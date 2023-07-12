Встреча Томенко с министром: Алтайский край может получить сотни миллионов из бюджета
Глава региона встретился с министром труда и социальной защиты РФ Котяковым — они обсудили перспективы развития социальной сферы в крае
12 июля 2023, 17:38, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что забота о людях с ограниченными возможностями и пожилыми — важный приоритет в работе властей. Томенко и Котяков обсудили улучшение условий их жизни — губернатор поблагодарил министра за поддержку краевых инициатив.
Отметим, что это визит уже второго федерального министра в Алтайский край — в начале июля регион посетил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Вместе они посетили агрофорум "День Сибирского поля – 2023". Таким образом главы ведомств подтверждают федеральную поддержку Алтайскому краю и губернатору.
Речь на встрече пошла о поддержке тех, кому больше всего нужна помощь: инвалидах и пенсионерах. Томенко подчеркнул, что люди с ограниченными возможностями нуждаются в средствах реабилитации. В 2023 году на закупку необходимого направили на 20% больше — около 536 млн рублей.
"Но из-за роста цен, изменения логистики из-за отказа поставок по ряду компаний до конца года понадобится дополнительное финансирование. Чтобы полностью закрыть потребность в средствах реабилитации, направили заявку на дополнительные средства в правительство. Рассчитываем получить дополнительную помощь на это важное направление", — написал губернатор.
Также на встрече с министром Томенко обсудил проект корпуса нового типа на 80 мест в Центральном доме-интернате. Его постройку планируют завершить в 2025 году. Сам проект стоимостью около 640 млн рублей уже был одобрен и край получил 530 млн на его реализацию.
20:52:01 12-07-2023
В начале своей деятельности Котяков был вполне вменяемым министром. Сейчас не знаю.
20:55:43 12-07-2023
Теперь ясно кого с мигалками кортежем привезли..
21:20:00 12-07-2023
Может получить. Но не получит. Почему, знают все. А это просто предвыборная реклама, то есть беззастенчивое враньё.
22:54:51 12-07-2023
Хлеборезочка у министра трутня не маленькая. Не изработался хлопчик.
01:26:20 13-07-2023
Актуально перед выборами. Пенсионеры проголосуют.