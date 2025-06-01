Вылетали из грузовика. Что известно о первой в Сибири атаке украинских дронов
Удары пришлись по воинским частям
01 июня 2025, 20:21, ИА Амител
1 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил об атаке беспилотников на воинскую часть возле села Среднего. Это первая атака украинских дронов по объекту на территории Сибири. Кроме того, налет произошел и на Мурманскую область – сообщают, что там также запускали дроны с грузовиков.
Рассказываем, что известно о новой атаке противника на российские регионы.
Что известно об атаке по Иркутской области?
Как писал Кобзев, инцидент произошел в Усольском районе. На данный момент известно, что это была атака беспилотников на воинскую часть в поселке Среднем.
"Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии", – заявил он.
Он добавил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.
Как сообщает Telegram-канал "112", в Иркутской области беспилотники запускали из фуры. Shot уточняет, что местные жители пытались камнями закидать дроны, вылетавшие из грузовика.
Атака на Мурманскую область и другие регионы
Как сообщает Baza, утром был атакован Оленегорск в Мурманской области. По предварительным данным, беспилотники, атаковавшие Усолье-Сибирское и Оленегорск, были спрятаны в кузове фур – они начали атаку, когда водители припарковали грузовики в указанном месте.
Также беспилотники атаковали Рязань, о чем заявлял губернатор Павел Малков. По предварительной информации, пострадавших нет.
Кто устроил атаку?
Как сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на западные СМИ, произошедшее – украинская атака. Ею руководил лично глава СБУ Василий Малюк. Утверждается, что в ходе операции, получившей название "Паутина", были атакованы четыре военных аэродрома.
Как пишет военкор Михаил Звинчук (Telegram-канал "Рыбарь"), результатом атаки стала потеря нескольких Ту-95М. Сама атака произошла за сутки до нового раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.
21:11:06 01-06-2025
Готовилась эта операция "Паутина" 18 месяцев. В кузове фуры ехали домики с дронами, открывались и взлетали дистанционно. Капец.
21:46:53 01-06-2025
Военные аэродромы не защищены?
05:13:53 02-06-2025
Гость (21:46:53 01-06-2025) Военные аэродромы не защищены?... Кого нам бояться, в своей деревне?
08:34:47 02-06-2025
Гость (05:13:53 02-06-2025) Кого нам бояться, в своей деревне?... Птичек
07:30:54 02-06-2025
Интересно
10:00:56 02-06-2025
Гость (07:30:54 02-06-2025) Интересно... И что же интересного ,колоссальные материальные и финансовые потери ,а с этими ,,птичками ,, очень сложно бороться ,на мой взгляд нужно активнее работать с населением ,при любом подозрении необходимо сообщать информацию силовикам
20:57:13 02-06-2025
Гость (10:00:56 02-06-2025) И что же интересного ,колоссальные материальные и финансовые... стукач - "Осведомитель, доносчик — человек, тайно сотрудничающий с правоохранительными органами или со спецслужбами и передающий им нужную информацию о деятельности лиц, представляющих оперативный интерес."