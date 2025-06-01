Удары пришлись по воинским частям

01 июня 2025, 20:21, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Shot

1 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил об атаке беспилотников на воинскую часть возле села Среднего. Это первая атака украинских дронов по объекту на территории Сибири. Кроме того, налет произошел и на Мурманскую область – сообщают, что там также запускали дроны с грузовиков.

Рассказываем, что известно о новой атаке противника на российские регионы.

Что известно об атаке по Иркутской области?

Как писал Кобзев, инцидент произошел в Усольском районе. На данный момент известно, что это была атака беспилотников на воинскую часть в поселке Среднем.

"Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии", – заявил он.

Он добавил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

Как сообщает Telegram-канал "112", в Иркутской области беспилотники запускали из фуры. Shot уточняет, что местные жители пытались камнями закидать дроны, вылетавшие из грузовика.

Атака на Мурманскую область и другие регионы

Как сообщает Baza, утром был атакован Оленегорск в Мурманской области. По предварительным данным, беспилотники, атаковавшие Усолье-Сибирское и Оленегорск, были спрятаны в кузове фур – они начали атаку, когда водители припарковали грузовики в указанном месте.

Также беспилотники атаковали Рязань, о чем заявлял губернатор Павел Малков. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кто устроил атаку?

Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на западные СМИ, произошедшее – украинская атака. Ею руководил лично глава СБУ Василий Малюк. Утверждается, что в ходе операции, получившей название "Паутина", были атакованы четыре военных аэродрома.

Как пишет военкор Михаил Звинчук (Telegram-канал "Рыбарь"), результатом атаки стала потеря нескольких Ту-95М. Сама атака произошла за сутки до нового раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.