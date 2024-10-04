Метеопатов ждут страшные выходные: "лихорадить" будет несколько дней

04 октября 2024, 10:42, ИА Амител

Вспышка на Солнце 3 октября / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

И без того неутешительный прогноз по магнитным бурям на ближайшие дни стал только хуже. Еще одна сверхмощная вспышка произошла на Солнце 3 октября, сообщает сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным ученых, это крупнейший взрыв с 2017 года. Из-за этого магнитные бури, которые начали "мучать" Землю еще вчера, могут не утихать в течение нескольких дней.

О том, какой по мощности будет магнитная буря 4 октября 2024 года и когда она закончится, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 4 октября 2024 года? Да. Согласно прогнозу, опубликованному на портале Лаборатории солнечной астрономии , магнитная буря ударит по Земле уже сегодня, 4 октября. Сообщается, что магнитная обстановка на планете ухудшится примерно к полудню по московскому времени. После этого она довольно быстро начнет набирать мощность.

2 Насколько мощной будет эта магнитная буря? Пика магнитная буря достигнет к 18:00 по московскому времени. Из прогноза следует, что сила колебаний приблизится к 7 баллам – это почти уровень G3, который обозначает сильную магнитную бурю. До конца дня мощность геоударов будет оставаться на высоком уровне – не менее 6 баллов.

3 Сколько продлится магнитная буря, начавшаяся 4 октября 2024 года? Прогнозы неутешительные. Сообщается, что и 5 октября геоудары не прекратятся. Судя по прогнозу, нас ожидает очень затяжная магнитная буря, которая продлится несколько дней. Как минимум метеопаты будут вынуждены терпеть "космическую непогоду" и 5, и 6 октября.

4 А насколько мощным будет геомагнитный удар 5 октября 2024 года? Ожидается, что 5 октября 2024 года магнитная буря будет еще мощнее, чем днем ранее. Сила ударов составит ровно 7 баллов, что означает по-настоящему сильный шторм.

5 Сильная ли магнитная буря будет 6 октября? 6 октября магнитная буря не снизит своей мощности. Мощность геоударов в отдельные часы составит все те же 7 баллов. Соответственно, и в этот день нас ждет сильная магнитная буря.

6 Когда магнитные бури, наконец, стихнут? Не раньше 7 октября 2024 года. В прогнозе указано, что в этот день магнитосфера Земли будет спокойной. Но нужно учитывать, что это предварительные данные. Начало октября выдается очень "богатым" на солнечные вспышки. Поэтому лучше следить за новостями: возможно, геомагнитная обстановка ухудшится вновь.