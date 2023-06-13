Вставший "на дыбы" мотоциклист сбил женщину в пригороде Барнаула

Со слов очевидцев, горожанку госпитализировали

13 июня 2023, 07:30, ИА Амител

В барнаульском поселке Октябрьский водитель мотоцикла сбил женщину, сообщает "В курсе 22".

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, инцидент случился 12 июня. На кадрах видно, что горожанка идет с маленьким ребенком по проезжей части с достаточно интенсивным движением.

В один момент в нее врезается байкер "на дыбах", после чего женщина и мотоциклист падают.

По информации очевидцев, пострадавшую госпитализировали.