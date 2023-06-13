Вставший "на дыбы" мотоциклист сбил женщину в пригороде Барнаула
Со слов очевидцев, горожанку госпитализировали
13 июня 2023, 07:30, ИА Амител
В барнаульском поселке Октябрьский водитель мотоцикла сбил женщину, сообщает "В курсе 22".
Судя по записи с камеры видеонаблюдения, инцидент случился 12 июня. На кадрах видно, что горожанка идет с маленьким ребенком по проезжей части с достаточно интенсивным движением.
В один момент в нее врезается байкер "на дыбах", после чего женщина и мотоциклист падают.
По информации очевидцев, пострадавшую госпитализировали.
07:46:04 13-06-2023
в нее врезается байкер "на дыбах", после чего женщина и мотоциклист. --- Поженились?
09:49:08 13-06-2023
Гость (07:46:04 13-06-2023) в нее врезается байкер "на дыбах", после чего женщина и мото... Слово "падают" дописали позже. Поэтому и была шутка
07:50:26 13-06-2023
И сбегать намылился. Надо ему ноги обломить
07:52:36 13-06-2023
виноват хороший асфальт. была бы щебенка ничего бы не случилось
08:25:17 13-06-2023
Гость (07:52:36 13-06-2023) виноват хороший асфальт. была бы щебенка ничего бы не случил... Были бы тротуары-ничего бы не случилось.
08:28:23 13-06-2023
Гость (08:25:17 13-06-2023) Были бы тротуары-ничего бы не случилось. ... много вы знаете коттеджных поселков где имеются тротуары?
08:43:53 13-06-2023
Гость (08:28:23 13-06-2023) Гость (08:25:17 13-06-2023) Были бы тротуары-ничего бы... Пос. Лесной. 10-й переулок включительно.
09:14:22 13-06-2023
Гость (08:43:53 13-06-2023) Пос. Лесной. 10-й переулок включительно. ... включительно что? с тротуарами? на все обилие таких поселков вокруг Барнаула это можно сказать погрешность статистическая....
08:28:50 13-06-2023
Пересадить байкеров с американских харлеев на наши уралы с коляской и назвать их мотоциклистами!
09:10:41 13-06-2023
Гость (08:28:50 13-06-2023) Пересадить байкеров с американских харлеев на наши уралы с к... .... так они еще больше людей укокошат. вы представляете себе урал с люлькой "на дыбах"
09:38:13 13-06-2023
они по дороге шли?
09:40:11 13-06-2023
видно, что горожанка идет с маленьким ребенком по проезжей части с достаточно интенсивным движением.----------- жесть... и только байкер виноват?!..
09:47:06 13-06-2023
Гость (09:40:11 13-06-2023) и только байкер виноват?!.. а кто? куда на дороге общего пользования в дыбы встаешь? хочешь адреналина дуй в чистое поле и там ломай себе шею никому не мешая
09:49:26 13-06-2023
какой там байкер? обычный малолетка на мопеде
13:56:49 13-06-2023
Эти дебилы на кроссовых мотоциклах без номеров, ежедневно ездят по Попова от города в сторону Власихи и около 17:00 со стороны Власихи в город... Жаль, менты не уполномочены их ловить. да и не удастся- пузы и звёзды к земле прижимают, максимум, полосатым дилдо поприветствовать могут...
14:17:03 13-06-2023
Гость (13:56:49 13-06-2023) Эти дебилы на кроссовых мотоциклах без номеров, ежедневно ез... Ну почему, у нас же есть 3 гАйца-мотоциклиста.
14:20:46 13-06-2023
Гость (13:56:49 13-06-2023) Эти дебилы на кроссовых мотоциклах без номеров, ежедневно ез... менты не уполномочены их ловить ---- не уполномочены и не ловят это разные вещи. Полномочий по уши. И ловить и даже в военкомат при необходимости тащить