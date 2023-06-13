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Вставший "на дыбы" мотоциклист сбил женщину в пригороде Барнаула

Со слов очевидцев, горожанку госпитализировали

13 июня 2023, 07:30, ИА Амител

В барнаульском поселке Октябрьский водитель мотоцикла сбил женщину, сообщает "В курсе 22".

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, инцидент случился 12 июня. На кадрах видно, что горожанка идет с маленьким ребенком по проезжей части с достаточно интенсивным движением.

В один момент в нее врезается байкер "на дыбах", после чего женщина и мотоциклист падают.

По информации очевидцев, пострадавшую госпитализировали.

ДТП Происшествия

Комментарии 17

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Гость

07:46:04 13-06-2023

в нее врезается байкер "на дыбах", после чего женщина и мотоциклист. --- Поженились?

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Гость

09:49:08 13-06-2023

Гость (07:46:04 13-06-2023) в нее врезается байкер "на дыбах", после чего женщина и мото... Слово "падают" дописали позже. Поэтому и была шутка

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Гость

07:50:26 13-06-2023

И сбегать намылился. Надо ему ноги обломить

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Гость

07:52:36 13-06-2023

виноват хороший асфальт. была бы щебенка ничего бы не случилось

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Гость

08:25:17 13-06-2023

Гость (07:52:36 13-06-2023) виноват хороший асфальт. была бы щебенка ничего бы не случил... Были бы тротуары-ничего бы не случилось.

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Гость

08:28:23 13-06-2023

Гость (08:25:17 13-06-2023) Были бы тротуары-ничего бы не случилось. ... много вы знаете коттеджных поселков где имеются тротуары?

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Гость

08:43:53 13-06-2023

Гость (08:28:23 13-06-2023) Гость (08:25:17 13-06-2023) Были бы тротуары-ничего бы... Пос. Лесной. 10-й переулок включительно.

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Гость

09:14:22 13-06-2023

Гость (08:43:53 13-06-2023) Пос. Лесной. 10-й переулок включительно. ... включительно что? с тротуарами? на все обилие таких поселков вокруг Барнаула это можно сказать погрешность статистическая....

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Гость

08:28:50 13-06-2023

Пересадить байкеров с американских харлеев на наши уралы с коляской и назвать их мотоциклистами!

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Гость

09:10:41 13-06-2023

Гость (08:28:50 13-06-2023) Пересадить байкеров с американских харлеев на наши уралы с к... .... так они еще больше людей укокошат. вы представляете себе урал с люлькой "на дыбах"

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Гость

09:38:13 13-06-2023

они по дороге шли?

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Гость

09:40:11 13-06-2023

видно, что горожанка идет с маленьким ребенком по проезжей части с достаточно интенсивным движением.----------- жесть... и только байкер виноват?!..

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Гость

09:47:06 13-06-2023

Гость (09:40:11 13-06-2023) и только байкер виноват?!.. а кто? куда на дороге общего пользования в дыбы встаешь? хочешь адреналина дуй в чистое поле и там ломай себе шею никому не мешая

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Гость

09:49:26 13-06-2023

какой там байкер? обычный малолетка на мопеде

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Гость

13:56:49 13-06-2023

Эти дебилы на кроссовых мотоциклах без номеров, ежедневно ездят по Попова от города в сторону Власихи и около 17:00 со стороны Власихи в город... Жаль, менты не уполномочены их ловить. да и не удастся- пузы и звёзды к земле прижимают, максимум, полосатым дилдо поприветствовать могут...

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Гость

14:17:03 13-06-2023

Гость (13:56:49 13-06-2023) Эти дебилы на кроссовых мотоциклах без номеров, ежедневно ез... Ну почему, у нас же есть 3 гАйца-мотоциклиста.

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Гость

14:20:46 13-06-2023

Гость (13:56:49 13-06-2023) Эти дебилы на кроссовых мотоциклах без номеров, ежедневно ез... менты не уполномочены их ловить ---- не уполномочены и не ловят это разные вещи. Полномочий по уши. И ловить и даже в военкомат при необходимости тащить

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