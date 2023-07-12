Встреча Томенко с министром: Алтайский край может получить сотни миллионов из бюджета

Глава региона встретился с министром труда и социальной защиты РФ Котяковым — они обсудили перспективы развития социальной сферы в крае

12 июля 2023, 17:38, ИА Амител

Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что забота о людях с ограниченными возможностями и пожилыми — важный приоритет в работе властей. Томенко и Котяков обсудили улучшение условий их жизни — губернатор поблагодарил министра за поддержку краевых инициатив.

Отметим, что это визит уже второго федерального министра в Алтайский край — в начале июля регион посетил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Вместе они посетили агрофорум "День Сибирского поля – 2023". Таким образом главы ведомств подтверждают федеральную поддержку Алтайскому краю и губернатору.

Речь на встрече пошла о поддержке тех, кому больше всего нужна помощь: инвалидах и пенсионерах. Томенко подчеркнул, что люди с ограниченными возможностями нуждаются в средствах реабилитации. В 2023 году на закупку необходимого направили на 20% больше — около 536 млн рублей.

"Но из-за роста цен, изменения логистики из-за отказа поставок по ряду компаний до конца года понадобится дополнительное финансирование. Чтобы полностью закрыть потребность в средствах реабилитации, направили заявку на дополнительные средства в правительство. Рассчитываем получить дополнительную помощь на это важное направление", — написал губернатор.

Также на встрече с министром Томенко обсудил проект корпуса нового типа на 80 мест в Центральном доме-интернате. Его постройку планируют завершить в 2025 году. Сам проект стоимостью около 640 млн рублей уже был одобрен и край получил 530 млн на его реализацию.