную бурю. До конца дня мощность геоударов будет оставаться на высоком уровне – не менее 6 баллов.
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Сколько продлится магнитная буря, начавшаяся 4 октября 2024 года?
Прогнозы неутешительные. Сообщается, что и 5 октября геоудары не прекратятся. Судя по прогнозу, нас ожидает очень затяжная магнитная буря, которая продлится несколько дней. Как минимум метеопаты будут вынуждены терпеть "космическую непогоду" и 5, и 6 октября.
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А насколько мощным будет геомагнитный удар 5 октября 2024 года?
Ожидается, что 5 октября 2024 года магнитная буря будет еще мощнее, чем днем ранее. Сила ударов составит ровно 7 баллов, что означает по-настоящему сильный шторм.
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Сильная ли магнитная буря будет 6 октября?
6 октября магнитная буря не снизит своей мощности. Мощность геоударов в отдельные часы составит все те же 7 баллов. Соответственно, и в этот день нас ждет сильная магнитная буря.
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Когда магнитные бури, наконец, стихнут?
Не раньше 7 октября 2024 года. В прогнозе указано, что в этот день магнитосфера Земли будет спокойной.
Но нужно учитывать, что это предварительные данные. Начало октября выдается очень "богатым" на солнечные вспышки. Поэтому лучше следить за новостями: возможно, геомагнитная обстановка ухудшится вновь.
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Что нужно делать, чтобы во время магнитной бури чувствовать себя нормально?
Как мы уже не раз писали, воздействие магнитных бурь на человека явление пока не доказанное. Многие ученые вообще сомневаются, что геоудары способны влиять на нас. По их мнению, проблема раздута, а частые жалобы на самочувствие – это обыкновенные психосоматика и мифотворчество.
Поэтому врачи ограничиваются общими советами на период магнитных бурь. По их словам, достаточно хорошо высыпаться, соблюдать норму физической активности, не переедать и не злоупотреблять алкоголем, а также пить достаточное количество воды. Тогда, уверяют медики, вы будете в тонусе и не почувствуете приход магнитных бурь. И при этом они настоятельно рекомендуют не придавать слишком большого значения магнитным бурям.
11:03:25 04-10-2024
не верю - людей с нейтрализующими электромагнитные наводки девайсами на бошках не вижу.
значит терпимо и не берет. и икиран всё врет. вообще не верю я им, высоколобым. начитаются всяких букаф которых сами не понимают, и выражаются потом непонятностями.
14:08:46 04-10-2024
Уже во всех чатах протрубела новость)Ну уж очень стало модным, Магнитные бури, ретроградный Меркурий и коридор затмений.А люди оправдывают своё поведение или результат его, ссылаясь на эти факторы. Забывая, что у них есть выбор поступать по другому, а не гадить, а потом ну магнитные бури. На счет здоровья, возможно и давит конечно, на голову. Но поведение своё не оправдывайте товарищи.
17:12:49 04-10-2024
интересно, а Пусик и Мусик, отметившиеся выше, родственники?
21:10:05 04-10-2024
Элен без ребят (17:12:49 04-10-2024) интересно, а Пусик и Мусик, отметившиеся выше, родственники?... Это ребята, которые тебя без себя оставили.
22:02:23 04-10-2024
Элен без ребят (17:12:49 04-10-2024) интересно, а Пусик и Мусик, отметившиеся выше, родственники?... да кто ж вас, проплаченных, шарит?
20:38:40 04-10-2024
вы гляньте уже 7 баллов фигачит! хорошо что мы в ночь