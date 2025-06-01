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Вылетали из грузовика. Что известно о первой в Сибири атаке украинских дронов

Удары пришлись по воинским частям

01 июня 2025, 20:21, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Shot
Фото: Telegram-канал Shot

1 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил об атаке беспилотников на воинскую часть возле села Среднего. Это первая атака украинских дронов по объекту на территории Сибири. Кроме того, налет произошел и на Мурманскую область – сообщают, что там также запускали дроны с грузовиков.

Рассказываем, что известно о новой атаке противника на российские регионы. 

Что известно об атаке по Иркутской области?

Как писал Кобзев, инцидент произошел в Усольском районе. На данный момент известно, что это была атака беспилотников на воинскую часть в поселке Среднем. 

"Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии", – заявил он.

Он добавил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Как сообщает Telegram-канал "112", в Иркутской области беспилотники запускали из фуры. Shot уточняет, что местные жители пытались камнями закидать дроны, вылетавшие из грузовика. 

Атака на Мурманскую область и другие регионы

Как сообщает Baza, утром был атакован Оленегорск в Мурманской области. По предварительным данным, беспилотники, атаковавшие Усолье-Сибирское и Оленегорск, были спрятаны в кузове фур – они начали атаку, когда водители припарковали грузовики в указанном месте.

Также беспилотники атаковали Рязань, о чем заявлял губернатор Павел Малков. По предварительной информации, пострадавших нет.  

Кто устроил атаку?

Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на западные СМИ, произошедшее – украинская атака. Ею руководил лично глава СБУ Василий Малюк. Утверждается, что в ходе операции, получившей название "Паутина", были атакованы четыре военных аэродрома. 

Как пишет военкор Михаил Звинчук (Telegram-канал "Рыбарь"), результатом атаки стала потеря нескольких Ту-95М. Сама атака произошла за сутки до нового раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. 

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

21:11:06 01-06-2025

Готовилась эта операция "Паутина" 18 месяцев. В кузове фуры ехали домики с дронами, открывались и взлетали дистанционно. Капец.

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Гость

21:46:53 01-06-2025

Военные аэродромы не защищены?

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Гость

05:13:53 02-06-2025

Гость (21:46:53 01-06-2025) Военные аэродромы не защищены?... Кого нам бояться, в своей деревне?

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Гость

08:34:47 02-06-2025

Гость (05:13:53 02-06-2025) Кого нам бояться, в своей деревне?... Птичек

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Гость

07:30:54 02-06-2025

Интересно

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Гость

10:00:56 02-06-2025

Гость (07:30:54 02-06-2025) Интересно... И что же интересного ,колоссальные материальные и финансовые потери ,а с этими ,,птичками ,, очень сложно бороться ,на мой взгляд нужно активнее работать с населением ,при любом подозрении необходимо сообщать информацию силовикам

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Гость

20:57:13 02-06-2025

Гость (10:00:56 02-06-2025) И что же интересного ,колоссальные материальные и финансовые... стукач - "Осведомитель, доносчик — человек, тайно сотрудничающий с правоохранительными органами или со спецслужбами и передающий им нужную информацию о деятельности лиц, представляющих оперативный интерес."

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